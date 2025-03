EU-Klimapakt: Climathon 2025 – Berlin „hacked“ Lösungen für das Klima

Brüssel, 28. Februar 2025 – Engagierte junge Pioniere haben gestern während eines 24-Stunden-Sprints nachhaltige Konzepte für die drängendsten Umweltprobleme Berlins entwickelt. Zwei Wochen voller kreativer Energie, gemeinschaftlicher Zusammenarbeit und innovativer Lösungen fanden ihren Höhepunkt im Climathon Berlin 2025. Im Mittelpunkt standen kreislauforientierte Ansätze für Lebensmittelsysteme und Wassermanagement. Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Klima-Bündnis e.V., den EUROPE DIRECT Zentren, dem EU-Klimapakt sowie der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland.

Der 24-Stunden-Sprint – mehr als ein Hackathon

Der Climathon ist mehr als ein klassischer Hackathon – statt rein technischer Lösungen geht es hier um innovative, praxisnahe Ansätze für mehr Nachhaltigkeit. In einem intensiven 24-Stunden-Sprint arbeiteten interdisziplinäre Teams daran, greifbare Lösungen für zentrale Umweltprobleme in Berlin zu entwickeln. Dabei standen nicht nur digitale Technologien im Fokus, sondern auch kreative Geschäftsmodelle, soziale Innovationen und Kreislaufwirtschaftskonzepte. In diesem Jahr widmeten sich die Teilnehmenden zwei wesentlichen Herausforderungen: Nachhaltiges Wassermanagement und die Kreislaufwirtschaft in Lebensmittelsystemen.

Die innovative Idee der Climathon-Winner 2025

Das Team „Chickpea Addicts“ präsentierte eine innovative Agri-Tech-Plattform, die Landwirt:innen in Berlin-Brandenburg beim nachhaltigen Anbau von Kichererbsen unterstützt. Angesichts zunehmender Dürren bietet die robuste Pflanze eine klimafreundliche Alternative, die wenig Wasser benötigt und sich ideal mit Weizen kombinieren lässt. Die Plattform verbindet Landwirte und Landwirtinnen mit Forschenden, Märkten und Echtzeit-Daten zu Wetter, Erträgen und Finanzen. Ziel ist es, den Zugang zu relevanten Informationen zu erleichtern, nachhaltige Anbaumethoden zu fördern und die Wirtschaftlichkeit des Kichererbsenanbaus zu steigern – ein wichtiger Schritt für eine widerstandsfähigere, regionale Landwirtschaft.

Expertenunterstützung

Während des Climathons standen den Teams erfahrene Expert:innen aus den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Innovationsmanagement, Finanzierung und Netzwerkaufbau zur Seite. Dominik Clyde Smith, ein erfahrener Experte für Umwelt- und Nachhaltigkeitsstrategien, unterstützte die Teams mit seiner Expertise in grüner Infrastruktur und nachhaltigen urbanen Systemen. Christina von Frankenberg, Spezialistin für Marketing, Vertrieb und Nachhaltigkeit, begleitete die Teilnehmenden bei der strategischen Ausrichtung ihrer Ideen. Klara Köhle brachte ihr Wissen über zirkuläre Wirtschaftsstrategien und Ressourceneffizienz ein, während Steve Mullen, Coach für Impact-Innovation und Geschäftsmodellentwicklung, den Teams half, nachhaltige und marktfähige Konzepte zu gestalten.

„Wirkung beginnt nicht nur im Äußeren, sondern vor allem im Inneren. Es beginnt damit Mut und Verantwortung zu übernehmen und sich selbst als Teil der Lösung zu sehen. Jeder Einzelne kann mit seinen Handlungen eine nachhaltige Zukunft gestalten“, betonte Eli Bovard, Organisatorin des Climathons 2025 und Botschafterin des EU-Klimapakts.

„Dieses Event war mehr als eine Plattform für Ideen – es war ein Katalysator für echten Wandel. Mit unserer schnellen Innovationsmethode und den engagierten Mentoren konnten wir zeigen, dass jede Stimme zählt und jede Idee eine Bewegung für eine nachhaltigere Zukunft anstoßen kann“, ergänzt Rodrigo Perez Garcia, Organisator des Climathons 2025 und Botschafter des EU-Klimapakts.

Die positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden bestätigen, dass der Climathon 2025 eine inspirierende Plattform für sinnstiftende Innovation ist. Die Organisatoren planen bereits den Climathon Berlin 2026, der mit noch mehr Community-Engagement und neuen Partnerschaften an den Erfolg dieses Jahres anknüpfen soll.

EU-Klimapakt Botschafter

Rodrigo Perez-Garcia

E-Mail: info@polyhedralabs.eu

Über den EU-Klimapakt

Der EU-Klimapakt ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die zivilgesellschaftliches Engagement im Klimaschutz fördert. Sie hat drei Ziele:

-Wissen über den Klimawandel vermitteln

-Lösungen entwickeln und umsetzen

-Vernetzung mit anderen und Tragen der erarbeiteten Lösungen in die Breite

Als Teil des europäischen Grünen Deals bietet der Klimapakt einen lebendigen Raum für den Austausch von Informationen, für Diskussionen und für die Erarbeitung von Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise.

Das Herz des Klimapakts sind die Klimapakt Botschafterinnen und -Botschafter. Sie sind herausragende Persönlichkeiten der Klimaschutzszene, die sich entweder über ihre Arbeit oder ihr ehrenamtliches Engagement auf vielfältige Weise für das Klima einsetzen und Lösungen erarbeiten. Ihre Aufgabe ist es auch, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen über den Klimawandel zu sprechen und über Gefahren und potenzielle Lösungen aufzuklären. Nicht zuletzt tragen sie mit ihrem Engagement zur Steigerung der Bekanntheit des Klimapakts bei.

LinkedIn

Instagram

#MyWorldOurPlanet

Pressekontakt

Press Relationships Office | Climate Pact Germany

Munich, Germany

E-Mail: euclimatepact@hbi.de

Mobile: +49 (0) 89 99 38 87 24

Kontakt

EU Klimapakt

Luis Carlos Palomino Forero

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 57



https://climate-pact.europa.eu/index_en

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.