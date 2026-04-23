CALEO ist weiterhin ein „Great Place to Work“

Zum neunten Mal ausgezeichnet

München im April 2026 – CALEO wurde auch im aktuellen Jahr als „Great Place to Work“ ausgezeichnet und erhält damit bereits zum neunten Mal in Folge diese Anerkennung für seine Arbeitsplatzkultur. Die Auszeichnung basiert auf einer unabhängigen und anonymen Befragung der Mitarbeitenden sowie einer Analyse der Unternehmenskultur.

Für CALEO steht dabei nicht die Auszeichnung selbst im Vordergrund, sondern ihre Bedeutung: Sie spiegelt die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wider und damit eine zentrale Grundlage für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Eine positive Arbeitsumgebung fördert nicht nur Motivation und Engagement, sondern auch Qualität, Kontinuität und Vertrauen in der Zusammenarbeit. „Die Teilnahme bei Great Place to Work ist für uns ein wichtiges Instrument, um die Stimme unserer Mitarbeitenden zu hören und uns mit anderen Unternehmen zu vergleichen“, so Alexander Eismann, Geschäftsführender Partner bei CALEO.

Die Ergebnisse der Befragung bestätigen erneut eine Unternehmenskultur, die von Wertschätzung, Entwicklungsmöglichkeiten und einem starken Teamgedanken geprägt ist. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass Mitarbeitende dem Unternehmen langfristig verbunden bleiben und ihr Wissen kontinuierlich einbringen. „Die Rückmeldungen unserer Mitarbeitenden helfen uns zudem, konkrete Verbesserungspotenziale zu erkennen“, erläutert Eismann weiter. „Auf dieser Basis haben wir gezielte Maßnahmen abgeleitet und bereits umgesetzt, um uns als Arbeitgeber kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

Auch Kunden profitieren unmittelbar davon: Sie arbeiten mit stabilen Teams, die durch Erfahrung, Verlässlichkeit und ein hohes Maß an Engagement überzeugen. Die langfristige Zusammenarbeit und das tiefe Verständnis für Projekte schaffen Vertrauen und sichern gleichbleibend hohe Qualität.

Mit der erneuten Auszeichnung unterstreicht CALEO seinen Anspruch, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Menschen sich entfalten können, um somit die Basis für nachhaltigen Erfolg zu legen. Denn Verlässlichkeit beginnt im Inneren des Unternehmens.

CALEO unterstützt Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation ihrer Konzernberichterstattungs- und Konzernplanungsprozesse inklusive Kennzahlen- und Steuerungsmodellen sowie Sustainability (ESG) Reporting.

Der Fokus liegt auf dem SAP-Produktportfolio, insbesondere auf S/4HANA for Group Reporting, BW/4HANA, BCS/4HANA, Business Planning and Consolidation und dem SAP Analytics Portfolio.

Innerhalb dieses Portfolios berät CALEO produktneutral und agiert als „Trusted Advisor“ und unabhängiger Experte. Durch die Kombination von umfassender fachlicher Kompetenz, Prozesskenntnis und technischer Expertise konzipiert und implementiert CALEO effiziente Lösungen mit messbarem Mehrwert.

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