OXIGIN- und CARMANI-Katalog 2026

Designkultur trifft digitale Markenwelt

Ostfildern/Esslingen – Die AD Vimotion GmbH hat die Kataloge 2026 ihrer Leichtmetallfelgen-Marken OXIGIN und CARMANI veröffentlicht. Die neuen Ausgaben verbinden erneut gedruckte Premiumkataloge mit einer ergänzenden digitalen Bereitstellung.

Die Kataloge präsentieren das aktuelle Sortiment beider Marken, darunter neue Oberflächenvarianten, Farbkonzepte sowie weiterentwickelte Fertigungstechnologien. Neben großformatigen Produktabbildungen enthalten sie strukturierte technische Daten und detaillierte Fahrzeugzuordnungen.

Die Printausgaben wurden an mehrere tausend Fachhandelspartner in Europa ausgeliefert und dienen insbesondere der Unterstützung im Beratungsgespräch. Parallel dazu stehen die Kataloge online als Blätterkataloge und PDF-Dateien zur Verfügung.

Mit der kombinierten Bereitstellung reagiert das Unternehmen auf veränderte Informations- und Nutzungsgewohnheiten im Markt, hält jedoch weiterhin am gedruckten Format als ergänzendem Kommunikationsinstrument fest.

Der aktuelle Katalog von OXIGIN ist unter Oxigin Felgenkatalog 2026 abrufbar, der Katalog von CARMANI unter Carmani Felgenkatalog 2026.

Weitere Informationen finden Sie auf unserern Webseite www.oxigin.de und www.carmani.de

AD Vimotion GmbH – Hersteller der Premium-Alufelgenmarken OXIGIN und CARMANI

Die AD Vimotion GmbH steht seit Jahren für Innovation, Qualität und außergewöhnliches Design im Bereich Leichtmetallräder. Als Hersteller der renommierten Marken OXIGIN und CARMANI setzen wir Maßstäbe in der Automobilbranche und begeistern Autofahrer weltweit mit exklusiven Felgendesigns und technischen Spitzenlösungen.

