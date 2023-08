estos Partner-Summit im Europa-Park

Starnberger Softwarehersteller lädt vom 27. bis 28 September nach Rust ein

estos lädt seine Partner vom 27. bis 28. September 2023 in den Europa-Park nach Rust zum estos Partner-Summit ein. Der Starnberger Softwarehersteller verspricht seinen Resellern ereignisreiche Tage: Exklusive Informationen, spannende Vorträge und zahlreiche Break-out-Sessions sind geplant.

„Auf dem Partner-Summit erfahren unsere Partner, welche nächsten Schritte wir in Richtung Cloud und UCaaS planen“, erzählt Hille Vogel, Vice President Sales. „Dabei spielen natürlich die langfristigen Potenziale, die diese neuen Angebote für unsere Partner bieten eine wesentliche Rolle.“

Weiter auf der Agenda stehen neueste Informationen zu Produkten und Lösungen sowie spannende Referenzen, Kundenbeispiele und Live-Demos. Zusätzlich sind die estos Expertinnen und Experten jederzeit für persönliche Gespräche vor Ort. Unterstützt wird das Partner-Summit von den Sponsoren ALSO Deutschland GmbH, Herweck AG, KOMSA AG, MichaelTelecom

AG und TE-SYSTEMS GmbH.

Ein unterhaltsames Rahmenprogramm rundet das Event ab: Als Stargast ist der ehemalige Olympiasieger und Boxweltmeister Henry Maske in Rust. Mit seinem Vortrag: „Austeilen, einstecken, durchboxen – Boxen: eine Metapher des Lebens“ motiviert er die Zuhörerinnen und Zuhörer. Der stilvolle Galaabend unter dem Motto „A wild“s 20 Party“ bringt kulinarische Genüsse und musikalische Unterhaltung. Zusätzlich erhalten ausgewählte Partner die Auszeichnung zum „estos Partner oft he Year“.

„Wir freuen uns darauf, in diesem Jahr mit unseren Partnern live vor Ort in den Dialog zu treten und Ihnen gleichzeitig ein wertvolles und unterhaltsames Event bieten zu können!“, ergänzt Hille Vogel abschließend.

Für estos Partner ist der estos Partner-Summit kostenfrei. Unter https://my.estos.de/b2b/de/partner-summit-2023/estos-partner-summit-2023-infos/ erhalten Sie detaillierte Informationen. Anmelden können sie sich unter https://my.estos.de/b2b/de/partner-summit-2023/estos-partner-summit-2023-anmeldung/

estos – enables easy communication

Die estos GmbH ist Hersteller von Kommunikationssoftware und innovativer Bausteine für Unified Communications unter dem Dach der SF Technologies GmbH. estos entwickelt seit 1997 professionelle Standardsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg sowie weitere Niederlassungen in Deutschland.

