Erfahrung macht den Meister:

Drahtbiegetechnik für höchste Ansprüche

Seit mehr als 30 Jahren entwickelt und fertigt die DBS Drahtbiegesolutions GmbH hochwertige Drahtbiegeteile für Industrie und Handel. Was den fränkischen Spezialbetrieb besonders macht und einen Wettbewerbsvorteil gegenüber zahlreichen drahtbiegenden Mitbewerbern verschafft: Das Biegen von Draht ist hier nicht nur einer von mehreren Unternehmensbereichen: Bei DBS dreht sich alles um den Draht bzw. dessen hochpräzises Umformen. Das heißt, alles Know-how, jede Investition in Maschinen, Materialien und Mitarbeiter kommt direkt dem Produkt zugute.Eine weitere Besonderheit: Der gesamte Betrieb mit allen Produktionsabläufen von der Entwicklung über den Werkzeugbau bis hin zur Logistik findet unter einem Dach statt. „So sind wir in der Lage extrem effektiv und kostensparend zu produzieren und bewahren uns unsere Flexibilität für eilige und ungeplante Aufträge“, berichtet Inhaber und Geschäftsführer Armin Zecevic. Und weiter: „Zeitverlust durch lange Transportwege oder externe Dienstleister kennen wir nicht.“

So ist es der DBS möglich, bei laufender Serienproduktion auch kurzfristige Aufträge anzunehmen und zeitnah abzuwickeln – sei es die Entwicklung von Musterteilen oder die Fertigung von Einzelstücken. Ein Service, der bei den Kunden des Drahtbiegespezialisten gut ankommt. Diese stammen schwerpunktmäßig aus den Bereichen Automotive, Maschinen- und Anlagenbau und aus der Möbelindustrie. Zu den gefragten Serviceleistungen gehört außerdem die Oberflächenveredelung ( Pulverbeschichtung, Verzinken, Verchromen und die KTL-Tauchlackierung), die Konfektionierung von Baugruppen und das WIG- / MAG Widerstandspunktschweißen mit eigenem Vorrichtungsbau.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

