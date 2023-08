ELF Card Collection

Die erste Panini Trading Card Collection zur ELF

Die Popularität des American Footballs in Europa wächst seit Jahren stetig an. Die European League of Football hat sich durch ihre Gründung im Jahr 2021 das Ziel gesetzt, hochwertige Spiele mit professionellen Spielern auch auf europäischem Boden anzubieten. Neben ehemaligen NFL- oder College-Spielern finden sich auch erfahrene europäische Spieler und talentierte Nachwuchsspieler in den Reihen der Teams wieder. Die Liga besteht mittlerweile aus 16 Teams aus 9 verschiedenen europäischen Ländern.

Seit diesem Jahr besteht zwischen der ELF und Panini eine Partnerschaft mit dem gemeinsamen Ziel, die Popularität des Sports, der Liga und der einzelnen Spieler in den kommenden Jahren zu steigern. Mit der Veröffentlichung der Trading Card Collection 2023 erscheint nun das erste Panini-Produkt und somit auch die ersten Trading Cards der Liga überhaupt!

Diese First Edition der ELF Cards wird voraussichtlich Ende September/Anfang Oktober 2023 verfügbar sein. Sichert euch jetzt dieses Erstlingswerk der European League of Football exklusiv im Paninishop! Die Vorbestellungen für die Produkte sind ab sofort möglich!

Es gibt zum Start zwei Boxen, die Regular Box für 39,99 Euro mit sechs Packs mit jeweils sechs Cards und die Premium Box für 99,99 Euro mit 10 Packs mit jeweils acht Cards. Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.

Daten zur Kollektion:

150 Base Cards

25 Insert Cards in 4 Kategorien (Defense Star, Star Receiver, QB Masterclass & Young Prospect)

10 Special Cards im Cracked Ice-Look – ultra-selten und nur in den Premium Boxen verfügbar!

50 Autogramm-Cards

15 Dual Autogramm-Cards

Base Cards

Insgesamt 150 verschiedene Base Cards kannst du innerhalb der Collection sammeln! Mit dabei sind natürlich Spieler aus allen Teams der Liga. Halte zudem Ausschau nach den limitierten und nummerierten Parallel-Varianten (auch bei allen Insert Cards)!

Insert – QB Masterclass

Die Quarterbacks sind oftmals die Stars ihrer Teams – für die 10 Spieler in unserem QB Masterclass-Set gilt dies in jedem Fall! Sicher dir besondere Cards von Zachary Edwards (Paris Musketeers), Jadrian Clark (Rhein Fire), Chad Jeffries (Munich Ravens) und weiteren Star-Quarterbacks der ELF!

Insert – Star Receiver

In diesem Insert-Set findest du die besten Wide Receiver der European League of Football! Mit dabei sind unter anderem Tony Tate (Panthers Wroclaws), Anthony Mahoungou (Rhein Fire) & Markell Castle (Munich Ravens)!

Insert – Defense Star

Neben den Stars aus der Offensive benötigt jedes Team auch absolute Top-Spieler in der Defense! Mit diesem Insert zeigen wir 6 der besten Verteider der Liga, wie z.B. A.J. Wentland (Panthers Wroclaw) oder Evans Yeboah (Hamburg Sea Devils).

Insert – Young Prospect

Nicht nur erfahrene Spieler gibt es in der European League of Football – sondern natürlich auch hochtalentierte junge Spieler, die sich über ihre Leistungen in der Liga auch darüber hinaus einen Namen in der Football-Welt machen möchten. 4 der größten Talente findest du in diesem Set!

Insert – Special

Special-Player verdienen Special-Cards, oder? 10 der größten Stars der kompletten Liga erhalten innerhalb der Collection ganz besondere Cards. Diese Special Cards im Cracked Ice-Look sind ultra-selten und nur über die Premium Boxen verfügbar (durchschnittlich 1 Card in jeder zweiten Premium Box!)

Autographs

Insgesamt 50 Spieler sind mit Autogramm-Cards in der Kollektion vertreten – natürlich findest du hier sowohl Spieler aus der OFFENSE als auch der DEFENSE!

Dual Autographs

Noch mehr Autogramme? Here we go! Insgesamt 15 Dual Autograph-Cards gibt es in der Kollektion. Dabei sind immer zwei Teammates gemeinsam auf einer Card!

