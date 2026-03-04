Embedded World 2026: Cybersecurity trifft Edge Computing

NewTec präsentiert modulare Gateway-Plattform für cybersichere Kommunikation

und Edge-Computing

Pfaffenhofen a. d. Roth, 04. März 2026. Die NewTec GmbH, Spezialist für sicherheitsgerichtete

elektronische Systeme, präsentiert auf der Embedded World vom 10. bis 12. März eine neue

Gateway-Plattform für die cybersichere Kommunikation zwischen Steuerungen, Maschinen,

Sensoren und Cloud. Dank des modularen Aufbaus ermöglicht NTSecureGateway MCP die

kostengünstige Umsetzung verschiedenster Anforderungen. Optionale leistungsstarke CPU-

/GPU-Module bieten hohe Rechenleistung für komplexe Edge-Computing-Anwendungen.

Mit der NTSecureGateway MCP (Modular Compute Platform) zeigt der Sicherheitsspezialist in

Nürnberg eine modulare, leistungsstarke IoT-Gateway-Plattform. Dank integrierter Security Features

ist die Umsetzung anspruchsvoller Cybersecurity-Anforderungen möglich. Leistungsstarke CPU-

/GPU-Module mit bis zu 8 GB RAM machen NTSecureGateway MCP zur Edge-Computing-Plattform,

die sich auch zur Verarbeitung großer Datenmengen wie beispielsweise Sensordaten eignet. So

können durch lokale Vorverarbeitungs-, Filter- und Analysefunktionen Ressourcen geschont, Latenzen

verringert und Reaktionszeiten verkürzt werden. Auch Machine-Learning-gestützte Anwendungen

(z. B. Bildverarbeitung, Predictive Maintenance) sind mit der Plattform möglich.

Durch ihren modularen Aufbau eignet sich NTSecureGateway MCP besonders für kundenspezifische

Entwicklungen sowie für die Fertigung von Kleinserien. Verschiedene SOM-Komponenten (System-

on-Module) bieten die Möglichkeit, das System gezielt auf individuelle Anforderungen abzustimmen.

So ermöglicht etwa ein optionaler Safety-Co-Prozessor die Realisierung funktional sicherer Lösungen

bis SIL 2/ASIL B. Neben klassischen Interfaces und Ethernet-Schnittstellen stehen für die

Kommunikation Erweiterungsmodule für LoRa, Ultra Wide Band (UWB) und 5G / LTE, LTE NB-IoT zur

Verfügung; eine Single-Pair-Ethernet-Schnittstelle ist geplant. Ein umfangreicher Software-Baukasten

mit vorentwickelten Teillösungen auf Linux-Basis beschleunigt zudem die Entwicklung Cybersecurity-

konformer Anwendungen.

Messebesucher können sich darüber hinaus auch über NewTecs Safety-Lösungen und Cybersecurity-

Services für eingebettete Systeme informieren. Das Service-Angebot reicht von einer Unterstützung

bei der Optimierung von gesetzes- und normenkonformen Sicherheits- und Entwicklungsprozessen

über Beratung und Lösungen für eine gesetzeskonforme Entwicklung cybersicherer Produkte bis zu

Managed Services für einen cybersicheren Betrieb (z. B. Schwachstellenmonitoring, Product Incident

Response Team und PKI-Management).

Mehr Informationen gibt es auf dem NewTec-Messestand 170 in Halle 5. Termine können im Vorfeld

über Microsoft Bookings ( https://outlook.office.com/book/Meet@newtec.de/) gebucht werden.

NewTec ist ein führender Spezialist für die Entwicklung von Elektronik- und Softwaresystemen mit besonderem Fokus auf funktionaler Sicherheit (Safety) und Informationssicherheit (Embedded Security). In den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik, Avionik und Railway bietet das Unternehmen umfassende Leistungen vom Konzept über Elektronik- und Softwareentwicklung sowie Testing bis zur Unterstützung bei Zulassung und Betrieb. Verschiedene sofort einsatzfähige Plattformen von NewTec ermöglichen zudem Herstellern und Entwicklern einen schnelleren Produktlaunch sicherer Systeme.

Darüber hinaus unterstützt NewTec seine Kunden mit Technologieberatung und Trainings sowie bei der Integration von KI-Technologie in sicherheitsgerichtete Systeme (Safe AI). An sechs Standorten in Neu-Ulm (Pfaffenhofen a.d. Roth), Bremen, Freiburg, Mannheim, Friedrichshafen und Ulm beschäftigt das Unternehmen rund 330 MitarbeiterInnen.

