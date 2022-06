Elektrischer Schaschlikgrill für Balkon und Terrasse

Elektrischer Schaschlik-Grill für Balkon, Terrasse oder Garten

Die Grillsaison gilt offiziell als eröffnet. Für Abwechslung auf dem Grillteller und ein kulinarisches Geschmackserlebnis sorgt der Schaschlik – vorausgesetzt, er wird auf einem geeigneten Grill zubereitet. Aber was ist überhaupt ein Schaschlik und welche Vorteile bringt ein guter Schaschlikgrill im Vergleich zu einem herkömmlichen Holzkohlegrill mit sich?

Schaschlik und seine Herkunft

Der Begriff “Schaschlik” besitzt seinen Ursprung in der krimtatarischen Sprache. Es ist aus dem Wort “Schisch” abgeleitet, dessen Bedeutung auf “Spieß” oder “Schwert” liegt. Diese bilden die Basis für den Schaschlik, der aus dem Kaukasus von der Türkei bis nach Russland den Weg nach Mitteleuropa fand. Als Heimatstätte des Schaschliks gilt allerdings die Halbinsel Krim, auf der eine damals angesiedelte turksprachige Ethnie den Spieß ins Leben erweckte. Bis heute stellt der Schaschlik vor allem in der Türkei einen traditionellen Imbiss dar. Besonders der Adana Kebap ist in der mediterranen Küche bekannt.

Nicht zu verwechseln ist der Fleisch- und Grillspieß mit einem mechanischen Drehspieß, wie er beispielsweise für Gyros und Döner Verwendung findet. Für den typischen Schaschlik werden dünne Holz- oder Metallstäbe beziehungsweise Spieße verwendet, die in der Regel Platz für eine Portion umfassen.

Schaschlik-Spieß und seine Variationen

In Deutschland ist der Schaschlik hauptsächlich mit Fleisch bestückt, das in Würfel geschnitten, auf den Spieß gesetzt und von allen Seiten gegrillt wird. Häufig werden zwischen die Fleischstücke auch Gemüse wie Zwiebeln und Paprika aufgesteckt und das Fleisch vorab mariniert.

Rein aus Fleisch wird der Adana Kebap in der Original-Version hergestellt. In der klassischen Version wird der Adana Kebap aus Lamm-, Hammel- oder Rinderhackfleisch zubereitet. Die Mitteleuropäer verwenden für ihr Schaschlik hingegen meist Schweine- oder Rinderfilet.

Gern werden auch Fisch wie Lachs und Meerestiere wie Garnelen aufgespießt. Für Veganer, Vegetarier und alle, die sich gesund ernähren möchten, bietet der Obst- und Gemüse-Schaschlik eine schmackhafte Variante mit unzähligen Möglichkeiten vom Brokkoli über Tomaten bis hin zur Ananas. Ein Schaschlik kann gebraten werden, schmeckt aber am besten gegrillt, wenn der Grill optimale Bedingungen bietet.

Der optimale Grill für Schaschlik

Ein guter Grill ist neben hochwertigen Lebensmitteln Grundvoraussetzung für ein gutes Gelingen von schmackhaften Schaschliks. Sie haben die Wahl zwischen einem herkömmlichen Holzkohlegrill und einem Schaschlikgrill.

– Holzkohlegrill: Vor- und Nachteile

Manch einer schwört trotz überwiegenden Nachteilen und technischem Fortschritt immer noch auf einen einfachen Holzkohlegrill. Als vorteilhaftes Hauptargument wird das intensive Grillaroma genannt, das durch die Grillkohle in das Grillgut einzieht. Leider wird dabei häufig vergessen, dass Fett darauf tropft und durch das Verbrennen giftige Gase entstehen können. Das abtropfende Fett ist zudem nachteilig für die Grillqualität, denn damit verliert Schaschlik-Fleisch an Geschmack und Saftigkeit.

