Neue Regierung der Dominikanische Republik stellt Tourismus-Reaktivierungsplan vor

Kostenlose Reiseversicherung für Hotelgäste

Der neue Präsident der Dominikanischen Republik, Luis Abinader, kündigt eine Reihe von Initiativen gegen die Herausforderungen an, mit denen sich der Tourismussektor infolge der aktuellen Corona-Pandemie konfrontiert sieht. Es soll sichergestellt werden, dass das Land wieder ein sicheres Reiseziel für Gäste aus aller Welt wird. Zu den Maßnahmen zählt unter anderem eine kostenlose Reiseversicherung für Hotelgäste bis Dezember 2020.

“Unser Ziel ist es, die Auswirkungen der Pandemie zu minimieren und eine verantwortungsvolle Regenerierung des Tourismus zu fördern. Dabei soll die Gesundheit im Vordergrund stehen, gefolgt von der Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der Maximierung des Wirtschaftswachstums. Der Tourismussektor soll ermutigt werden, sich weiterhin nachhaltig zu entwickeln”, so Abinader.

Der neue Tourismusminister David Collado, der ebenfalls seit dem 16. August im Amt ist, erklärte, dass sich die neue Regierung zusammen mit der National Association of Hotels and Tourism of the Dominican Republic (ASONAHORES) bereits mehrfach mit den wichtigsten Akteuren des Tourismus getroffen hat, um die Bedürfnisse der Reisenden und die Interessen der Tourismus-industrie des Landes bestmöglich zu vereinbaren.

“Wir möchten das kontinuierliche, nachhaltige Wachstum des Sektors zusammen mit dem Image unseres Landes vorantreiben. Wir sind davon überzeugt, dass wir es gemeinsam schaffen werden, die Herausforderungen der Pandemie zu bewältigen und sicherstellen, dass die Dominikanische Republik weiterhin das Nummer-1-Ziel der Karibik für ausländische Besucher bleibt – sei es für Urlaub, Geschäftsreisen, Investitionen oder als Zweitwohnsitz”, sagte er.

Der von der Regierung vorgelegte Plan beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen zur Sicherstellung der Gesundheit von dominikanischen und ausländischen Touristen. Diese Maßnahmen werden neue, international zertifizierte Gesundheitsprotokolle umfassen und den gesamten Tourismussektor, einschließlich Restaurants und Bars, abdecken.

Die wichtigsten Maßnahmen lauten:

Ab Ende September werden bei der Ankunft im Land stichprobenartige Schnelltests durchgeführt, wie zum Beispiel der Atemtest zur Diagnose von COVID-19. Sobald diese Maßnahme eingeführt ist, entfällt die bis dahin geltende Anforderung eines negativen COVID-19-Tests vor dem Besuch.

Das Tragen von Masken und soziale Distanzierung sind obligatorisch.

Ab Ende September wird allen Hotelbesuchern ein befristeter Reisehilfeplan gewährt, der Notfallversorgung, medizinische Telefonberatung, Unterbringung sowie Flugumbu-chungskosten im Falle einer COVID-19-Infektion umfasst. Diese Versicherung wird Besu-chern bis Dezember 2020 kostenlos zur Verfügung gestellt und zu 100% vom dominika-nischen Staat übernommen.

Eine sogenannte “Labor Sanitary Bubble” (eigene Krankenstation), wird in jedem Hotel eingeführt, um positive Fälle schnellstmöglich behandeln zu können. Die Bereiche sind mit ausgebildetem Fachpersonal ausgestattet und mit nahegelegenen Laboratorien ver-bunden, die den Infektionsfällen von Touristen Priorität einräumen. Es wird Schnelltests für Familienmitglieder und Begleiter von möglicherweise Infizierten, Räume für präventive Quarantäne und Erholung geben.

Ein effektives Gesundheitsmanagement wird zwischen Lieferanten, Auftragnehmern und Mitarbeitern eingeführt. Letztere betreffend, wird es regelmäßige Covid-19-Tests geben.

Die Arbeitsvorschriften werden derzeit angepasst, um die Risiken für die Beschäftigten zu minimieren.

Das neue Gesundheitsprotokoll soll schon bald von den weltweit führenden Anbietern von Branchenzertifizierungen, Safe Travels des World Travel and Tourism Council (WTTC) und Buro Veritas, zertifiziert werden.

Der Plan wird vom neuen Tourismuskabinett umgesetzt, welches unter der exekutiven Leitung des Tourismusministers steht und sich aus Institutionen zusammensetzt, die die Wertschöp-fungskette des Sektors direkt beeinflussen. Das Kabinett wird die Auswirkungen und die Effek-tivität jeder umgesetzten Initiative ständig überwachen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.

Die Maßnahmen werden im Rahmen eines effektiven Kommunikationsplans über alle Kanäle und Kontaktpunkte mit Touristen und Branchenpartnern begleitet. Der Kommunikationsplan umfasst Schulungen, detailliertes Material sowie eine ständige Aktualisierung und Optimierung der Suchmechanismen.

Die Dominikanische Republik ist das zweitgrößte und das vielfältigste Land der Karibik: Auf einer Fläche von 49.967 Quadratkilometern liegt es im östlichen Teil der Insel Hispaniola. Der Atlantische Ozean im Norden und das Karibische Meer im Süden prägen die abwechslungsreiche Landschaft mit dichtem Regenwald, fruchtbaren Hügeln und step-penähnlichen Regionen. Mit bis zu 3.175 Metern (Pico Duarte) zählen die Berge im Landesinneren zu den höchsten der Karibik. Dieser Abwechslungsreichtum sowie die 1.609 Kilometer lange Küstenlinie mit mehr als 200 Stränden und ganzjährig warmen Temperaturen locken jährlich fast sechseinhalb Millionen Gäste aus aller Welt an. Besucher erwartet eine allgegenwärtige Geschichte mit historischen Sehenswürdigkeiten, ein gelebtes kulturelles Erbe aus Kunsthandwerk, Kulinarik, Musik und Tanz sowie eine gut ausgebaute Infrastruktur mit Unterkünften für jeden Ge-schmack und Geldbeutel. #godomrep #dominikanischerepublik

Firmenkontakt

Dominikanische Republik Tourist Board

Petra Cruz

Hochstraße 54

60313 Frankfurt

+49 (0) 69 91397878

germany@godominicanrepublic.com

http://www.godominicanrepublic.com

Pressekontakt

noble kommunikation GmbH

Sophia Rossmanith

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660

dominikanischerepublik@noblekom.de

http://noblekom.de

Bildquelle: @ Tourist Board Dominikanische Republik