estos integriert Künstliche Intelligenz in seine UC-Software

ChatGPT kann ab sofort als User im ProCall Client eingebunden werden

Der Starnberger Softwarehersteller estos hat ChatGPT in seine UC & CTI Software Suite ProCall Enterprise integriert. Die Anwendenden können die Künstliche Intelligenz – KI – ab sofort direkt in ihrer ProCall Chat-Oberfläche nutzen. Sie geben ihre Anforderungen in den Chat des Users „ChatGPT“ ein und erhalten das entsprechende Ergebnis: Sie können sich Grafiken erstellen oder Texte schreiben, zusammenfassen oder übersetzen lassen, ohne die Oberfläche zu wechseln. „Ihre persönliche Assistenz, die immer direkt für Sie da ist“, so bezeichnen die Starnberger die Integration von ChatGPT in ProCall Enterprise.

Die „persönliche Assistenz“ steht ab sofort mit dem Service Release 3 der Version 8 von ProCall Enterprise zur Verfügung: estos bietet eine Schnittstelle zu den Drittanbietern OpenAI und Microsoft mit Azure OpenAI Service, eine Lizenz für ChatGPT ist Voraussetzung für die Nutzung. Es gelten die jeweils aktuellen rechtlichen Copyright- und Urheberrechtsangaben, betont der Hersteller.

„Lassen Sie sich einen Entwurf zu einem Kurzvortrag für ein bestimmtes Thema schreiben, komplizierte Berichte prägnant zusammenfassen, eine E-Mail in korrektes Businessenglisch übertragen oder eine Grafik erstellen, und das alles in Ihrem gewohnten ProCall Client!“, begeistert sich David Welzmiller, Vice President Product Management, von estos. „Mit der Integration der KI in unsere UC & CTI Software Suite bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ein weiteres wertvolles Feature, mit dem sie ihren Arbeitstag effizienter gestalten können. Moderne Kommunikation und künstliche Intelligenz ergänzen sich hervorragend!“, so sein Fazit.

Weitere Informationen sind hier zu finden: https://www.estos.de/produkte/procall-enterprise/chatgpt

estos enables easy communication

Die estos GmbH entwickelt innovative Kommunikationssoftware und -lösungen für Unified Communications. Faire Partnerschaften auf Augenhöhe, eine hervorragende Benutzererfahrung und eine hohe Kundenzufriedenheit sorgen für den Erfolg des Softwareherstellers. Innovation und Erfahrung zeichnen ihn aus: estos entwickelt bereits seit 1997 professionelle Standardsoftware für Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen optimieren. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg sowie weitere Niederlassungen in Deutschland.

