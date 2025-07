OP-Leuchte Polaris gewinnt Red Dot Award

TQ-Group begleitet Dräger bei der preisgekrönten Medizintechnik-Lösung von der Idee bis zur Serie

Seefeld, 31. Juli 2025: Die innovative OP-Leuchte Polaris von Dräger, einem international erfolgreichen Hersteller für Medizin- und Sicherheitstechnik, hat den renommierten Red Dot Design Award in der Kategorie „Medical Devices and Technology“ gewonnen. Die TQ-Group, einer der führenden Elektronikdienstleister Deutschlands, hat Dräger bei diesem herausragenden Medizintechnik-Projekt als zentraler Generalunternehmer von der Entwicklung und dem Design über die Elektronikfertigung bis hin zur Zulassung und Serienreife unterstützt.

Für den Einsatz im OP ist absolute Präzision gefragt. Die Operationsleuchte Polaris konnte die Jury des Red Dot Awards dahingehend überzeugen, dass sie technologische Exzellenz mit nutzerzentriertem Design gekonnt vereint. Sie liefert nicht nur ein homogenes Lichtfeld, brillante Farbwiedergabe und eine innovative 3D-Schattenkompensation, sondern punktet auch mit einer Gestaltung, die auf Ergonomie, intuitive Bedienung und klinische Hygiene ausgelegt ist. Die Juroren begeisterte dabei insbesondere das modulare Systemkonzept sowie die konsistente Nutzerführung über alle Bedienoptionen hinweg. Polaris spiegelt damit moderne Medizintechnik wider, die Funktionalität, Gestaltung und Anwenderfreundlichkeit nahtlos verbindet.

„Wir gratulieren Dräger und seinem Designpartner Wilddesign ganz herzlich zur verdienten Auszeichnung für dieses Leuchtturmprojekt der Medizintechnik. Auch für uns ist dieser Award eine große Ehre. Denn er belegt, dass unser ganzheitlicher Entwicklungsansatz, bei dem Produktdesign, Benutzerführung, Fertigungstiefe und Systemtechnik optimal ineinandergreifen, zu Produkten führt, die technologisch, gestalterisch und funktional auf höchstem Niveau sind“, sagt Georg Weiß, Leiter Entwicklung bei der TQ-Group.

Die Polaris OP-Leuchte steht exemplarisch für das breite Leistungsspektrum der TQ-Group im Bereich Electronic Engineering and Manufacturing Services (E2MS). Als erfahrener Elektronikdienstleister für hochkomplexe Lösungen bietet TQ seinen Kunden umfassende Unterstützung „Made in Germany“ entlang des gesamten Produktlebenszyklus – von der ersten Idee bis zum After-Sales-Service.

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.000 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany". Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro.

