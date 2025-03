Erfolgsfaktor Job-Sharing | Steigenberger Hotel Herrenhof

Dorota Nücken und Justyna Zlocka-Krawczyk sind beide berufstätige Mütter und teilen sich die leitende Position der Hausdame im Wiener Steigenberger Hotel Herrenhof. Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März 2025 berichten sie aus ihrem Arbeitsalltag, der durch die große Flexibilität in der Hotellerie erst möglich wurde. Eine echte Erfolgsgeschichte von Frauen für Frauen.

Einfach möglich machen.

Elisabeth Perwanger leitet seit 2009 als Direktorin das traditionsreiche Steigenberger Hotel Herrenhof im Herzen von Wien. Dass es für berufstätige Frauen nicht immer einfach ist, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, hat die Mutter zweier Kinder früher öfters erlebt. Heute führt sie nach dem Motto „einfach möglich machen.“ Schließlich bietet die Hotellerie unzählige Möglichkeiten, wenn es beispielsweise darum geht, flexible Arbeitszeiten und verschiedenste Teilzeitmodelle zu ermöglichen oder gar Positionen aufzuteilen. Deshalb war es für die erfolgreiche Steigenberger Cluster General Managerin (Austria, Eastern Europe and Spain) auch selbstverständlich, dass sie dem Vorschlag ihrer Hausdame folgte, als sie sich nach der Schwangerschaftskarenz die Position mit einer Kollegin aufteilen wollte.

Job-Sharing als Erfolgsmodell.

Im Oktober 2023 kehrte Dorota Nücken als junge Mutter ins Berufsleben zurück. Ins Steigenberger Hotel Herrenhof, wo sie bereits seit 2016 tätig ist. Aufgrund ihrer kleinen Kinder war es ihr jedoch nicht möglich in Vollzeit einzusteigen. Deshalb sprach sie ihre frühere Kollegin Justyna Zlocka-Krawczyk an, von der sie wusste, dass sie in einer ähnlichen Situation war. Die Job-Sharing-Idee gefiel beiden, gemeinsam arbeiteten sie ein Konzept aus. Nach einem Termin mit Direktorin Elisabeth Perwanger war der Plan besiegelt.

Seit bald drei Jahren teilen sich die beiden starken Frauen nun die Verantwortung fürs Housekeeping im Steigenberger Hotel Herrenhof und führen die Abteilung gemeinsam äußerst erfolgreich. Eine klare Aufgabenverteilung, der regelmäßige Austausch, Transparenz, gegenseitiger Rückhalt und eine bedingungslose Ehrlichkeit auch bei herausfordernden Themen sowie eine wertschätzende Feedbackkultur sind ihr Schlüssel zum Erfolg.

Während sich Dorota Nücken als Head of Housekeeping um alles Strategische, Procurement, die Verwaltung und alle Personalthemen kümmert, liegen die operativen Bereiche und das Front-of-House-Tagesgeschäft in der Hand von Justyna Zlocka-Krawczyk. Diese transparenten Verantwortlichkeiten verhindern Streu- und Reibungsverluste und sorgen dafür, dass die Zusammenarbeit im Team, mit anderen Abteilungen im Haus oder mit Partnerfirmen effizient gesteuert werden kann.

Unterstützung von Familie und Vorgesetzten.

Aktuell haben beide Frauen kleine Kinder im Kindergarten-Alter. Wer selbst welche hat, weiß, dass der ein oder andere Infekt oder die plötzlich geschlossene Einrichtung auch den bestens geplanten Alltag schnell durchkreuzen können. Dorota Nücken und Justyna Zlocka-Krawczyk schätzen sich beide glücklich, dass sie nicht zuletzt auf die Unterstützung ihrer beiden Ehemänner zählen können. So wird in beiden Familien selbstverständlich abgewechselt, wer beim kranken Kind zuhause bleibt. Schließlich ist kein Job wichtiger als der andere und beide Elternteile haben ein Recht auf ein erfülltes Berufsleben. Mal profitiert der eine, mal die andere.

Genauso wichtig ist den beiden Hausdamen die Unterstützung ihrer Chefin Elisabeth Perwanger. Warum? Weibliche Führungskräfte haben heute immer noch oft mehr Verständnis für verschiedene Themen rund um Familie und Kinder, als es manche Männer haben. Zwar hat sich in diesem Bereich schon viel getan, doch ist sich Dorota Nücken sicher, dass ihr Job-Sharing-Projekt in vielen anderen 5-Sterne-Hotels nicht möglich gewesen wäre.

Für Elisabeth Perwanger war es keine Frage, sich auf das Projekt einzulassen. Ihrer Meinung nach müssen Unternehmen heute einfach gewillt sein, neue Wege zu gehen. Mit Empathie, Mut und Gestaltungswillen. Wenn man offen und ehrlich miteinander spricht und alle Aspekte kritisch beleuchtet, lösen sich Argumente, wie „zu kostenintensiv“, „zu unflexibel“ und „zu risikoreich“ schnell in Luft auf. In der Folge können so für alle Menschen bessere, flexiblere und zukunftsfittere Strukturen geschaffen werden. Für mehr Freude im Beruf und Privatleben. Dafür brauche es aber auch die Unterstützung der Politik.

Female Empowerment

Bei H World International, zu der auch die Steigenberger Hotels gehören, sowie in der österreichischen STAG Hotelverwaltungs GmbH, die von Elisabeth Perwanger geleitet wird, gibt es heute eine Vielzahl von Programmen, die Female Empowerment im Berufsleben fordern und fördern.

