Erfolgreiche Aufnahme der MBA?Polymers?AG / Verstärkung des Vorstands und positive Geschäftsentwicklung

Münster, 4. März 2026: Die energenta AG (ISIN: DE000A3DSK87) gibt bekannt, dass die am 8. Dezember 2025 beschlossene Sachkapitalerhöhung gegen Einbringung sämtlicher Anteile der MBA Polymers AG erfolgreich umgesetzt und am 3. März 2026 im Handelsregister eingetragen wurde. Mit dieser Maßnahme stärkt die Gesellschaft nicht nur ihre Eigenkapitalbasis, sondern setzt einen weiteren wesentlichen strategischen Meilenstein zur Erweiterung ihrer Aktivitäten im Bereich hochwertiger Kunststoffrecycling- und Verwertungstechnologien und damit der gesamten Wertschöpfungskette im Segment Kunststoffrezyklate.

Erweiterung des Vorstands: Dr. Felix-Michael Weber wird zum Vorstand bestelltIn diesem Zusammenhang hat der Aufsichtsrat der energenta AG Herrn Dr. Felix-Michael Weber zum Mitglied des Vorstands bestellt. Dr. Weber übernimmt die Verantwortung für die Ressorts Finanzen, internationale Expansion, Mergers & Acquisitions sowie die Kapitalmarktkommunikation. Der bisherige Alleinvorstand, Herr Gisbert Schulte-Bücker, wird sich künftig auf die operativen Bereiche und technologische Weiterentwicklungen sowie den Ausbau der Standorte der Gruppe konzentrieren. Die strategische Weiterentwicklung der Gruppe wird vom Vorstand gemeinsam bestimmt.

Dr. Weber ist Diplom-Kaufmann und verfügt über mehr als 15 Jahre internationale Vorstandserfahrung in der Recycling- und Rohstoffbranche sowie im Bereich Wachstumsfinanzierung und Skalierung von Geschäftsmodellen. Mit seiner Promotion am Lehrstuhl für Kapitalmärkte und Corporate Governance der Universität Witten/Herdecke bringt er ausgewiesene Expertise in den Bereichen Finanzierung und Kapitalmarktstrategie in die energenta AG ein.

Dr. Felix-Michael Weber, Vorstand der energenta AG: „Ich freue mich sehr darauf, die Zukunft der energenta AG gemeinsam mit ihrem Gründer Gisbert Schulte-Bücker und dem gesamten Team zu gestalten. Unser Ziel ist es, die Position der energenta AG als innovativen, international wachsenden Anbieter im Kunststoffrecycling weiter auszubauen und langfristig Wert für unsere Kunden, Partner und Aktionäre zu schaffen.“

Gisbert Schulte-Bücker, Vorstand der energenta AG: „Mit Dr. Felix-Michael Weber gewinnen wir eine starke Führungspersönlichkeit mit internationaler Erfahrung, strategischem Weitblick und Expertise im Bereich Kapitalmärkte und Finanzierung. Gemeinsam werden wir die energenta AG auf ihrem Wachstumspfad weiter stärken und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen.“

Finanzkennzahlen und AusblickDie Konzernbilanz der energenta AG wird durch die Einbringung der MBA Polymers AG eine deutlich höhere Eigenkapitalquote ausweisen. Diese Stärkung der Bilanz und gleichzeitig der gute Start der Portfoliounternehmen in das Geschäftsjahr 2026 lassen – trotz eines nach wie vor herausfordernden Marktumfelds – auf ein stabiles und weiterhin wachstumsorientiertes Geschäftsjahr 2026 blicken. Durch die erfolgreiche Fusion und die solide Kapitalstruktur sieht sich das Unternehmen strategisch gestärkt und gut positioniert, um seine Expansionsstrategie konsequent fortzuführen.

Im Rahmen der Stärkung ihrer Kapitalmarktaktivitäten hat die energenta AG, neben der sie betreuenden mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, die Small & Mid Cap Investment Bank AG, München, mandatiert, um das Unternehmen bei der Positionierung am Kapitalmarkt zu beraten, die Attraktivität der energenta Aktie zu erhöhen und Optionen für weitere mögliche Kapitalmaßnahmen zu evaluieren.

Ein zentraler Schwerpunkt für die künftige Stärkung der Unternehmensgruppe liegt dabei auf der geplanten Erschließung eines neuen Standorts für die SYSPLAST GmbH, Nürnberg, im Jahr 2026. Mit der Installation einer weiteren Compoundierungslinie und dem Ausbau des Technikums soll die Produktionskapazität der Tochtergesellschaft verdoppelt, die F&E-Aktivitäten verstärkt und die Versorgung industrieller Kunden mit hochwertigen Regranulaten weiter ausgebaut werden.

Über die energenta AGDie energenta AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf nachhaltige Rohstoff- und Recyclinglösungen. Durch technologische Kompetenz und innovative Verwertungskonzepte in einer wachsenden Kreislaufwirtschaft schafft die Gesellschaft langfristige Wertschöpfung entlang der Rohstoffkette und leistet einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung, zur Gewinnung von Sekundärrohstoffen und CO₂-Reduktion.

Im Verbund der Portfoliounternehmen sorgen erfahrene Spezialisten für maßgeschneiderte Recycling-Lösungen: von der Beratung & Analyse, Trennung, Aufbereitung, Verarbeitung bis zur Rückführung von gebrauchten Kunststoffen und Produktionsresten in Wertstoff-Kreisläufe.

