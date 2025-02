Erweiterte Nutzung von MS Teams für Unternehmen: mit Chat- und Voice-Bots

Michael Kloos erläutert in einem Statement die Relevanz der Integration von Chat- und Voice-Bots in Microsoft Teams

CreaLog, ein führender Anbieter von ICT Carrier Solutions und IMS Cloud Native Service Delivery Plattformlösungen für Kommunikationsdienstanbieter aus München, bietet Möglichkeiten zur Integration von Chat- und Voice-Bots in Microsoft Teams. Michael Kloos, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter von CreaLog erläutert in einem Statement die Relevanz dieser Integration:

„Microsoft Teams (MS Teams) hat sich stillschweigend als zentrale Plattform in der Unternehmenskommunikation etabliert und verzeichnet monatlich eine aktive Nutzerbasis von mehr als 320 Millionen Usern (Microsoft Teams Statistics (2025): Users, Revenue, & Market Share). Diese breite Nutzung eröffnet vielfältige Möglichkeiten für die Integration von Kundenapplikationen.

CreaLog bietet beispielsweise vielfältige Möglichkeiten zur Integration von Chat- und Voice-Bots in Microsoft Teams, um Kommunikationsprozesse in Unternehmen zu optimieren. Die Integration von Chat-Bots in Teams ermöglicht zum Beispiel die effektivere Nutzung von Wissensdatenbanken, um Mitarbeiterfragen mithilfe einer einfachen ChatGPT-Schleife schneller zu beantworten. Und indem Voice-Bots Anrufer vorab qualifizieren und an die zuständigen Mitarbeiter weiterleiten, kann Teams auch als Contact Center genutzt werden. Diese Zusatzfunktionen, die einfach über die CreaLog-Plattform gestartet werden können, erhöhen den Wert der MS Teams-Plattform für die Nutzer noch einmal.

Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Zusammenhang auf dem Thema Recording, insbesondere dem Policy-Based Recording (PBR), das die automatische Aufzeichnung und Archivierung von Gesprächen gemäß festgelegter Richtlinien ermöglicht. Mit PBR können auch Gespräche über das Mobilfunknetz, die mit MS Teams geführt werden, im Netz aufgezeichnet werden. Die vollautomatische Aufzeichnung umfasst dabei nicht nur die Sprache, sondern auch Video, Screensharing und Chat. Dies ist insbesondere für Finanzdienstleister relevant, da PBR die Einhaltung der MIFID II-Richtlinie unterstützt. CreaLog befindet sich gerade im fortgeschrittenen Zertifizierungsprozess für MS Teams Recording, der umfangreiche Lasttests und Sicherheitsprüfungen umfasst, die technischen Voraussetzung sind erfolgreich abgeschlossen.

Hinsichtlich der Nutzung von KI-Technologie bietet die Integration in MS Teams dabei sowohl für uns, für Microsoft und für die Nutzer wesentliche Vorteile. Das Microsoft-Framework ist dahingehend DSGVO-konform mit einer automatischen Einhaltung der relevanten Standards und verfügt über verschiedene APIs und Schnittstellen für Echtzeitzugriffe auf Cloud-basierte Lösungen, um die Bereitstellung dieser zu vereinfachen. So kann CreaLog KI-gestützte Lösungen komplett aus einer Hand anbieten.“

Über CreaLog

CreaLog ist ein führender Anbieter für Sprachtechnologie und Telekommunikation mit Sitz in München. Seit über 30 Jahren profitieren sowohl Netzbetreiber als auch Unternehmen von seinen kundenorientierten, KI-basierten Lösungen und TK-Applikationen. CreaLog automatisiert mit ihrem Omnichannel-Angebot die Kundenkommunikation: Energieversorger, Telekommunikationsanbieter, Banken, Versicherungen, Handel und Medien sowie die öffentliche Hand vertrauen auf innovative On-Prem-, Cloud- oder Private-Cloud-Lösungen „Made in Germany“, wie zum Beispiel Deutsche Telekom, Vodafone, Swisscom, A1 Telekom Austria, NetzeBW, Kyivstar und BVG Berliner Verkehrsbetriebe. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.crealog.com/de/

