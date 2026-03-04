Marketing Growth Playbook veröffentlicht: kostenloses B2B Marketing Playbook

Fünf KPIs, 30 Tage Plan und Templates für datenbasiertes B2B Wachstum

Zürich, 04.03.2026 – Viele B2B Marketing Teams in der Schweiz investieren Zeit und Budget in Kampagnen, Content und Tools, ohne Wirkung konsequent steuern zu können. Häufig fehlen klare Definitionen, ein gemeinsames KPI Verständnis sowie saubere Übergaben zwischen Marketing und Vertrieb. Die Folge sind KPI Overload, unklare Prioritäten und ein hoher operativer Aufwand bei vergleichsweise geringer Planbarkeit.

Turicum Marketing veröffentlicht deshalb das Marketing Growth Playbook. Das Marketing Growth Playbook richtet sich an B2B Unternehmen, die datenbasiertes B2B Marketing strukturieren und messbar machen wollen. Im Zentrum des Playbooks steht ein schlankes KPI Cockpit mit fünf Kennzahlen, die Marketing und Sales gemeinsam nutzen: Lead zu SQL Conversion Rate, Pipeline Beitrag, Sichtbarkeit, Klickrate und Channel Allocation. Das Marketing Growth Playbook schafft damit eine klare Grundlage für Entscheidungen und Priorisierung.

Neben dem KPI Cockpit enthält das Marketing Growth Playbook konkrete Leitlinien für Funnel Basics, Activation und Nurture sowie für die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb. Ein Schwerpunkt des Marketing Growth Playbook liegt auf standardisierten Handover Prozessen inklusive SLA Logik, damit Leads schneller bearbeitet werden und die Lead zu SQL Conversion Rate stabil steigt. Zusätzlich zeigt das Marketing Growth Playbook anhand von Praxisbeispielen aus Versicherung, Payroll und Company Benefits, wie datenbasiertes B2B Marketing mit klarer Struktur und sauberen Prozessen schnelle Wirkung erzielt.

Abgerundet wird das Marketing Growth Playbook durch einen pragmatischen 30 Tage Plan. Ergänzend stellt Turicum Marketing mehrere Copy Paste Templates bereit, darunter KPI Definitionsblatt, Channel Allocation Tabelle, Marketing zu Sales Handover Template, Nurture Sequenz Gerüst und eine Agenda für ein wöchentliches Growth Review Meeting. Das Marketing Growth Playbook ist als Web Version und als PDF Download verfügbar.

Download und Web Version:

https://www.turicum-marketing.com/post/marketing-playbook

Über Turicum Marketing

Turicum Marketing ist eine Zürcher Marketingberatung mit Fokus auf datenbasiertem B2B Marketing, CRM Logiken und sauberen Prozessen zwischen Marketing und Sales. Turicum Marketing unterstützt Unternehmen projektbasiert bei Analyse, Umsetzung und Enablement, damit Teams langfristig unabhängig arbeiten können.

Kontakt

Turicum Marketing GmbH

Katharina Lissowski

Universitätstrasse 85

8006 Zürich

0764496580



https://www.turicum-marketing.com

