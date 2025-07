Weshalb Zypern ein idealer Standort für die Solarrevolution ist

SolarWave Group & Zypern

Die SolarWave Group konnte im Jahr 2023 erfolgreich 25´000 Quadratmeter Fläche kaufen und mit etwas über 6´000 Solarpanels bedecken. Seither ist die SolarWave Group in zwei Ländern mit in Eigenbesitz sich befindenden Solarparks vertreten: Portugal & Zypern.

Aber weshalb eignet sich Zypern idealerweise als weiteres Land für den Betrieb von einem Solarpark? Dazu gibt es unzählige Gründe und wir möchten in diesem kurzen Artikel einige davon beleuchten.

1.1 Sonnenstunden & Einstrahlung

Zypern gehört zu den sonnenreichsten Regionen Europas mit über 3´300 Sonnenstunden pro Jahr. Dies übertrifft sogar die Anzahl von Sonnenstunden in Portugal, einem bereits sehr sonnenreichen Land!

Die durchschnittliche Sonneneinstrahlung beträgt etwa 5,4kWh/m² pro Tag – was jährlichen Erträgen von etwa 1750 bis 2000kWh/kWp entspricht

Das stellt eine der höchsten Werte in der EU dar und bietet massive Ertragschancen für Photovoltaikanlagen. Besonders im Sommer steigen die täglichen Strahlungswerte in manchen Regionen auf bis zu 7,2kWh/m². Dies schafft ideale Bedingungen für unsere Canadian Solar Module.

1.2 Topografie & verfügbare Flächen

Der größte Teil Zyperns, insbesondere das zentrale Mesaoria-Becken, besteht aus flachen bis leicht geneigten Landschaften – ideal für Solarparks mit freistehenden Modularrays. Die Sonnenausrichtung und Terraingröße ermöglichen den Einsatz großer Freiflächenanlagen bei relativ geringer Verschattung und optimaler Ausrichtung . Aktuell reformiert die Regierung das System zur Vergabe von Staatsflächen und definiert gezielt „Go-to-Areas“ für Photovoltaikparks, um Planungssicherheit und Transparenz zu fördern. Solche Flächen können für Projekte von mehreren Hektaren – d.h. zehntausenden Quadratmetern – verfügbar gemacht werden.

1.3 Lokale Marktbedingungen & Kosten

In den letzten Jahren sank der Preis für PV-Module erheblich. Der durchschnittliche Strompreis aus Solar in Zypern lag 2023 bei etwa 0,33USD/kWh, was im Vergleich zum deutschen oder österreichischen Markt sehr wettbewerbsfähig ist . Außerdem installierte Zypern im Jahr 2024 159MW neue PV-Kapazität, womit die Gesamtleistung auf rund 797MW stieg. Damit liegt das Land auf gutem Kurs, die nationalen Ziele bis 2030 zu erfüllen: Ein Zielwert von voraussichtlich rund 812MW Solar-Kapazität bis 2030 ist definiert.

Technisch gesehen erzeugt ein Solarpark auf flacher Fläche in südlichen Ländern ungefähr 1ha (10″000m²) pro 1MWp, bei typischer Modul-Effizienz 15% – für höhere Effizienz oder Tracker variieren die Größen geringfügig, meist zwischen 1 und 1,2ha/MW. Infrastruktur-Kosten (Genehmigungsverfahren, EIA, Netzanschlüsse, technische Studien) können insgesamt einige zehntausend Euro betragen, je nach Projektgröße und Komplexität .

1.4 Regulatorische Rahmenbedingungen

Zypern erlässt mittlerweile gezielte Fördermassnahmen: Das Programm „Photovoltaics for All“ (2024) stellt etwa 30 Millionen Euro Fördermittel für bis zu 30000 Haushalte bereit. Des Weiteren existieren Net-Metering-Regelungen im Wohnbereich und Net-Billing-Programme für Gewerbe und Industrie.

