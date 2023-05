„Enjoy Family Time“ Aktion bei Jackery

Anlässlich des Mutter- und Vatertags gibt es vom 11. bis 17. Mai familienfreundliche Rabatte von bis zu 25 %

Das Familienleben steckt voller Energie. Damit das auch so bleibt, gewährt Jackery vom 11. bis zum 17. Mai unter dem Motto „Enjoy Family Time“ Rabatte von bis zu 25 % auf ausgewählte Artikel im hauseigenen Online-Shop. Damit möchte das Unternehmen den Muttertag und den Vatertag zelebrieren. Die Aktion soll nicht nur die Familienkasse entlasten, sondern Eltern und Kinder auch dazu einladen, gemeinsame Erinnerungen in der Natur zum Beispiel beim Camping zu schaffen und die Familienzeit im Freien zu verbringen, ohne auf elektronische Geräte verzichten zu müssen.

Während der Family Week gibt es unter anderem drei Modelle der Explorer-Serie zum günstigeren Preis. Die tragbaren Powerstationen Explorer 1000 Pro, 1500 Pro und 2000 Pro sorgen dafür, dass Camping-Trips mit den Kindern, ein Picknick im Park oder ein ausgedehnter Ausflug in die Natur keinen energetischen Komfort missen lassen. Die kraftvollen Powerpakete speisen die Kaffeemaschine, den Föhn oder die mobile Kochplatte autark und zuverlässig mit Strom.

Den Jackery Explorer 1500 Pro gibt es im Zuge der Aktion 10 % günstiger. So fallen für den energiegeladenen Familienbegleiter mit einer Ladekapazität von 1512Wh nur 1.439,10 Euro anstelle von 1.599 Euro an, damit können Outdoorfans anlässlich der Family Week 159,90 Euro sparen. Dank seiner superschnellen AC-Lademöglichkeiten lässt sich der Explorer 1500 Pro über eine Wechselstromsteckdose in zwei Stunden oder mit sechs SolarSaga 200-Watt-Solarmodulen in weniger als zweieinhalb Stunden aufladen. Und auch die Solarmodule sind im Aktionszeitraum günstiger. 22 % lassen sich dabei einsparen.

Ebenfalls Teil der „Enjoy Family Time“ Kampagne ist der Explorer 2000 Pro. Mit einem satten Rabatt von 19 % gibt es die tragbare Powerstation 436,81 Euro günstiger. Zum Aktionspreis von 1.862,19 Euro profitieren von seiner 2200 W Leistung beim Ausflug bis zu sieben Geräte gleichzeitig. Familiäres Schnäppchenfeeling kommt vom 11. bis 17 Mai auch beim Explorer 1000 Pro auf. Er ist mit einer Ermäßigung von 18 % ganze 233,82 Euro günstiger und kostet im Aktionszeitraum nur 1065,18 Euro.

Neben den drei beliebten Powerstations der Explorer Pro-Serie sind auch die Solarpanel SolarSaga 80, 100 und 200 während der „Enjoy Family Time“ Aktion rabattiert – zum Teil bis zu 25 %. Den Solargenerator 1000 Pro 200 W, den Solargenerator 2000 Pro 200 W und den Solargenerator 500 gibt es ebenfalls zum günstigen Preis. Abgerundet wird die Aktion vom Explorer 1000, der die Familienkasse für 25 % weniger nur noch mit 936,75 Euro anstelle von 1249,00 Euro schmälert.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery die weltweit ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren für den Outdoor-Bereich reagiert Jackery auf die Energiebedürfnisse von Naturliebhabern auf der ganzen Welt und inspiriert sie zu neuen Erkundungen und Abenteuern.

Die Produkte zählen regelmäßig zu den Amazon Bestsellern. Obendrein wurde die Marke mit 40 renommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter der Red Dot Design Award, der iF Design Award, der A“ Design Award and Competition, der Best of IFA Award und der CES Innovation Award.

Firmenkontakt

Jackery

Presse Abteilung

Hahnstraße 70

60528 Frankfurt am Main

+49 211 730633-60



https://de.jackery.com

Pressekontakt

PR Konstant

Jackery Pressekontakt

Füsilierstr. 11

40476 Düsseldorf

+49 211 730633-60



https://www.konstant.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.