Erfolgreiches Netzwerk-Event: 150 Besucher beim Controlware Network Day 2023 im Science Congress Center Munich

Dietzenbach, 4. Juli 2023 – Am 27. Juni 2023 veranstaltete Controlware gemeinsam mit führenden Netzwerkherstellern den zweiten Controlware Network Day: 150 Netzwerk- und IT-Verantwortliche aus ganz Deutschland fanden sich im Science Congress Center in Garching bei München ein, um sich über die neuesten Trends und Entwicklungen im Netzwerk-Bereich zu informieren.

„Das Thema Künstliche Intelligenz ist das aktuellste Beispiel dafür, wie agil und resilient moderne Netzwerke sein müssen, um mit den Anforderungen hybrider Infrastrukturen umgehen zu können: Wenn Dienste wie ChatGPT in wenigen Wochen über hundert Millionen neuer Anwender gewinnen, dann ist das eine ganz neue Dimension von Wachstum. Wer die damit einhergehenden Herausforderungen meistern und von den Potenzialen profitieren will, muss aber auch in entsprechend leistungsfähige Infrastrukturen investieren – die Lösungen dafür sind inzwischen ja durchaus verfügbar“, erklärt Bernd Schwefing, CEO von Controlware. „Mit unserem Controlware Network Day haben wir im vergangenen Jahr eine Plattform geschaffen, auf der sich Netzwerk-, Security- und Data Center-Experten offen und umfassend über neue Entwicklungen austauschen können, um gemeinsam die Weichen für die Zukunft zu stellen. Es hat uns sehr gefreut, wie positiv dieses Angebot angenommen wurde – und wie konkret und lösungsorientiert die Diskussionen an den Ständen und in den Vorträgen geführt wurden. Genau das ist es doch, was ein erfolgreiches Netzwerk-Event ausmacht.“

Autor Ömer Atiker über einflussreiche Technologien der Zukunft

Auch in diesem Jahr trugen die Herstellerpartner Alcatel-Lucent Enterprise, Arista Networks, ISL ARP-Guard, Aruba Networks, Cisco Systems, Extreme Networks, Forescout, Huawei, Juniper Networks, NetScout und VMware maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung bei und präsentierten neue Perspektiven und Use Cases für das Enterprise Networking.

Ein besonderes Highlight war zudem die Keynote von Ömer Atiker. Im Rahmen seines Vortrags „Digitale Transformation – Wunsch, Wahn und Wirklichkeit“ gab er den Zuhörern einen überaus unterhaltsamen, aber auch zum Nachdenken anregenden Ausblick auf die Technologien von Gestern, Heute und Morgen – und die Art und Weise, wie sie den privaten und beruflichen Alltag der Menschen prägen.

Flankierend zu dem Vortragsprogramm hatten die Besucher im Rahmen der Partner-Ausstellung die Möglichkeit, die Produkte und Lösungen der anwesenden Hersteller vertieft kennenzulernen.

„Der Controlware Network Day war – wie schon die Veranstaltungspremiere im vergangenen Jahr – ein voller Erfolg“, so Jens Müller, Senior Business Development Manager Network Solutions bei Controlware. „Wir haben wieder bestätigt bekommen, dass das Thema Digitalisierung die Unternehmen über alle Branchen und Größen hinweg nach wie vor enorm beschäftigt. Den Netzwerken als dem Rückgrat der IT kommt bei der digitalen Transformation dabei eine Schlüsselrolle zu. Gemeinsam mit den Partnern präsentierte Controlware innovative Ansätze, um die Weichen für agiles und sicheres Networking zu stellen. Darüber hinaus hatten die Teilnehmer Gelegenheit zu einem angeregten Informationsaustausch – und werden das neu erworbene Wissen sicher für ihre anstehenden Projekte nutzen.“

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 950 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund 380 Mio. Euro, zu der auch die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, IT-Management und Collaboration – und unterstützen unsere Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