Häufig fehlt es an bei einem Holzkohle-Schaschlikgrill an ausreichend Temperatur und gleichmäßiger Hitzeverteilung. Unterschiedliche Gar-Ergebnisse sind dann leider keine Seltenheit. Nicht zu vergessen ist, die Vorbereitungszeit sowie der hohe Reinigungsaufwand. Bis auf einem Holzkohlegrill der Fleischspieß verzehrfertig ist, ist mit einem speziellen Schaschlikgrill der erste Hunger der Grillgäste bereits gestillt.

Davon abgesehen, ist die Nutzung aufgrund der vorkommenden starken Geruchs- und Rauchentwicklung auf Balkonen und in gemieteten Gärten vielerorts verboten oder sorgt für Ärger mit Nachbarn.

– Schaschlikgrill: Vor- und Nachteile

Für alle Grillmeister und die es noch werden wollen, bietet ein elektrischer Schaschlikgrill ein komfortables und unkompliziertes Grillvergnügen. Am geeignetsten ist der elektrische Mangal Grill, der vor allem für das Grillen von Adana Kebap heute schon unter den Profis Pflicht ist. Einer seiner Vorteile ist die Form in Verbindung mit der Anbringung der Heizelemente sowie der rotierenden Drehspieße. Nur damit ist eine gleichmäßige Garung ohne Fettverlust zu erreichen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Grillfläche durch optionale Grillroste zu erweitern und auf diese Weise auch auf größeren Grillpartys den Gästen zügig Schaschliks servieren zu können.

Der elektrische Mangal Grill stellt eine Innovation dar, bei dem durch die Vertikalstellung und Drehfunktion die Schaschlik-Spieße von allen Seiten perfekt gegrillt werden. Dadurch verbleibt auch das verflüssigte Fett auf dem Grillgut im Mangal Grill, was dem Geschmack und der Saftigkeit zugutekommt. Die Bedienung ist simpel: einschalten und in wenigen Minuten ist der Mangal Grill bereit für das Auflegen des ersten Grillguts.

Des Weiteren ist der Mangal Grill mit einem leistungsstarken Motor erhältlich, der kaum hörbar ist und über ein leichtes Gewicht für ein Umstellen oder den Transport ohne großen Kraftaufwand verfügt. Diese Version ist die Mangal Grill Neuauflage der ersten Generation, die noch mit Holzkohle betrieben wird. Mit dem elektrischen Mangal Grill sind etwaige Nachteile auszubessern.

Gleich, ob Sie Adana Kebap oder Schaschlik-Gemüsespieße auf Ihrem neuen Schaschlikgrill garen möchten, mit dem Mangal Grill lassen sich die Grillverbote von strengen Vermietern für Gartenanlagen und Balkone sowie Störungen von empfindlichen Nachbarn intelligent umgehen. Das ist dem rauchfreien Betrieb zu verdanken.

Der Nachteil von einem elektrischen Mangal Grill: er verbraucht Energie für das Grillen von Schaschlik und Adana Kebap. Doch auch hierfür gibt es eine Lösung: unseren Mangal Grill, der den Energieverbrauch durch Leistungsstärke gering hält und durch weitere Faktoren zu einem außergewöhnlichen, hochwertigen Schaschlikgrill zum bezahlbaren Preis für jedermann wird. Bei diesem Schaschlikgrill profitieren Grillanfänger gleichermaßen wie Grillprofis von folgenden Vorteilen für beste Grillergebnisse von Schaschlik jeder Art bis zum Adana Kebap:

– Wärmeleistung bis 800 Grad Celsius

– Heizelement mit 2.700 Watt für schnelle Hitzeentwicklung sowie Einsatzbereitschaft und weniger Energieverschwendung

– Temperaturstabilität für gleichmäßiges Garen

– automatische Drehrotation von Spießen

– inklusive acht Spieße für Schaschlik und Adana Kebap

– vertikal verlaufende Heizelemente, auf denen keine Fettverbrennung erfolgen kann

– folglich auch keine unangenehme, krebserregende Rauchbildung

– aus rostunempfindlichem Stahl gefertigt

– einfaches und schnell erledigtes Reinigen

– umweltfreundlicher als herkömmlicher Mangal Grill für Schaschlik und Adana Kebap

– 2 Jahre Garantie

