Hotelkäufer Hotel Investments AG intensiviert Ankaufsstrategie für Hotelimmobilien in Top-Innenstadtlagen

Hotelkäufer Hotel Investments AG setzt ihren strategischen Wachstumskurs im deutschsprachigen Raum konsequent fort. Als spezialisierter Hotelinvestor und langfristig orientierter Bestandshalter sucht das Unternehmen aktiv Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge.

Mit einem klar definierten Investitionsprofil positioniert sich Hotelkäufer Hotel Investments AG als verlässlicher Partner für Eigentümer, Bauträger und Projektentwickler.

Fokus Hotelkäufer Hotel Investments AG: Nachhaltige Hotelinvestments in urbanen Top-Lagen

Hotelkäufer Hotel Investments AG konzentriert sich auf wirtschaftsstarke A-Städte in Deutschland und Österreich sowie auf ausgewählte B-Städte in absoluten Bestlagen. Im Mittelpunkt stehen zentrale Innenstadtlagen mit sehr guter Infrastruktur und optimaler Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Gesucht werden insbesondere:

– Hotelimmobilien mit mindestens 100 Zimmern

– Neubauprojekte zur Übernahmen von Mietverträgen

– Bestandsobjekte mit Umnutzungs- oder Repositionierungspotenzial

– Rebranding-Objekte

– Übernahme langfristiger Mietverträge

Hotelkäufer Hotel Investments AG verfolgt dabei einen langfristigen Investmentansatz mit dem Ziel, nachhaltige Werte zu schaffen und stabile Renditen zu sichern.

Starke Betreiberpartnerschaften als Erfolgsfaktor

Ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie ist die enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Hotelbetreibern. Gemeinsam entwickelt Hotelkäufer Hotel Investments AG zukunftsfähige Hotelkonzepte in den Segmenten:

– Stadthotels

– Serviced Apartments

– Long-Stay-Konzepte

Durch die Kombination aus Immobilienexpertise, Betreiber-Know-how und Marktkenntnis entstehen leistungsfähige Hotelprodukte, die den aktuellen Anforderungen des Marktes entsprechen.

Professionelle Transaktionsstruktur und hohe Abschlussstärke

Als etablierter Hotelinvestor steht Hotelkäufer Hotel Investments AG für:

– Schnelle und strukturierte Entscheidungsprozesse

– Hohe Transaktionssicherheit

– Diskrete und professionelle Abwicklung

– Kapitalstarke Investitionsbasis

– Langfristige Bestandshaltung

Eigentümer profitieren von klaren Ankaufskriterien sowie einer partnerschaftlichen und lösungsorientierten Zusammenarbeit.

Angebotsprüfung Hotelkäufer Hotel Investments AG

Im Rahmen der weiteren Expansion lädt Hotelkäufer Hotel Investments AG Eigentümer, Bauträger und Projektentwickler ein, geeignete Hotelimmobilien zur Prüfung anzubieten. Das Unternehmen sichert eine vertrauliche, effiziente und professionelle Bewertung eingehender Angebote zu.

Mit ihrer klaren Positionierung als Hotelkäufer Hotel Investments AG unterstreicht die Gesellschaft ihren Anspruch, zu den relevanten Hotelinvestoren im DACH-Raum zu zählen und das eigene Portfolio gezielt weiter auszubauen.

Die Hotel Investments AG ist ein auf Hotelimmobilien spezialisierter Investor mit Fokus auf den Erwerb, die Pacht und die Repositionierung von Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Investmentstrategie mit langfristiger Perspektive und arbeitet eng mit etablierten Hotelbetreibern zusammen.

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