Als Herausforderung bleiben die Grenzen im Stromnetz: In manchen Regionen, insbesondere in der Umgebung von Nicosia (z.B. Latsia) ist die Einspeisekapazität bereits ausgeschöpft, was viele genehmigte Projekte verzögert – laut Branchenvertretern sind über 85% der lizenzierten Solarparks aktuell nicht realisiert und teilweise blockiert durch mangelnde Netzkapazität.

Doch Gebiete wie Kolossi, Larnaca oder Dasoupoli bieten noch Kapazität (z.B. ~70MW freie Netzkapazität).

2. Die Rolle der SolarWave Group AG

2.1 Unternehmensprofil

Die SolarWave Group AG, eine Schweizer Firma mit Fokus auf Photovoltaik-Projekte im EU-Raum, hat 2025 über ihre Tochtergesellschaft in Zypern einen eigenen Solarpark mit einer Fläche von 25000 Quadratmetern (2,5ha) realisiert. Aus der Schweiz heraus möchte die SolarWave Group das Wachstum weiter ankurbeln und strategische Partnerbeziehungen schliessen, während die Tochtergesellschaft vor Ort die operative Umsetzung der eigenen Solarparks verantwortet.

2.2 Projektumfang & Struktur

Grösse des Solarparks: 25000m² entsprechen etwa 2,5ha. Dies ist eine kleinere Fläche als in Portugal, jedoch ist der Ausbau in der Zukunft durchaus ein weiteres Ziel der SolarWave.

Team vor Ort: Insgesamt drei Personen (Projektleiter/in, Technical Manager, Betriebsingenieur/in) betreiben den Park, führen Wartung, Datenanalyse und lokale Kommunikation durch – sowie Netzschnittstellen und Behördenkontakte koordinieren.

Betriebliche Phasen: Von Standortplanung (Sonnenanalyse, Topografie, Netzkapazität) über Umweltverträglichkeitsprüfung (EIA) und Lizenzierung bis hin zu Bau, Inbetriebnahme und langfristigem Betrieb/Maintenance.

2.3 Bedeutung im lokalen Kontext

Das Projekt verdeutlicht, wie eine kleine bis mittelgrosse PV-Anlage auf einem wenigen Hektar umfassenden Grundstück in Zypern realisiert werden kann – als Pilot für weitere, grössere Projekte. Mit dem Team vor Ort zeigt die SolarWave Group AG, dass auch ein kleines, effizientes Drei-Personen-Team ein solches Projekt erfolgreich managen kann.

3. Warum Zypern besonders attraktiv ist – aus vier Perspektiven

3.1 Klima & Energieertrag

Dank der herausragenden Sonneneinstrahlung und warmen Temperaturen erzielt ein Zypern-Solarpark jährliche Erträge welche deutlich über dem europäischen Mittel und doppelt so hoch wie in Ländern wie Deutschland oder UK sind . Das bedeutet: Eine kleine Anlage liefert in Zypern fast doppelt so viel Strom wie in Mitteleuropa.

Die lange Sonnensaison sorgt für stabile und planbare Energieproduktion mit rund 320 Tagen Sonnenschein – Ausfallrisiko durch schlechtes Wetter ist minimal .

3.2 Fläche & Standortpotenzial

Flache, halbe Hungertäterreiche Landschaften wie im Mesaoria-Becken bieten expansive, leicht zu erschließende Grundstücke – ideal für Solarparks. Staatsland wird zunehmend zentral zu bezahlbaren Konditionen vergeben, insbesondere in den neu definierten „Go-to-Areas“, was Flächenzugang erleichtert.

3.3 Wirtschaftlichkeit & Kostenstruktur

Die Anschaffungskosten für PV-Module, Wechselrichter und Montagesysteme sind in den letzten Jahren stark gefallen. In 2023 lag der durchschnittliche Stromgestehungspreis für Solar um 0,33USD/kWh, was attraktive langfristige Renditen ermöglicht – insbesondere bei hohen Erträgen pro Fläche.

