Es weihnachtet in der Erlenmatt

Begleiten Sie Lily und ihr Team beim Weihnachtsdekorationswettbewerb im Fossil-Turm. Ob sie wohl gewinnen werden?

Die Wintersaison hat den Fossil-Turm mit einer Schneedecke überzogen und die Stadt in ein ruhiges Weiss getaucht. Die Luft summt vor Vorfreude auf Weihnachten, und Lilys kreativer Geist tanzt vor Aufregung. Die zahlreichen Weihnachtsmärkte, Adventstrassen und Glühwein-Aperos inspirierten und berührten Lily jedes Jahr aufs Neue.

Heute trägt sie einen festlichen Pullover und einen leuchtend roten Schal, als sie das Büro betritt. Bereits letzte Woche hatte sie ihren Arbeitsplatz in ein gemütliches Wunderland verwandelt, mit glitzernden Lichterketten, die ihren Monitor umrahmten, und Schneeflocken aus Papier, die von der Decke schwebten. Sie hatte den Zauber der Jahreszeit nahtlos in ihr kreatives Nest gewoben.

Heute hat Lily eine besondere Mission: der jährliche Weihnachtsdekorationswettbewerb im Fossil-Turm steht bevor! Dabei treten Teams aus verschiedenen Stockwerken an, um ihre jeweiligen Bereiche in zauberhafte Winterwunderländer zu verwandeln. Lily hatte gleich nach Halloween eine Gruppe kreativer Mitstreiter zusammengetrommelt, um gemeinsam an dem Wettbewerb teilzunehmen.

Als am Mittag das Rennen eröffnet wird, macht sich Lilys Team sofort an die Arbeit. Mit Skizzen und fantasievollen Ideen bewaffnet, schmücken sie die Flure mit selbstgebastelten Kränzen, Papierschneemännern und glitzernden Girlanden. Lily entwarf derweil auf ihrem Tablet digitale Projektionen, die schimmernde Farben und tanzende Schneeflocken an die Wände des Flus werfen. Vier Stunden später, hatte das Team die Etage in eine faszinierende Winterszene verwandelt, ein visuelles Fest, das alle, die eintraten, in seinen Bann zog. Der Flur glitzert im Lichterglanz, Weihnachtslieder dringen leise aus einer Boombox und es riecht nach Zimt und Tanne.

Doch am Ende die grosse Überraschung – Lilys Team wird von der Jury nur zweitplatziert!

Lily, die sonst so enthusiastisch ist, spürt einen Anflug von Bedauern. Sie hatte sich mit Leib und Seele für die Dekoration engagiert und der zweite Platz liess Selbstzweifel in ihr aufkeimen. Sie zieht sich auf ihren Dachgarten zurück und geht in sich. War denn das Gewinnen, worauf es ankommt? Hatte sie denn nicht auch Freude an der Zusammenarbeit mit ihrem Team? Und hatte nicht Cathi sie darauf angesprochen, wie sehr sie es genoss, im Büro Zeit für den Weihnachtszauber zu finden?

Lily erkennt, dass ihre Definition von Erfolg vielleicht zu sehr auf ein Ziel gerichtet war, dabei hatte sie übersehen, welche Freude ihr Team bei den Kollegen ausgelöst hatte und dass, es gar nicht in erster Linie um sie oder ihren Sieg ging.

Mit neu gewonnener Klarheit macht sie sich wieder auf den Weg in ihr Büro runter und versammelt ihr Team. Lily bedankt sich für die harte Arbeit und Kreativität und benennt das gemeinsame Erlebnis als Triumpf an sich.

In den folgenden Tagen geht Lily ihre Arbeit mit einer neuen Perspektive an. Sie macht sich die Idee zu eigen, dass Erfolg nicht nur von Auszeichnungen abhängt, sondern auch von der Freude, der Verbundenheit und der Kreativität, die man in diesem Prozess teilt. Wenn sie sich jetzt in ihre Designprojekte vertieft, erfüllt Lily jedes Pixel mit einem neuen Gefühl der Erfüllung und erinnert sie daran, dass manchmal die grössten Erfolge die gelernten Lektionen und die Schönheit der Reise selbst sind.

Geniessen Sie die Weihnachtszeit und starten Sie mit ihrem Team auf eine abenteuerliche Reise im Fossil-Turm der Erlenmatt.

