FIMA kündigt innovatives Filmprojekt „Cascadeur Reloaded“ an

Berlin, 16. Februar 2025 – Die FIMA Filmfinanzierung & Marketing freut sich, die Fortsetzung des deutschen Exportschlagers „Cascadeur – Die Jagd nach dem Bernsteinzimmer“ aus dem Jahr 1998 anzukündigen. Der neue Film mit dem Arbeitstitel „Cascadeur Reloaded“ setzt auf ein einzigartiges Konzept: Durch den Einsatz modernster Technik und kreativer Produktionsmethoden wird ein Remix des Originals geschaffen, der mit minimalem Budget einen hohen Produktionswert erzielt.

Jimmy C. Gerum, Geschäftsführer von FIMA, bringt seine langjährige Erfahrung und Leidenschaft für das Filmemachen in das Projekt ein. Bereits beim Originalfilm war er als Produzent maßgeblich beteiligt und setzt nun seine Vision mit „Cascadeur Reloaded“ fort. Gemeinsam mit Marc Eisinger, der als Finanzierungsstratege fungiert, wurde ein innovatives Finanzierungsmodell entwickelt, das auf Crowdfunding basiert. Investoren haben die Möglichkeit, bereits mit einem Mindestbeitrag von 10.000 Euro in das Projekt einzusteigen und können diese Investition vollständig steuerlich absetzen. Dank der effizienten Produktionsweise und des hohen Produktionswerts verspricht das Projekt attraktive Renditen für die Unterstützer.

Das Projekt wurde im Rahmen eines exklusiven Events während der Berlinale im Restaurant The Alchemist am Potsdamer Platz vorgestellt. Zu den prominenten Gästen zählte unter anderem EX-Tatort-Kommissar Andreas Hoppe, der bereits im Originalfilm mitwirkte und auch in „Cascadeur Reloaded“ eine Rolle übernehmen möchte. Seine erneute Beteiligung unterstreicht die Kontinuität und Hommage an den ersten Teil.

Unternehmen profitieren zudem von exklusiven Sponsoring-Paketen, die über die finanzielle Beteiligung hinausgehen. Neben der Platzierung ihres Logos im Film erhalten Sponsoren Einladungen zu renommierten Filmfestivals wie Cannes, München, Venedig und San Sebastian. Diese Events bieten einzigartige Networking-Möglichkeiten mit Branchenführern und prominenten Persönlichkeiten. Darüber hinaus sind Set-Besuche während der Dreharbeiten geplant, bei denen Investoren zusammen mit ihren Kunden und Mitarbeitern hautnah am Entstehungsprozess des Films teilhaben und wertvolle Kontakte knüpfen können.

Interessierte Investoren und Sponsoren sind eingeladen, sich über die offiziellen Kanäle von FIMA über Beteiligungsmöglichkeiten zu informieren.

FIMA hat sich auf die Entwicklung und Finanzierung innovativer Filmprojekte spezialisiert. Mit einem starken Netzwerk in der Branche und einer Leidenschaft für qualitativ hochwertige Filme setzt FIMA neue Maßstäbe in der deutschen Filmindustrie.

