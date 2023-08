Der Löwenanteil für Ihre Geschäfte

Wo einst Moritz Bickle, erster katholischer Stadtrat Winterthurs, erfolgreich mit Tuch- und Manufakturwaren handelte, erblüht heute eine Geschäftsoase im Herzen der Winterthurer Altstadt. Lassen Sie sich von diesem geschichtsträchtigen Ort inspiriere

In der protestantischen Stadt setzte sich der junge Mann ab dem Jahre 1962 für die Katholiken ein. Dies vor allem, da er im Kontrast zu seinen Mitgläubigen einen guten Geschäftssinn hatte und zu den wohlhabendsten Winterthurer Katholiken zählte. Aus dem Haus zum roten Löwen an der Marktgasse vertrieb er mit grossem Erfolg Tuch- und Manufakturwaren.

An genau dieser Stelle, der damals wie heute florierenden Marktgasse, entsteht eine bemerkenswerte Geschäftsoase, welche ihren Mietern unvergleichliche Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten bietet. Da einzelne Räumlichkeiten noch im Edelrohbauzustand sind, bieten diese Unternehmen die ideale leere Tafel, auf der Visionen verwirklicht werden können.

Die Wände und Decken sind gestrichen, aber ansonsten unbearbeitet, was den Mietern die Freiheit gibt, den Raum an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Der Rohfussboden mit Zementunterlage und Trittschalldämmung sorgen für ein ruhiges Arbeitsumfeld. Da es keine vordefinierte Raumaufteilung gibt, haben die Mieter maximale kreative Freiheit, Layouts zu entwerfen, welche ihren Bedürfnissen entsprechen.

Während die Mietfläche für individuelle Gestaltungswünsche offen bleibt, sind die Eingangsbereiche, die Erschliessungszonen und die Bereiche außerhalb der Mietfläche in der Grundausbauphase vollständig entwickelt und aufgewertet worden. Die Aussenanlagen sind fertiggestellt, und die Beschilderung wartet in ihrer Grundform nur noch auf die individuelle Gestaltung durch die Mieter.

Die Fassade des Gebäudes behält ihren derzeitigen Charakter, wobei die Arkade und der Eingangsbereich im Zuge von Renovierungsarbeiten stark aufgewertet werden.

Diesem Haus wohnt ein besonderer Zauber inne, den sich bereits Bickle damals zunutze gemacht hat. Tun sie es ihm gleich und legen Sie heute noch den Grundstein für ihre florierenden Geschäfte und erleben auch Sie den inspirierenden Geschäftsalltag an der Marktgasse 72 in Winterthur.

Online finden Sie unter https://www.marktgasse72.com weitere Details und Informationen zu diesem Objekt oder rufen Sie uns an für eine persönliche Beratung. Wir sind gerne für Sie da.

