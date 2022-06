LOGfair am 14. & 15. Juni 2022

Immobilien, Intralogistik, Innovation & IT für die Logistik

Der 2. LOGfair Logistik-Karrieretag im vergangenen Monat wurde bereits ein voller Erfolg! Nun geht LOGfair in die zweite Runde und es stehen in der kommenden Woche wieder zwei Tage voller wertvoller Informationen an: Zum Auftakt geht es am kommenden Dienstag, den 14. Juni um das Thema Immobilien in der Logistik. Am Mittwoch dann präsentiert LOGfair Speaker zu den Themen Intralogistik, Innovation & IT.

Auf dem Immobilientag erwarten sie spannende Vorträge: Wir erleben in den aktuellen Krisen- und Kriegszeiten zahlreiche teils drastische Veränderungen. Diese machen auch vor dem Markt der Logistikimmobilien nicht halt. Was erwartet die Branche in Zukunft? Lohnt es sich zu investieren –

wenn ja, in welche Projekte? Welche Parameter gilt es zu berücksichtigen? Viele Experten versuchen am 14. Juni diese und weitere Fragen auf unserer virtuellen Bühne zu beantworten. Sicher ist, dass die Marge für Fehlinvestitionen seit über 30 Jahren nicht mehr so gering war wie heute. Informieren Sie sich daher auf LOGfair, um die richtigen Entscheidungen bei Ihrer Logistikimmobilie zu treffen.

Sodann dreht sich auf dem Faszination Logistiktag am 15. Juni alles um Innovation, Intralogistik und IT. Die Logistik Branche ist mit rund drei Millionen Beschäftigen eine der drei größten Wirtschaftsbereiche in Deutschland. In herausfordernden Zeiten wie diesen, gilt es, gute, neu Ideen und Wege in der Logistik zu finden! Erfahren Sie in praxisnahen Fachvorträgen, welche Konzepte und Lösungen Experten vorschlagen. Wir haben für Sie aus vielen Bereichen erstklassige Referenten an Bord geholt: Wie könnte die Zukunft in der Logistik und in Ihrem Unternehmen aussehen? Unsere Experten geben Antworten und Impulse, wie die Herausforderungen gemeistert werden können!

14. Juni 2022

LOGfair Faszination Logistik Immobilien 2022

08:00 – 08:45 Begrüßung und Vorstellung – Wohin führt uns der Weg “nach” der Krise? Holger Gloszeit, Moderator Logfair Speaker Berater & Business Coach & Torsten Kröger Thorsten Kröger , IP-Mittelstand

10:00 – 10:45 Baulandentwicklung – Grundstein für neue Projekte, Franco Powilleit,

Geschäftsführender Gesellschafter Devolution GmbH

11:00 – 11:45 Individuelle Marktanalyse zur Standortwahl, Kathrin Gülgel,

Manager Central Sales & Delivery, Randstad Deutschland

12:00 – 12:45 ESG und Finanzierung – Welche Auswirkungen zeigen sich auf den Logistikmarkt, Dirk Leutbecher, Geschäftsführer, STONY Real Estate Capital

Melden Sie sich hier kostenlos zu den Vorträgen an

15. Juni 2022

LOGfair Faszination Logistik i3 – Intralogistik, Innovation & IT

09:00 – 09:45 Begrüßung, Das Programm heute, Zahlen, Daten, Fakten über die Logistikbranche, Holger Gloszeit, Business Coach, Trainer, Speaker, train4results

10:00 – 10:45 Transportkapazitäten richtig einkaufen und nutzen, Robert Röhl, Prokurist, Projektleiter, Product Owner VCE FRAME

12:00 – 12:45 Im Interview: Aktuelle Situation in der Luft-und Seefracht und welche Lösungen helfen, Thomas Klinkhammer, Geschäftsführer EMO-TRANS, Vorsitzender der Luftfrachtsparte VVWL

13:00 – 13:45 Im Interview: Destination Resilienz: Erfolgreiche Unternehmen in schweren Zeiten, Prof. Dr. Frank Thomas Meyer, Autor Destination Resilienz

14:00 – 14:45 Hier wird Supply Chain Simulation GROSS GESCHRIEBEN!, Mathias Bös, Geschäftsführer SDZ GmbH

15:00 – 15:45 Wenn alles zusammen zu brechen scheint: Führung und Change Management in volatilen Zeiten, Holger Gloszeit, Business Coach, Trainer, Speaker, train4results

Melden Sie sich hier kostenlos zu den Vorträgen an

Schauen Sie vorbei, wir würden uns freuen, auch Sie begrüßen zu dürfen! Stellen Sie sich Ihren individuellen Plan aus unserer Vortragsagenda zusammen. Sicherlich ist auch für sie etwas Interessantes dabei. Die Teilnahme an allen Vorträgen und der mittels mobiler Geräte, wie Smartphone oder Tablet möglich.

Interessenten können sich auf https://logfair.expo-ip.com/registrieren registrieren und alle Angebote der Messe kostenfrei nutzen!

LOGfair richtet sich an Logistik-Dienstleister, Speditionen und Intralogistiker sowie an Verlader aus Industrie und Handel. Aufgrund der Themenbreite und der Aussteller, ist sie zudem für Besucher mit Querschnittsfunktionen interessant.

