Betreiber Apartmenthäuser: Hotel Investments AG

Hotel Investments AG: Betreiber für Apartmenthäuser Deutschland, Österreich und der Schweiz sucht weitere Immobilien zum Kauf oder zur Pacht

Hotel Investments AG: Betreiber für Apartmenthäuser sucht weitere Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Kauf oder zur Pacht

Hotel Investments AG: Betreiber für Apartmenthäuser expandieren in der DACH-Region

Die Hotel Investments AG, ein bekanntes Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und -management, ist derzeit auf der Suche nach weiteren Immobilien für ihre Betreiber von Apartmenthäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Fokus stehen dabei zentrale Lagen in wirtschaftlich starken Städten und Ballungszentren.

Erweiterung des Portfolios für Betreiber von Apartmenthäusern in der DACH-Region

Die Nachfrage nach flexiblen Unterkunftsmöglichkeiten, insbesondere für Langzeitaufenthalte und Geschäftsreisende, wächst stetig. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, expandiert die Hotel Investments AG kontinuierlich ihr Portfolio an Betreiber-Apartmenthäusern. Das Unternehmen sucht gezielt nach weiteren Objekten zur Anmietung oder zum Kauf, die sich für den Betrieb von Apartmenthäusern eignen.

Gesuchte Immobilien für die Betreiber Apartmenthäuser Deutschland, Österreich & Schweiz

Für die Expansion ihrer Hotelbetreiber sucht die Hotel Investments AG Immobilien, die für den Betrieb von Apartmenthäusern genutzt werden können. Insbesondere werden Objekte in gut erreichbaren und zentralen Lagen von Großstädten sowie wirtschaftlich starken Regionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesucht. Dabei kommen sowohl Neubauten als auch Bestandsobjekte in Frage, die als moderne Apartmenthäuser genutzt werden können.

Anforderungen an Immobilien der Betreiber Apartmenthäuser

Die Hotel Investments AG sucht Objekte mit einer Bruttogrundfläche ab etwa 2.500 m², idealerweise mit 60 bis 150 Wohneinheiten. Diese sollen für Langzeitaufenthalte, insbesondere für Geschäftsreisende und Expats, ausgelegt sein. Wichtige Kriterien sind flexible Grundrisse, eine solide Infrastruktur sowie eine stabile Nachfrage aus den Zielgruppen der Langzeitreisenden und Projektmitarbeiter.

Jetzt Immobilien anbieten – Betreiber für Apartmenthäuser suchen neue Standorte

Eigentümer von Immobilien, die ein geeignetes Objekt für die Nutzung als Apartmenthaus anbieten möchten, können sich direkt an das Team der Hotel Investments AG wenden. Insbesondere werden Objekte in Städten wie Berlin, Hamburg, München, Wien, Zürich, Basel und weiteren wirtschaftlich starken Regionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesucht.

Die Hotel Investments AG ist ein renommiertes Unternehmen im Bereich Hotelimmobilien und Betreiberkonzepte. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz unterstützt ihre Betreiber von Apartmenthäusern bei der Expansion und bietet einen strukturierten Ablauf für Immobilientransaktionen.

Kontakt und weitere Informationen über die Hotel Investments AG und zum Thema „Betreiber Apartmenthäuser Deutschland, Österreich & Schweiz“:

www.serviced-apartments.ag

www.hotelbetreiber.com

www.hotelinvestoren.com

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.