Der HWI Campus beispielsweise ist eine umfangreiche interne Lernplattform. Mit zielgruppenspezifischen Learning Journeys sowie verschiedenen Aus- und Weiterbildungsprogrammen bietet er Mitarbeitenden bessere Entwicklungschancen und fördert ihre Qualifikation – ein großer Fortschritt gegenüber früheren starren Lernkatalogen.

Diese individuelle Förderung wirkt sich positiv auf die Chancengleichheit von Frauen im Berufsleben aus. Besonders hervorzuheben ist hier unter anderem der „Young Potential Award“ von H World International – ein internes Talentförderprogramm und eine Auszeichnung, die zuletzt von Nathalie Bolmer aus der Convention Sales Abteilung des Steigenberger Hotel Herrenhof mit ihrer Gruppe gewonnen wurde.

Darüber hinaus gibt es selbstverständlich keinerlei Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern, sondern klare Gehaltsstufen mit übertariflicher Bezahlung für jede Position. Der heute immer noch viel diskutierte Gender Pay Gap gehört damit der Vergangenheit an.

Ein starkes Netzwerk für gemeinsame Erfolge.

Am Beispiel der beiden Hausdamen Dorota Nücken und Justyna Zlocka-Krawczyk zeigt sich aber einmal mehr, dass Frauen im Berufsleben starke Netzwerke brauchen, um erfolgreich zu sein. Hätten die beiden nicht über Jahre Kontakt gehalten oder keine Unterstützung im Betrieb erfahren, wäre das Job-Sharing-Konzept zum Scheitern verurteilt gewesen. Auch Elisabeth Perwanger ist von der Wichtigkeit starker Netzwerke überzeugt. Deshalb wird im Wiener Herrenhof aktuell an einer neuen Salon-Reihe rund um „Starke Frauen“ gearbeitet. Als öffentliche Plattform für die spannenden Erfolgsgeschichten vieler berufstätiger Frauen und als Networking-Event mit einem klaren Mehrwert – zu dem dann natürlich auch die Männer herzlich eingeladen sind.

—————-

Das Steigenberger Hotel Herrenhof

Direkt im Herzen des 1. Bezirks könnte die Lage für das Steigenberger Hotel Herrenhof mit 196 eleganten Zimmern und exklusiven Suiten besser nicht sein. Der Kohlmarkt und der Graben – Wiens schönste Shoppingmeilen – erreichen Sie in wenigen Minuten zu Fuß. Desweiteren ist es nur ein kleiner Spaziergang bis zur Hofburg und zur Staatsoper. Das Parlament, das Regierungsviertel und viele weitere namhafte Sehenswürdigkeiten sind ebenfalls nahe dem Hotel gelegen. Ideale Voraussetzungen für Freizeit- und Businessreisende gleichermaßen.

Steigenberger Hotel Herrenhof

Herrengasse 10

A-1010 Wien

Österreich

+43 1 534040

Hotel-Website: https://hrewards.com/de/steigenberger-hotel-herrenhof-wien

Pressekontakt:

Felix Fichtner

Murmelz Communications

Belgradstraße 22

80796 München

+49 89 3701 2711

steigenberger.herrenhof@murmelz.com

Fotocredits:

Kostenfreie Verwendung mit Copyright © Steigenberger Hotels GmbH

Communications. Marketing. Public Affairs. Social Media. Events. Trends.

Murmelz ist Ihre Kommunikations-Manufaktur. Based in München – für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Weitere Standorte sind in Planung. Spezialisiert sind wir auf Luxury Brands, Hotellerie, Gastronomie, Medical und Lifestyle.

Unsere Agentur ist entstanden aus dem Food und Travel-Blog unseres Gründers – dem Produzenten, PR- und Medien-Unternehmer – Felix Fichtner. Seit Beginn dreht sich deshalb alles bei uns um Ihre Story. Wir sind überzeugt davon, dass die Geschichte Ihrer Marke und Ihres Produkts nur durch ein maßgeschneidertes Kommunikationskonzept nachhaltig und glaubhaft transportiert werden kann. Übergreifend arbeiten wir in den Bereichen Communications, Marketing, PR und Public Affairs sowie Social Media, Content Creation, Film und Video.

Am liebsten sehen wir uns als Teil Ihres Teams. Als Inhouse-Agentur. Persönlich, authentisch, freundlich und motivierend. Mit vollem Einsatz und unternehmerischer Verantwortung. Unser Team besteht aus Fachleuten in unterschiedlichen Bereichen: Kommunikation | Marketing | PR | Public Affairs | Events | Grafik | Webdesign | Video und Film.

Auf diese Weise liefern wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für die Erreichung Ihrer Ziele. Strategisch. Kreativ. Auf den Punkt.

Wir lieben es am Puls der Zeit zu sein! Dank Mr. Food and Travel, unserem eigenen, unabhängigen Online-Magazin. Gerne geben wir unsere Insights und unsere internationalen Tipps und Trends an Sie weiter, damit Sie stets up-to-date sind und wissen, was gerade en vogue ist.

We love, what we do. Gerne unterstützen wir auch Sie.

Kontakt

Murmelz Communications

Felix Fichtner

Bavariafilmplatz 7

82031 Grünwald

08950080176



http://Murmelz.com

Bildquelle: © Steigenberger Hotels GmbH