MotoGP 25: neue Ära für GS Yuasa und Honda HRC Castrol-Team

Speerspitze Joan Mir und Luca Marini setzen erneut auf Yuasa-Batterien

Krefeld, 3. März 2025 – Mit der Fortsetzung seiner Partnerschaft mit Honda HRC in der Welt der MotoGP schreibt GS Yuasa ein weiteres spannendes Kapitel in einer jahrzehntelangen Zusammenarbeit. In der Saison 2025 ist die marktführende Marke Yuasa von GS Yuasa erneut offizieller Sponsor des neu benannten Honda HRC Castrol Teams und bestätigt damit das gemeinsame Engagement für Leistung, Innovation und Exzellenz im Motorradspitzensport.

In der Saison 2025 feiert das Honda HRC Castrol Team sein Debüt und sorgt für einen neuen Auftritt für das Honda-Werksteam: Der zweifache Weltmeister Joan Mir und der Grand-Prix-Gewinner Luca Marini werden die Speerspitze bilden und ihr Können wie ihre Entschlossenheit auf der Honda RC213V unter Beweis stellen.

Yuasa-Batterien sind für ihre Zuverlässigkeit und Leistung bekannt und daher die erste Wahl für Motorradhersteller und Millionen von Fahrern weltweit. Mit japanischer Präzision entwickelt und hergestellt, bieten Yuasa-Batterien eine bis zu viermal längere Lebensdauer und 30 % mehr Startleistung als herkömmliche Alternativen. Die patentierte Sulfate-Stop-Technologie gewährleistet eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit, die selbst die hohen Anforderungen der weltbesten Fahrer erfüllt.

Seit der ersten Partnerschaft mit dem MotoGP-Team von Honda im Jahr 2013 hat Yuasa mehrere Meisterschaftssiege unterstützt und ist Teil vieler bemerkenswerter Erfolge. Von Marc Márquez‘ Meisterschaftsdebüt im Jahr 2013 bis hin zu den jüngsten Erfolgen von Honda spielt Yuasa eine wesentliche Rolle für das Erreichen der großen Ziele des Teams.

James Douglas, European Group Marketing Manager bei GS Yuasa Battery Europe Ltd, kommentierte: „Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit Honda in der MotoGP unter dem neuen Banner des Honda HRC Castrol Teams fortzusetzen. Motorsport ist das ultimative Testfeld für Innovation und Leistung, und unser Engagement spiegelt das stetige Bestreben von Yuasa wider, höchste Qualität und Zuverlässigkeit zu liefern. Wir statten nicht nur Motorräder aus, die Meisterschaften gewinnen, unsere Batterien liefern auch täglich die zuverlässige Startkraft für Biker auf der ganzen Welt. Ganz gleich, ob es sich um die YTX-, GYZ- oder YTZ-Modelle handelt: Yuasa-Batterien setzen weiterhin den Maßstab in der Branche – oft kopiert, aber nie erreicht.“

Abseits der MotoGP ist Yuasa führender Erstausrüster (OE) für alle großen Motorradhersteller und sorgt dafür, dass Fahrer weltweit von derselben leistungsstarken und langlebigen Batterietechnologie profitieren, auf die sich Weltklasse-Rennfahrer verlassen.

Weitere Informationen zu den leistungsstarken Motorradbatterien von Yuasa und dem Engagement im Motorsport stehen unter www.gs-yuasa.eu bereit.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit sowie Erstausrüster vieler großer Marken. Die Hochleistungsbatterien der Typen YTX, YTZ und GYZ werden nur von GS YUASA produziert und sind eingetragene Marken von GS YUASA.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) zudem Automotive (Automobil-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen).

GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP, des Yamaha Teams im Motocross GP und des GERT56 Racing Teams.

Bildquelle: Yuasa