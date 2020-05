EnableChange: Der Partner für agilen Wandel im Herzen Hamburgs

EnableChange sitzt am Hafen Hamburgs, dem Tor zur Welt. Als eine Tochter der hanseatischen IT Warehouse AG unterstützt EnableChange von dort aus seit vielen Jahren Kunden auf ihrer agilen Reise. Ihre Stärke ist es, Organisationen, Teams und Einzelpersonen mit einer Vielfalt an Programmen zu helfen, die Herausforderungen der heutigen Zeit zu überwinden. Ihre Mission ist es, die in den Organisationen vorliegende Expertisen zu nutzen und durch die richtigen Inputs und Impulse dabei zu helfen, effektiv und nachhaltig neue Wege zu beschreiten.

Das Leistungsportfolio ist umfangreich: Auf ihrem Weg zur Agilität unterstützt EnableChange seine Kunden beim Aufbau von Wissen durch zertifizierte Scrum Trainings. Darüber hinaus bietet das hanseatische Unternehmen Befähigungsprogramme die sowohl Einzelpersonen als auch ganzen Teams helfen, agile Methoden in ihre Umgebung zu integrieren. Darüber hinaus besitzt EnableChange eine große Expertise bei der Begleitung von Organisationen bei umfangreichen Transitionen: Bereits seit vielen Jahren unterstützt EnbableChange seine Kunden durch wirkungsvolle Maßnahmen bei der Verankerung agiler Arbeitsweisen innerhalb der gesamten Organisation.

“Unser Leistungsportfolio richtet sich natürlich nach den aktuellen Anforderungen unserer Kunden. Wir sind immer ganz besonders daran interessiert, was unsere Kunden gerade bewegt. Bereits 2019 haben wir den Bedarf verspürt, unsere Leistungen durch eine Art Standardisierung für unsere Kunden greifbarer zu machen. Transparenz ist hier ein wichtiges Kriterium, denn wer will heutzutage schon die “Katze im Sack” kaufen?” so Ralf Kruse, Agile Coach, zertifizierter Trainer und Inhaber von EnableChange. “Ganz besonders stolz sind wir auf den Change Enabler. Seit geraumer Zeit zeigt sich am Markt eine Tendenz dahingehend, dass viele Einzelpersonen den Wunsch verspüren, die agile Reise aus ihrere Perspektive heraus aktiv anzustoßen. Dafür bieten wir im Rahmen unseres Change Enablers mit Webinaren, Workshops und Online-Unterstützen genau den richtigen Rückenwind.” Das Unternehmen reagiert ebenso auf die aktuelle Corona-Krisensituation: Im Zuge der kontaktreduzierenden Maßnahmen beschäftigt man sich hier nun intensiv mit der Möglichkeit, die gewohnten Leistungen auch online anbieten zu können. Einige Seminare seien bereits verfügbar. Weitere sollen in Kürze folgen.

Über EnableChange.

EnableChange wurde 2004 als eine Tochter der hanseatischen IT Warehouse AG gegründet. Im Jahr 2014 erhielt EnableChange seinen heutigen Namen. Seit der Namensänderung fokussiert sich das Unternehmen konsequent auf die Unterstützung von Einzelpersonen, Teams und Organisationen durch agile Herangehensweisen. Das Leistungsportfolio umfasst neben zertifizierten Trainings auch Befähigungsprogrammen und Maßnahmen zur Unterstützung umfangreicher agiler Transitionen. EnableChange unterstützt seine Kunden erfolgreich sowohl im nationalen als auch im internationalen Raum.

