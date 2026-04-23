enviaM und MITGAS für Preisgestaltung ausgezeichnet

Faire Preise werden honoriert: enviaM und MITGAS setzen sich in der aktuellen Studie „Preis-Champions 2026“ von ServiceValue mit dem Gold-Rang von der Konkurrenz ab. Zum zehnten Mal untersuchte die Analyse- und Beratungsgesellschaft aus Köln in Kooperation mit der WELT, welche Unternehmen ihre Kundinnen und Kunden mit der Gestaltung ihrer Preise besonders beeindrucken. Das anhaltend hohe Preisniveau auf dem Markt und das veränderte Kostenbewusstsein vieler Verbraucherinnen und Verbraucher machen eine solche Auszeichnung im Jahr 2026 aussagekräftiger denn je. Unter 3.800 namhaften Unternehmen aus 270 Branchen fallen enviaM und MITGAS mit einem starken Ergebnis auf: Sie erreichen jeweils einen Platz im besten Drittel ihrer Branche – enviaM in der Kategorie der Stromversorger, MITGAS bei den Gasversorgern. Damit haben sich beide eine Auszeichnung mit dem Prädikat „Gold“ gesichert.

„Wir wissen, dass für viele Haushalte jeder Cent beim Strom- und Gaspreis zählt. Deshalb ist uns dieses positive Verbraucher-Feedback so wichtig. Es zeigt, dass unsere Tarife als fair, transparent und berechenbar wahrgenommen werden. Das nehmen wir als Auftrag – heute und in Zukunft“, sagt Manuela Künzel, Leiterin Privatkundenmanagement in der enviaM-Gruppe.

Grundlage der Studie ist eine unabhängige Befragung über ein externes Online-Panel mit mehr als 3,1 Millionen registrierten Bürgerinnen und Bürgern. Gefragt wurde, inwieweit die untersuchten Anbieter mit der Gestaltung ihrer Preise begeistern konnten. Die Antwortmöglichkeiten umfassten „Ja“, „Nein“ sowie die Angabe, das Unternehmen nicht zu kennen. Bis zu 1.000 Kundenstimmen pro Unternehmen flossen in den ermittelten Price-Structuring-Score ein, der die Ja-Stimmen in Prozent wiedergibt. Auf dieser Basis wurden die Platzierungen im Gold-, Silber- und Bronze-Rang vergeben. Die Ergebnisse von enviaM und MITGAS zeigen, dass die beiden Marken der enviaM-Gruppe im bundesweiten Vergleich mithalten können.

Alle Ergebnisse und weitere Informationen zur Auszeichnung sind in der WELT und online erschienen.

Die enviaM-Gruppe ist einer der führenden regionalen Infrastruktur- und Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt rund 1,1 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 4.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen.

Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an. Darüber hinaus ist MITGAS Vorlieferant für Stadtwerke der Region. Das MITGAS-Grundversorgungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens. Anteilseigner sind die envia Mitteldeutsche Energie AG mit 75,4 Prozent und die VNG AG mit 24,6 Prozent.

Kontakt

envia Mitteldeutsche Energie AG

Evelyn Zaruba

Chemnitztalstr. 13

09114 Chemnitz

0371 482-1748



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Bildquelle: enviaM-Gruppe