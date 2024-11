EU-Klimapakt Ideenwettbewerb für eine nachhaltige Zukunft: Einladung für weiterführende Schulen, um Europas grüne Zukunft zu gestalten

Brüssel, 5. November 2024 – Im Rahmen des Engagements für ein grüneres Europa freut sich das Klima Bündnis e.V. in Zusammenarbeit mit den EUROPE DIRECT Zentren und dem EU-Klimapakt sowie der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, den Start des Ideenwettbewerbs „Europas grüne Zukunft gestalten“ anzukündigen. Alle weiterführenden Schulen sind eingeladen, innovative Lösungen für eine nachhaltige Zukunft zu entwickeln und bis 07. Dezember einzureichen. Dieser Wettbewerb wird in Partnerschaft mit der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland durchgeführt und zielt darauf ab, das Umweltbewusstsein, die Kreativität und das aktive Engagement junger Menschen zu erhöhen.

Der Wettbewerb fordert Schüler auf, kreative und nachhaltige Ideen zu entwickeln, die mit dem Europäischen Green Deal im Einklang stehen.

Die Einreichungen können verschiedene Bereiche abdecken – von umweltfreundlichen Technologieprojekten und Initiativen zur Abfallreduzierung bis hin zu Konzepten für erneuerbare Energien und Kampagnen, die das Bewusstsein für den Klimawandel stärken. Jedes Gewinnerprojekt erhält eine finanzielle Unterstützung von bis hin zu 1.000 Euro, um die siegreiche, einfallsreiche Lösung zu realisieren.

Dominik Legrum, Landeskoordinator des Europäischen Klimapakts in Deutschland, äußert sich begeistert über diese Initiative: „Der jungen Generation gehört die Zukunft und sie erben von uns einen beschädigten Planeten. Mit diesem Wettbewerb möchten wir Schülerinnen und Schüler dazu inspirieren, kreativ über das Thema Nachhaltigkeit nachzudenken und sie ermutigen, sich aktiv an der Gestaltung einer grüneren Zukunft zu beteiligen. Jede Idee, egal ob klein oder groß, ist ein Schritt hin zu einer klimabewussteren Gesellschaft und einem nachhaltigen Europa.“

Die Ziele des Wettbewerbs „Europas grüne Zukunft gestalten“ konzentrieren sich auf:

Förderung des Umweltbewusstseins: Schüler werden ermutigt, sich mit den Herausforderungen der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und Ansätze zu finden, um selbst etwas zu bewegen.

Kreativität und Innovation stärken: Es wird eine Plattform für einzigartige Ideen und Lösungen angeboten, die zur ökologischen Nachhaltigkeit beitragen können.

Einbindung und Stärkung der Jugend: Junge Menschen sollen im Rahmen des Wettbewerbs dabei unterstützt werden, ihre Ideen zu äußern, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und aktiv an der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft Europas mitzuwirken.

Würdigung des EU Green Deal: Schüler werden inspiriert, zum Ziel der Klimaneutralität der EU bis 2050 beizutragen und die Wertschätzung für den Klimaschutz zu fördern.

Schüler werden ermutigt, verschiedene Projektthemen in Betracht zu ziehen, darunter Klima, Verkehr, Energie, Ernährung/Landwirtschaft und Umweltschutz. Projekte könnten beispielsweise die Einrichtung von Klimaschutzräten für Schüler, die Organisation von Mobilitätswochen oder die Entwicklung von Aufklärungskampagnen zur Energieeffizienz und erneuerbaren Energien umfassen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, und die Schüler sind eingeladen, ihre Ideen auf neue und sinnvolle Weise zu erforschen und umzusetzen.

Teilnahmebedingungen: Schulen, die an dem Wettbewerb teilnehmen möchten, können ihre Projekte bis zum 07. Dezember 2024 über dieses Online-Formular einreichen. Jede Anmeldung muss eine Wunschliste enthalten, wie das Preisgeld zur Umsetzung des Projekts genutzt werden könnte, wie z.B. für Solarpaneele, Klimaberatungen oder konkrete Verbesserungen auf dem Schulgelände. Die Gewinner werden Anfang 2025 bekannt gegeben und die finanzielle Unterstützung zur Umsetzung der Projekte wird bis zum 01. August 2025 gewährt. Für weitere Informationen können Sie sich unter de@euclimatepact.eu melden.

Über der EU Klimapakt

Der EU Klimapakt ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die zivilgesellschaftliches Engagement im Klimaschutz fördert. Sie hat drei Ziele:

-Wissen über den Klimawandel vermitteln

-Lösungen entwickeln und umsetzen

-Vernetzung mit anderen und Tragen der erarbeiteten Lösungen in die Breite

Als Teil des europäischen Grünen Deals bietet der Klimapakt einen lebendigen Raum für den Austausch von Informationen, für Diskussionen und für die Erarbeitung von Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise.

Das Herz des Klimapakts sind die Klimapaktbotschafterinnen und -botschafter. Sie sind herausragende Persönlichkeiten der Klimaschutzszene, die sich entweder über ihre Arbeit oder ihr ehrenamtliches Engagement auf vielfältige Weise für das Klima einsetzen und Lösungen erarbeiten. Ihre Aufgabe ist es auch, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen über den Klimawandel zu sprechen und über Gefahren und potentielle Lösungen aufzuklären. Nicht zuletzt tragen sie mit ihrem Engagement zur Steigerung der Bekanntheit des Klimapakts bei.

