Erfolgreiche Gründung von InfectoPharm United Kingdom

InfectoPharm Deutschland ist auf vier ausländische Tochtergesellschaften angewachsen

Heppenheim, 26. August 2024 – Die In fectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH hat ihre europäische Präsenz durch die Gründung einer britischen Tochtergesellschaft weiter ausgebaut. Damit hat InfectoPharm Deutschland nun seit Kurzem neben Tochtergesellschaften in Österreich, Italien und Frankreich eine Niederlassung in Großbritannien.

Dr. Shafiq Choudhary hatte die Tochtergesellschaft seit Anfang 2024 aufgebaut und wurde im Juni 2024 zum Geschäftsführer ernannt. Gemeinsam mit seinem Team wird er maßgeblich dazu beitragen, dass InfectoPharm die Chancen und das Wachstum des gesamten Portfolios maximiert und sich die Firma in den kommenden Jahren optimal für zukünftige Markteinführungen positioniert.

Internationalisierung als wichtiger Treiber

„Der britische Markt stellt für uns ein entscheidendes strategisches Element dar“, betont Dr. Markus Rudolph, Geschäftsführer von InfectoPharm: „Seit einigen Jahren verfolgen wir die Internationalisierung als einen wichtigen Treiber unserer Geschäftsentwicklung.“

„Wir freuen uns, dass wir Dr. Shafiq Choudhary zum Geschäftsführer für Großbritannien ernennen konnten. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Aufbau von Unternehmen und in der Maximierung des Wachstums in der pharmazeutischen Industrie“, sagt Florence Wiche, Head of Global Sales & International Business bei InfectoPharm.

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und Weiterentwicklung von Arzneimitteln für Kinder spezialisiert. Seit mehr als 30 Jahren profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell rund 130 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, Infektiologie, Pneumologie, Dermatologie und Allergologie, die zunehmend international Beachtung finden. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich, Italien, Frankreich und Großbritannien sowie die beiden deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 400 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von rund 275 Mio. Euro (2023), bei einem durchschnittlichen Wachstum von 10 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“ oder als „Krisensicherster Arbeitgeber 2022“ und „Krisensicherstes Unternehmen 2023“ von Creditreform.

