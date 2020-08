Ellen Kamrad kooperiert mit der Konferenz-App von App Squared

Große Konferenzen und Tagungen sind zu Zeiten der Corona-Pandemie sehr schwer umsetzbar. Eine Lösung zur Planung, Gestaltung und Durchführung von Messen und Konferenzen bietet die virtuelle Konferenz-App des Unternehmens app squared. Diese App macht Veranstaltungen von 500, 1.000 oder mehr Teilnehmern erlebbar. Mit diesem jungen Potsdamer Unternehmen kooperiert nun die Kölner Eventmanagerin Ellen Kamrad. Ihre Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die app squared nun zur ganzheitlichen Planung und Durchführung von digitalen Großveranstaltungen an.

Digitale Messen und Großveranstaltungen mit der App Squared ermöglichen

Seit über fünf Jahren entwickelt das Potsdamer Unternehmen app squared App-Lösungen für Events, Meetings, Tagungen, Messen oder auch Produktpräsentationen und Jahresversammlungen. Je nach Bedarf bieten die App-Lösungen die Möglichkeit, Veranstaltungen zu organisieren, über diese zu informieren oder mit anderen Teilnehmern zu interagieren. Diese Planung und Durchführung beinhaltet auf Wunsch auch das unternehmenseigene CI zur digitalen Transformation. Dies App ist besonders jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie die ideale Möglichkeit, Messen und Tagungen durchzuführen und neue Produkte zu präsentieren oder große Menschenmengen kontaktlos und digital zu vereinen. Dabei wird die app squared ähnlich einer virtuellen Veranstaltungsbühne genutzt. So können Events nahezu vom klassischen Live-Format in eine digitale Welt projiziert werden. Ein großer Vorteil sind die geringen Kosten und die schnelle sowie nachhaltige Abwicklung der Veranstaltungen.

Moderation und Vorab-Kommunikation der Teilnehmer

Die Funktionen der app squared sind dabei sehr vielfältig. So können die Teilnehmer bereits vor dem Event miteinander Kontakt aufnehmen und kommunizieren. Je nach Bedarf wird der Content für die Veranstaltung entweder live erstellt oder vorher in Form von Videos und Streams produziert. Auch ist es nach Wunsch möglich, eine Moderation einzubinden oder mit den Teilnehmern während der Veranstaltung zu kommunizieren. Die app squared verfügt zudem über eine Voting-Funktion. So können auch wichtige Abstimmungen zum Beispiel auf Hauptversammlungen durchgeführt werden.

Kreative Wege mit digitaler App aus Potsdam

Nun kooperiert die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse um die Eventmanagerin Ellen Kamrad mit dem Potsdamer Unternehmen. “Ich möchte meinen Kunden exklusiv die Möglichkeit geben, trotz Pandemie an ihren Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen festhalten zu können.”, sagt Kamrad. “Dafür bietet die App alle notwendigen Funktionen und vieles darüber hinaus.” Denn Ellen Kamrad weiß, dass bestimmte Versammlungen oder Tagungen sowie Präsentationen nicht einfach verschoben werden können. “Mit der Kooperation habe ich jetzt eine perfekte Lösung für die vielen Meetings, die meine Kunden sonst hätten absagen müssen. Mir geht es besonders darum, kreative Wege zu finden, damit nicht jede Planung eines Unternehmens auf der Kippe stehen muss.”, erläutert die erfahrene Eventmanagerin. Interessierte Unternehmen, die sich vorstellen können, ihre Sitzungen und Hausmessen auch digital zu gestalten, sind herzlich eingeladen, die Kölner Eventmanagerin zu kontaktieren. “Ich plane und gestalte gerne mit meinen Kunden die gesamte Veranstaltung auf digitaler Basis und suche mit ihnen zusammen nach Wegen, Informationen und Emotionen auch online möglich zu machen.”, sagt Kamrad.

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

