Eloxieren, Harteloxieren und Chromatieren

Eloxalbetrieb DIENER & RAPP GmbH & Co. KG – Seit 1978 Ihr Experte für hochwertige Aluminium-Oberflächenbearbeitung

Seit über vier Jahrzehnten steht die DIENER & RAPP GmbH & Co. KG für innovative und zuverlässige Oberflächenveredelung von Aluminium. Gegründet im Jahr 1978, hat sich das Unternehmen auf eine Vielzahl von Verfahren spezialisiert, um Aluminiumprodukte optisch ansprechend, widerstandsfähig und funktional zu machen.

Vielfältige Oberflächenbehandlungen für höchste Ansprüche

Das Leistungsspektrum umfasst das Eloxieren in farbloser und farbiger Ausführung, inklusive Harteloxal mit und ohne Einfärbung. Durch den elektrolytischen Oxidationsprozess entsteht eine poröse, schützende Schicht, die anschließend durch Versiegelung in ihrer Endform fixiert wird. Dank der Möglichkeit, Farbstoffe in die Eloxalschicht einzubringen, können individuelle Farbvariationen erzielt werden – von hellen Tönen bis zu dunkleren Nuancen. Die Farbgebung wird dabei maßgeschneidert auf die Materiallegierung und Oberfläche des Kunden abgestimmt.

Zusätzlich bietet das Unternehmen das Chromatieren und Passivieren an, um Aluminium vor Korrosion zu schützen oder als Haftgrund für Lackierungen und Pulverbeschichtungen zu dienen. Hier stehen verschiedene Varianten zur Verfügung, darunter eine ROHS-konforme, chromfreie Gelbchromatierung.

Hochleistungs-Harteloxieren für extreme Beanspruchung

Das Harteloxalverfahren zeichnet sich durch besonders harte und dichte Schichten aus, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Korrosion bieten. Diese Schichten sind ideal für Anwendungen, bei denen mechanische Belastung und Langlebigkeit gefragt sind. Optional kann die Oberfläche mit Teflon imprägniert werden, um die Gleiteigenschaften weiter zu verbessern.

Modernste Produktion und erstklassiger Service

Mit der Eröffnung neuer Räumlichkeiten und einer hochmodernen Produktionsstraße konnte die DIENER & RAPP GmbH & Co. KG ihre Kapazitäten deutlich erweitern. Das ermöglicht schnellere Lieferzeiten und die Annahme größerer Auftragsvolumina. Das Unternehmen legt großen Wert auf Qualitätssicherung: Durch verschiedene Prüfverfahren und Vollanalysen der Metalle garantieren sie beste Ergebnisse in der Oberflächenveredelung.

Heute wird das Unternehmen von Peter H. Rapp und Daniel Miklosch geführt und setzt weiterhin auf Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit.

Kontakt & weitere Informationen

Für Fragen oder individuelle Beratung steht das Team der DIENER & RAPP GmbH & Co. KG gerne zur Verfügung. Vertrauen Sie auf jahrzehntelange Erfahrung und höchste Qualität in der Aluminium-Oberflächenbearbeitung!

