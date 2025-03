REBA IMMOBILIEN AG unterstützt Hotel Investments AG bei der Hotelverpachtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz

REBA IMMOBILIEN AG und Hotel Investments AG stärken Zusammenarbeit im Bereich Hotelverpachtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die bekannte Schweizer REBA IMMOBILIEN AG setzt ihre erfolgreiche Expansion im Bereich Hotelinvestitionen fort und verstärkt ihre Partnerschaft mit der renommierten Hotel Investments AG. Gemeinsam konzentrieren sich die beiden Unternehmen auf Hotelverpachtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

REBA IMMOBILIEN AG: Ein renommierter Partner im Bereich Hotelverpachtung und Immobilieninvestitionen

Die REBA IMMOBILIEN AG ist in der Immobilienbranche etabliert und bekannt für ihre Expertise im Bereich Hotelverpachtung. Als Immobilieninvestmentunternehmen, Bauträger und Projektentwickler liegt der Fokus des Unternehmens auf Off-Market-Immobilieninvestitionen in Gewerbeimmobilien. Besonders hervorzuheben ist ihre Rolle als Partner der Hotel Investments AG im Bereich Hotelankauf und Hotelverpachtung. Die REBA IMMOBILIEN AG bietet maßgeschneiderte Lösungen für Investitionsmandate und arbeitet eng mit Joint Venture Partnern zusammen.

Hotel Investments AG: Renommierter Hotelinvestor und Spezialist für Hotelverpachtungen

Die Hotel Investments AG ist als international tätiger Hotelinvestor und Spezialist für Hotelverpachtungen bekannt. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Erweiterung und die Verwaltung von Hotelportfolios in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Joint Venture Partner der REBA IMMOBILIEN AG engagiert sich die Hotel Investments AG aktiv in der Hotelverpachtung von Hotels, um die Expansion ihrer Partner-Hotelbetreiber voranzutreiben.

Mit einer klaren langfristigen Investmentstrategie strebt die Hotel Investments AG nachhaltiges Wachstum an und verfolgt das Ziel, Werte für alle Beteiligten zu schaffen. Die Basis der Zusammenarbeit mit Hoteleigentümern und Hotelbetreibern ist Diskretion, Professionalität, Zuverlässigkeit und Vertrauen.

Möglichkeiten im Bereich Hotelverpachtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotelbranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet zahlreiche attraktive Investitionsmöglichkeiten im Bereich Hotelverpachtung. Diese Länder zeichnen sich durch eine stabile Wirtschaft, eine gut ausgebaute Infrastruktur sowie eine hohe touristische und geschäftliche Nachfrage aus – perfekte Voraussetzungen für erfolgreiche Hotelverpachtungen. Die Hotel Investments AG sucht gezielt nach Stadthotels, die entweder zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern angeboten werden.

REBA IMMOBILIEN AG: Experte für Hotelverpachtung und Immobilieninvestitionen

Die REBA IMMOBILIEN AG zählt zu den bekannten Immobilieninvestoren, Bauträgern und Projektentwicklern in der Schweiz und Deutschland. Das Unternehmen ist spezialisiert auf den Hotelankauf und die Hotelverpachtung und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Investitionsmandate. Die REBA IMMOBILIEN AG arbeitet eng mit Joint Venture Partnern zusammen, um nachhaltige und langfristige Investitionsstrategien zu realisieren.

Hotel Investments AG: Partner für Hotelverpachtung und Hotelinvestitionen im DACH-Raum

Die Hotel Investments AG ist ein erfahrener Hotelinvestor aus der Schweiz, der sich auf Hotelverpachtungen und den Hotelankauf spezialisiert hat. Das Unternehmen ist mit ihren Hotelbetreibern ein renommierter Akteur auf dem Hotelmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz und bietet ihren Hotelbetreibern maßgeschneiderte Lösungen für eine erfolgreiche Expansion.

Hotel Investments AG

Website: www.hotel-investments.ch

REBA IMMOBILIEN AG

Website: www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

