Erlebe-Reisen bietet ab sofort Reisen in Nordspanien an.

Spanien! Warum immer alles anbieten? Der schönste Teil reicht.

Der süddeutsche Reiseanbieter Erlebe-Reisen gehört nicht zu den Veranstaltern, die ausschließlich die gängigsten Destinationen in ihr Verkaufsprogramm aufnehmen. Eher das Gegenteil ist der Fall. Vor allem liegen den Reisemachern andere Kontinente und Regionen eher am Herzen als europäische Destinationen. Für Kuba-Reisen zum Beispiel gilt Erlebe-Reisen seit Jahren als besonderer Spezialist. Andere Reiseangebote führten bisher nach Lateinamerika, in die Karibik, nach Asien und seit kurzem nach Afrika.

Plötzlich enthält Angebotspalette von Erlebe-Reisen Angebote für Spanienurlaube. Was hat es damit auf sich? Diese Frage beantworten die Verantwortlichen beim schwäbischen Veranstalter mit einer Gegenfrage. Kennen Sie Nordspanien? Genau auf diese Region konzentrieren sich die neuen Reiseangebote, die vor wenigen Tagen auf www.erlebe-reisen.de/europa/nordspanien online gestellt wurden.

Schon die Titel, unter denen die brandneuen Angebote aufgeführt sind, machen Lust. So wird zum Beispiel eine 10-tägige Gourmet-Rundreise durch das Baskenland und La Rioja offeriert. Ein Fest für Liebhaber feiner Genüsse. Alternativ werden Naturliebhaber bedient. In 10 Tagen führt das Reiseprogramm durch Spaniens grünen Norden. Konkret durch Biskaya, Kantabrien und Asturien.

Dass der spanische Norden viele unterschiedliche Facetten aufweist und als Reiseregion weniger stark frequentiert ist, war die Grundlage für die Entscheidung, hier Reiseangebote zu machen. Der Geschäftsführer von Erlebe-Reisen, Patric Paris: “Unser Focus richtet sich unverändert auf Reisen mit individuellem Charakter. Nordspanien passt perfekt. Warum komplette Länder anbieten? Wenn ein Land tolle Regionen hat, reicht uns und unseren Kunden der schönste Teil davon.”

Beim genauen Studium der Angebote wird deutlich, was mit dieser Aussage gemeint ist. Denn es braucht keine stundenlangen Flugreisen um nach Nordspanien zu kommen. Dort angekommen braucht es ebenso nicht unendlich viele Reisekilometer, um als Urlauber in einem überschaubaren Radius bestens bedient zu werden. Highlights finden sich in Hülle und Fülle. Sei es das Guggenheim-Museum in Bilbao oder die Genussexplosionen durch herrliche Speisen und Weine direkt im Weingut in La Rioja. Bauwerke von Antonio Gaudi folgen Höhenerlebnissen im Nationalpark Picos de Europa. Städte wie Bilbao, Santander oder San Sebastian runden das Bild, das sich aus den Programmdetails ergibt ab.

Nach Überzeugung der erfahrenen Reiseprofis ist der spanische Norden für Genussurlaub ideal. Womit die Antwort auf die Frage gefunden ist, warum Erlebe-Reisen für diese Region Reiseangebote entwickelt hat. Ein Klick auf www.erlebe-reisen.de führt zu den weiteren Informationen.

