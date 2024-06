Elektro Energy: Expansion nach erfolgreichem Start

Der anhaltende Klimawandel und die Unsicherheit auf dem Energiemarkt erwecken bei vielen Verbrauchern den Wunsch nach einer unabhängigen, nachhaltigen Stromversorgung. Während die eigene grüne Energieversorgung für Mieter auf wenige Möglichkeiten beschränkt bleibt, haben Gebäudeeigentümer die Wahl. Mit modernen Photovoltaikanlagen können sie langfristig Geldbeutel und Umwelt schonen. Jedoch nur, wenn sie nicht zugleich an hochwertiger Qualität sparen. Wer im Großraum Westfalen lebt, muss sich um diesen Aspekt nicht sorgen. Seit eineinhalb Jahren bietet Elektro Engery seinen Kunden kompetente, individuelle Lösungen rund um Elektro- und Solartechnik. Und plant aufgrund der hohen Nachfrage bereits jetzt seine Expansion.

Umweltfreundliche Energie für alle?

Grün und modern, smart und effizient: So wünschen sich viele ihre künftige Energieversorgung. Und genau das ist es, was Elektro Energy aus Ahlen Interessenten seit Anfang 2023 garantiert. Nach jahrelanger Mitarbeit in einem großen Elektrobetrieb haben sich Gaston Kruse und Stefan Sievert zur gemeinsamen Selbstständigkeit entschlossen. Und ihr Erfolg gibt ihnen Recht. Dabei bedingt nicht allein der Bedarf an einer eigenen Energieversorgung die hohe Nachfrage nach den Dienstleistungen der Branchenexperten. Vielmehr vereint das dynamische Start-up sämtliche Aspekte, die sich Konsumenten wünschen. Bei ihnen trifft langjährige Erfahrung auf hochqualitative Produktlinien. Von der individuellen Planung über erforderliche Dokumentationen bis zur regelmäßigen Wartung bieten sie alles aus einer Hand. Und für ihre Kunden sie sind immer persönlich erreichbar – lange über den Zeitpunkt ihrer Elektroinstallationen hinaus.

Welche Gesetze gelten?

Photovoltaikanlagen bieten zahlreiche Vorteile – sind sie durchdacht geplant und auf persönliche Gegebenheiten zugeschnitten. Doch oft sind Gesetzesvorgaben für Laien unverständlich, nicht jeder weiß, welche Solarpaneele sich für sein Gebäude eignen. Mit Elektro Energy lösen sich diese Hürden in Luft auf. Ob Neu- oder Altbau, Ein- oder Mehrfamilienhaus, privat oder Gewerbe: Die Spezialisten kümmern sich um jedes Detail der neuen Energieversorgung. Abgestimmt auf lokale Möglichkeiten und individuelle Kundenwünsche erstellen sie maßgeschneiderte Pläne und übernehmen die Anmeldung beim zuständigen Netzbetreiber.

Dabei erschöpft sich das Leistungsangebot des jungen Unternehmens nicht mit der Installation von PV-Anlagen. Wer eine Wallbox für sein E-Auto oder ganze Fahrzeugflotte benötigt, erhält die komplette Ladeinfrastruktur in hochwertigster Qualität. Auch Batteriespeichersysteme werden angeboten sowie abrechnungskonforme Backup-Systeme, sicherheitstechnische Überprüfungen seiner Elektroinstallationen sind für den Meisterbetrieb selbstverständlich. Dennoch möchte Elektro Energy sein Portfolio erweitern und sucht fachliche Verstärkung. Wer in der Region lebt und sich für Photovoltaik interessiert, sollte dennoch bereits jetzt ein kostenloses Erstgespräch führen. Und kann so bereits die Sonnenkraft der laufenden Sommermonate nutzen.

Wir sind Gaston und Stefan, die Gründer und Geschäftsführer der Firma Elektro Energy GmbH und Co. KG, einem Elektro- und Solartechnik Meisterbetrieb aus Ahlen. Gemeinsam bilden wir ein junges, dynamisches Team, mit jeweils zwei Jahrzehnten Berufserfahrung im Bereich der Elektrotechnik.

Egal ob Wohnung, Ein- oder Mehrfamilienhaus, Firmengebäude oder Bauernhof, wir sind Ihr Ansprechpartner im Großraum Westfalen für moderne Elektroinstallation, Photovoltaikanlage, Batteriespeichersysteme und Ladesysteme.

Kontakt

Elektro Energy GmbH & Co. KG

Gaston Kruse

Schinkelstraße 89-91

59227 Ahlen

+49 2382 7744050

–



https://elektro-energy.de/

Bildquelle: @ Canay Yilmaz