Genehmigungsaufwand (Lizenzen, EIA, Netzanschluss) ist überschaubar, und obwohl administrativ kostenpflichtig, insgesamt oft nur einige zehntausend Euro – für einen Park wie jenen der SolarWave Group AG gut kalkulierbar.

3.4 Marktentwicklung & Förderung

Mit Förderprogrammen wie „Photovoltaics for All“ (2024, EUR30Mio Budget zur Förderung privater Anlagen) und hilfsreichen Net-Metering bzw. Net-Billing-Regelungen für Gewerbe, hat Zypern klare Anreize für Solarprojekte gesetzt .

Die Gesamtleistung im Land stieg bis Ende 2024 auf 797MW, dank 159MW Leistung, die in diesem Jahr neu hinzu kam – Tendenz steigend.

4. Umsetzung mit SolarWave Group AG: Projektablauf & Stakeholder

4.1 Projektvorbereitung

Standortwahl: SolarWave analysierte mehrere „Go-to-Areas“ in der Nähe von Netzanschlusspunkten mit verbleibender Einspeisekapazität (z.B. Larnaca oder Kolossi) zum Zeitpunkt der Planung.

Solar-Ertragsmodelle: Auf Basis der lokalen Einstrahlung wurde ein Ertrag veranschlagt, welcher konservativ gerechnet war.

Genehmigungen & EIA: Umweltverträglichkeitsprüfung und technische Studien vorbereitet; Anträge bei CERA und belastbare Planung für die Anschlussschnittstelle zur TSOC. Genehmigungs-Kosten kalkuliert.

4.2 Bauphase

Montage & Aufbau: Installation auf 25000m² freier Fläche; Die bereits in Portugal bewährten Canadian Solar Panels wurden installiert, u.a. da die SolarWave Group zu einem hervorragenden Preis bekommt.

Team: Drei Mitarbeitende betreuen Bauüberwachung, Logistik, technische Abnahmen, Sicherheitsvorgaben und Qualitätskontrolle.

4.3 Inbetriebnahme & Betrieb

Netzanschluss & Stromverkauf: Energie verkauft über self-consumption-Regelungen, Net-Metering oder Net-Billing – je nach geeignetem Tarifmodell des zyprischen Markts (z.B. lokale Gewerbepartner oder Einspeisung zum Netztarif).

4.4 Langfristige Perspektive

Der Park ist auf eine Lebensdauer von >25Jahren ausgelegt – Module typischerweise mit 25-Jahres-Leistungsgarantie. Wartungsintervalle geplant, einfache Reinigung und Instandhaltung. Pro Jahr sind Effizienzreduktionen von nur 0,5-1% üblich.

5. Fazit – Warum Zypern & SolarWave Group AG

Zyklonisch sonnig: Zypern bietet mit über 3´300h Sonne und Spitzenübertragungswerten beste Voraussetzungen – weit über dem EU-Durchschnitt.

Flächen & Programme: Flache Landschaften und staatliche Vergabe von Flächen in strukturierten Programmen bieten ideale Bedingungen für Parks wie jenen der SolarWave Group AG.

Regulatorisch machbar: Lizenz- und Genehmigungsprozesse sind klar strukturiert; der größte Engpass liegt derzeit in der Netzkapazität – frühzeitige Standortwahl ist entscheidend .

SolarWave-Kompetenz beweist Machbarkeit: Die SolarWave Group AG zeigt mit ihrem 25000m²-Solarpark, umgesetzt von nur drei Mitarbeitenden vor Ort, dass auch mittelgrosse Projekte in Zypern mit überschaubarem Team realisiert werden können – und langfristig wirtschaftlich tragfähig sind.

Damit gelang der SolarWave Group ein nächster Schritt, die Solarrevolution in Europa stetig voranzutreiben.

Die SolarWave Group AG umfasst Solarprojekte in Portugal und Zypern. Zudem bietet die SolarWave Group jegliche Dienstleistungen im Bereich der Solarenergie an.

Die SolarWave Group möchte die Solarenergierevolution in Europa und der ganzen Welt weiter vorantreiben.

