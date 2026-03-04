HiScout und BearingPoint stärken gemeinsam die Resilienz der öffentlichen Verwaltung

Berlin, 04. 03. 2026 – HiScout, führender Anbieter integrierter GRC-Softwarelösungen, baut sein Partnernetzwerk weiter aus und arbeitet ab sofort strategisch mit der Management- und Technologieberatung BearingPoint zusammen. Ziel der Partnerschaft ist es, Organisationen der öffentlichen Hand bei Informationssicherheit, Business Continuity Management (BCM), Datenschutz und Compliance noch umfassender und praxisnaher zu unterstützen.

Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Weiterentwicklung und Stärkung der Marktposition in Bund, Ländern und Kommunen. Viele öffentliche Verwaltungen setzen bereits auf die BCM-Lösungen von HiScout. Gemeinsam mit BearingPoint sollen diese zukünftig noch wirksamer genutzt und weiterentwickelt werden. Durch die Bündelung von Softwarekompetenz und Beratungsexpertise positionieren sich beide Unternehmen als verlässliche Projektpartner für komplexe Vorhaben im regulierten Umfeld.

Ein Schwerpunkt der Partnerschaft liegt auf bestehenden und laufenden Projekten in der öffentlichen Hand. Bereits heute arbeiten HiScout und BearingPoint erfolgreich in zahlreichen Projekten zusammen, unter anderem im Bundesland Baden-Württemberg im Rahmen zweier großer Rahmenverträge mit verschiedenen Stellen der öffentlichen Verwaltung. Die beiden Partner wollen das bestehende Erfolgsmodell nun auf weitere Bundesländer ausweiten. Auch auf Bundesebene kommen die Lösungen von HiScout und BearingPoint zunehmend zum Einsatz.

Zu BearingPoints Kunden gehören neben vielen der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen u.a. die Europäische Kommission, über 11 Bundesministerien und zahlreiche Landesverwaltungen, viele nachgeordnete Behörden, öffentliche IT-Dienstleister sowie ein bedeutsamer Anteil Non-Profit Organisationen. BearingPoint verfügt als unabhängiges Unternehmen über die geforderte Neutralität zur Durchführung komplexer Aufgabenstellungen.

Regulatorische Anforderungen gezielt umsetzen

Die Partnerschaft adressiert insbesondere aktuelle regulatorische Anforderungen wie NIS-2 und stärkt die nachhaltige Professionalisierung von GRC-Strukturen in der öffentlichen Verwaltung. Ziel ist es, steigende Anforderungen an Informationssicherheit, Resilienz und Compliance strukturiert, effizient und mit Blick auf den Verwaltungsalltag umzusetzen.

„Die öffentliche Hand steht vor der Herausforderung, steigende regulatorische Anforderungen mit begrenzten Ressourcen umzusetzen“, sagt Tom Lienhart, Geschäftsführer von HiScout. „BearingPoint bringt nicht nur exzellente Beratungskompetenz mit, sondern auch tiefes Verständnis für die Strukturen und Prozesse der Verwaltung. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Unternehmen Informationssicherheit, Business Continuity und Datenschutz praktikabel und nachhaltig umsetzen können. Unser gemeinsames Ziel ist es, bei diesen Themen die erste Anlaufstelle für Bund, Länder und Kommunen bei Informationssicherheit und Resilienz zu werden.“

„Viele unserer Kunden in der öffentlichen Verwaltung verfügen bereits über leistungsfähige GRC-Werkzeuge, können diese jedoch ohne gezielte fachliche Unterstützung nicht voll ausschöpfen“, sagt Roland Ehlies, Partner bei BearingPoint. „HiScout ist in diesem Bereich etabliert und bietet damit eine optimale Ergänzung zu unserer Expertise. Zusammen können wir so Lösungen schaffen, die nicht nur Compliance-konform, sondern auch im Verwaltungsalltag tragfähig sind.“

„Die Anforderungen an Informationssicherheit und Resilienz und deren stringente Umsetzung steigen rasant“, ergänzt Katja Hommel, Director bei BearingPoint. „Durch die enge Verzahnung unserer Beratungsexpertise mit den HiScout-Lösungen haben wir einen weiteren Baustein in unserem breiten Technologie-Partnernetzwerk, um Verwaltungen praxisnah zu unterstützen und ihre Verfahren sicher und gesetzeskonform umzusetzen.“

Mit der Partnerschaft verdeutlichen HiScout und BearingPoint ihren Anspruch, Organisationen der öffentlichen Hand langfristig bei der Professionalisierung von GRC-Strukturen zu begleiten – von der strategischen Ausrichtung bis zur operativen Umsetzung im Tagesgeschäft.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation, indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie, Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten dabei in unterschiedlichsten Industrien – immer nah am Kunden. Spezialisierte SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

BearingPoint gehört zu den TIME World“s Best Companies und den Forbes World“s Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.

Weitere Informationen:

Homepage: www.bearingpoint.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint

Instagram: https://www.instagram.com/bearingpoint_dach/

Über HiScout GmbH:

Die HiScout GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist ein Softwareunternehmen mit etwa 50 Mitarbeitenden und wurde 2009 als 100 %ige Tochter der HiSolutions AG gegründet. HiScout entwickelt zukunftsweisende Softwarelösungen für die Bereiche Informationssicherheit, Datenschutz und Business Continuity Management.

Die HiScout GRC Suite besteht u.a. aus den Modulen HiScout Grundschutz, HiScout Datenschutz, HiScout ISM, HiScout BCM und HiScout Auditmanagement und ist bei zahlreichen Bundes- und Landesbehörden sowie bei Unternehmen der Privatwirtschaft im Einsatz. Weitere Informationen hier: https://www.hiscout.com

