Energieverbrauch und Temperaturmanagement: Schmiermittel als Hidden Champion für effizientes Fahren

Die jüngste Hitzewelle zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, Mobilität in all ihren Formen so umweltschonend wie möglich zu gestalten. Dabei ist jede kleine Verbesserung ein Schritt in die richtige Richtung. Während wahrscheinlich jeder um den Einfluss von Fahrzeugtyp oder Fahrstil auf den Kraftstoffverbrauch weiß, gibt es weitere Einflussfaktoren, die schnell übersehen werden. Dazu zählen auch Schmiermittel, die sich bei sämtlichen Motorentypen deutlich auf deren Energieeffizienz auswirken können.

Die meisten Verbrenner wandeln lediglich circa 35 % des Kraftstoffs in Energie um. Der Rest geht als Wärme verloren. Je kühler aber die Motoren, umso effizienter können sie arbeiten und umso sicherer sind sie. Es ist klar, dass heiße Sommertage angesichts dessen nicht helfen, die Energieeffizienz möglichst hoch zu halten. PETRONAS Lubricants International hat daher die CoolTech+-Technologie entwickelt, die spezielle Rücksicht auf das Wärmemanagement nimmt und Motoren auf der optimalen Temperatur hält. Sie leiten nicht nur Wärme ab, sondern stabilisieren auch die Temperaturen in kritischen Motorbereichen, was Leistungsverluste, Ablagerungen und Verschleiß minimiert. PETRONAS Syntium kann mit dieser Technologie den Kraftstoffverbrauch daher um bis zu 3 % senken und haben bis zu 37,8 % weniger Verschleiß an Motorenkomponenten. [1] Das bedeutet weniger Emissionen und ein kostengünstigeres Fahren.

Auch Elektrofahrzeugen profitieren von den richtigen Schmiermitteln

Komplett andere Anforderungen haben Elektrofahrzeuge, doch auch hier gilt es, dass Schmierstoffen hinsichtlich Energieeffizienz eine große Rolle zukommt. Es gilt beispielsweise, Innovation für indirekt gekühlte Elektromotoren oder das thermische Batteriemanagement zu finden. Traditionell werden Batterien mit einem Kühlmittel auf Glykolbasis (Wasserbasis) gekühlt. Mittlerweile gibt es jedoch auch High-End-Fahrzeuge, die ölbasierte Kühlmittel verwenden. Für Verbraucher ist das von Vorteil, da Batterien, die mit schmierstoffbasierten Flüssigkeiten gekühlt werden, eine bessere Temperatur halten. Und auch Motor und Getriebe sollten in Elektrofahrzeugen die optimalen Schmiermittel haben. Diese müssen bei E-Fahrzeugen ein Drehmoment bewältigen, das in der Regel höher als bei Verbrennungsmotoren ist. Daher benötigen sie besonderen Schutz vor Reibung.

Angesichts dessen arbeitet PETRONAS Lubricants International in seinem Research & Technology Center in Turin kontinuierlich daran, die Effizienz dieser Flüssigkeiten zu verbessern. Ergebnis sind die Flüssigkeiten der Petronas Iona-Reihe, die die Leistung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit von Elektrofahrzeugen maximieren. Dadurch tragen auch sie ihren Teil dazu bei, Mobilität nachhaltiger, kostengünstiger und vor allem maximal zuverlässig zu machen. Sowohl starke Hitze als auch Kälteperioden treten jedes Jahr häufiger auf und machen Motor und Batterie das Leben schwer. Das macht es umso wichtiger, den Faktor Schmiermittel für ein effizientes Fahren im Auge zu behalten.

[1] Basierend auf den Industriestandardtests SEQUENCE VIE, SEQUENCE IVB und SEQUENCE IIIH im Vergleich zum API SP-Grenzwert.

Über PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International (PLI) ist der globale Geschäftsbereich für die Herstellung und Vermarktung von Schmierstoffen der PETRONAS, Malaysias dynamischer globaler Energiekonzern. Seit der Gründung im Jahr 2008 produziert und vertreibt PLI eine breite Palette hochwertiger Automobil- und Industrieschmierstoffe in über 100 Märkten weltweit. Der Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur, mit weiteren Niederlassungen unter anderem in Turin, Belo Horizonte, Peking und Chicago. PLI ist die treibende technische Kraft hinter der Partnerschaft von PETRONAS mit dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team und verantwortlich für die Entwicklung, Gestaltung und Lieferung der Fluid Technology Solutions™, einschließlich maßgeschneiderter Schmierstoffe, Kraftstoffe und Getriebeöle zur Leistungsoptimierung der Silberpfeile.

Wir sind ein fortschrittlicher Energie- und Lösungspartner, der das Leben für eine nachhaltige Zukunft bereichert.

Unser Engagement besteht darin, unser Geschäft auf eine Weise zu führen und auszubauen, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirkt.

PLI verfolgt eine ehrgeizige Wachstumsstrategie und ist als eines der führenden globalen Schmierstoffunternehmen an der Spitze der Branche tätig. Mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Anforderung setzen wir neue Standards.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pli-petronas.com

