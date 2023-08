Er beginnt zu singen und ALLE hören auf zu essen

Star-Tenor und #SuddenSinger Ricardo Marinello in Weißensee

Der international bekannte lyrische Tenor Ricardo Marinello singt am 6. Oktober 2023 im Festsaal des Kulturzentrums Peter Edel die schönsten Werke aus Klassik und Filmmusik in Begleitung des Pianisten Mikhail Berlin. Zum Abschluss des Konzertabends stellt sich der Tenor in einem Interview den Fragen des Publikums und von Moderatorin und Musik-Insiderin Petra Schwarz. Tickets für das Konzertereignis (36,70 Euro) sind ab jetzt unter www.peteredel.de erhältlich.

Der studierte Opernsänger gewann 2007 mit 18 Jahren die erste Staffel von „Das Supertalent“ des TV-Senders RTL und entschied sich danach, den fundierten, klassischen Weg weiterzugehen. Es folgte eine rege Konzerttätigkeit u.a. mit Sopranistin Anna Maria Kaufmann, den Düsseldorfer Symphonikern sowie dem European Philharmonic Orchestra. Er gastiert regelmäßig auf großen Bühnen wie der Berliner Philharmonie, dem Gasteig in München oder der Elbphilharmonie in Hamburg und macht als „Sudden Singer“ in den Social-Media-Kanälen Furore. Mit spontanen Gesangseinlagen in Restaurants und Bars begeistert er Menschen auf der ganzen Welt. Die Videos dieser musikalischen Überraschungsauftritte werden alleine auf TikTok über 30 Millionen Mal geklickt.

Marinellos Lebenswunsch: Den Menschen die klassische Musik wieder näherbringen. „Meine Passion ist die Musik, und wenn Menschen nicht in die Oper kommen, dann soll die Oper zu ihnen kommen“, so sein Credo. Im Herbst können sich die Weißenseerinnen und Weißenseer also freuen: Die Oper kommt nun auch zu ihnen.

Nach langer Zeit des Leerstands ist wieder Leben in das historische Kulturhaus PETER EDEL am Weißen See eingekehrt. Das Herzstück: Zwei Festsäle, die Historie und Moderne vereinen und zahlreichen Eventformaten neuen Raum bieten. In Kombination mit dem weitläufigen Innenhof, den 23 lichtdurchfluteten, variabel nutzbaren Workshop-Räumen, dem Atrium und dem Gastronomiebereich lassen sich Messen, Kongresse, Konzerte, Partys, Teamevents, Workshops und vieles mehr perfekt in Szene setzen. Als Highlight ergänzt ein Kaminzimmer mit Terrasse und Blick ins Grüne das Gebäudeensemble.

Das PETER EDEL ist in unmittelbarer Nähe zum Weißen See gelegen und mit top Anbindung an das Berliner Stadtzentrum hervorragend mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Ob Konzert oder Kongress, Tagung, Party, Team-Event oder Tanztee – PETER EDEL ist die richtige Adresse.

