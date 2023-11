Energie erneuern bei Kittys Thai Massage in Stuttgart

Die kraftvolle Energie der Thaimassage in Stuttgart genießen!

Die kraftvolle Energie der Thai-Massage

Eine Thai Massage bietet Entspannung abseits von Hektik und Alltagsstress in einem exotischen Ambiente, in dem man sich fast ein bisschen wie im Urlaub fühlt. Thai Massagen fanden in den 1990er Jahren ihren Weg nach Deutschland und hatten bald begeisterte Anhänger. Sie werden in privaten Massagepraxen, in Hotels, Spas und Yogazentren angeboten. Die Thai Massage ist auch unter dem Namen Thai Yoga Massage bekannt, denn sie verbindet Dehnungen des Körpers mit fließenden Massagebewegungen.

Behandlung und Wirkung der Thaimassage

Drücken, Kneten und Strecken – die traditionelle Thai Massage ist anders als eine Massage beim Physiotherapeuten. Die Masseurin dehnt und streckt den Patienten unter vollem Körpereinsatz. Hierbei werden Handballen, Ellen und Ellenbogen sowie die eigenen Knie genutzt, und nicht selten stellt sich der Therapeut mit seinem kompletten Körper auf den Patienten, um Druck auf verkrampfte Muskeln auszuüben. Dabei werden einzelne Körperpartien mal sanft, mal kräftig bearbeitet und angenehm durchwärmt.

Was bewirkt die Thai Massage im Körper?

Das Besondere an der thailändischen Tradition ist, dass die Masseurin ihren ganzen Körper für die Massage einsetzt.

Eine Thai Massage aktiviert die Selbstheilungskräfte

Druckpunktmassagen verbessern die Blutzirkulation

Dehnungen sorgen für Muskelentspannung

Streckung der Rotation der Gelenke wirkt sich positiv auf die Beweglichkeit aus

Yogapositionen verbessern die Körperhaltung

Schlafstörungen und innere Unruhe können gelindert werden

Durch die Tiefentspannung werden die inneren Organe besser durchblutet

Der Stoffwechsel wird angeregt.

Achtsame Berührungen lösen körperliches Wohlbefinden und Entspannung aus.

Einfach mal die Seele bei Kittys Thai Massage Stuttgart baumeln lassen! Die Massagen wirken dem Alltagsstress entgegen und geben uns neue Kraft. Durch spezielle Akupressurtechniken, vergleichbar mit der japanischen Shiatsu- Massage, werden Energiepunkte des Körpers stimuliert und entlastet. Die Fußreflexzonenmassage bedient sich ebenfalls dieser Technik.

Kittys Thai Massage Stuttgart: Traditionelle Thai Massagen für Sie, Ihn und Partner in Stuttgart.

Kontakt

Kitty´s Thai Massage

Michael Kammer

Unterländer Straße 73 A

70435 Stuttgart

071193309680



https://www.kittys-thaimassage.de/

