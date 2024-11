neue Umwelttechnologie Patent

Altölbehandlung zu diesel

Dr. Saadoon Isaoglu, der bereits mehrere Patente in der Europäischen Union, in Deutschland und in der Türkei auf dem Gebiet der Umwelttechnologien und der Umweltlösungen für die Meerwasserentsalzung angemeldet hat, hat ein neues Patent im Bereich der Öl- und Gasindustrie gemeldet. Diese Technologie stellt eine innovative Lösung für die Öl- und Gasindustrie dar, da sie einen nachhaltigen Ansatz und Lösungen für die Ölraffinerie und die Behandlung aller die Umwelt verschmutzenden Kohlenwasserstoffrückstände bietet, unabhängig davon, ob sie aus Raffinerien, Bohrlöchern, Tanks, Produktionslinien oder Schiffsabfällen stammen. Diese Technologie behandelt alle Arten von Schweröl und Ölprodukten und wandelt sie in leichte und hochwertige Typen um. Diese Technologie basiert auf dem Abbau von langen Kohlenwasserstoffketten, Paraffin- und Wachsbindungen sowie auf der Neutralisierung des Schwefelgehalts und der Verringerung der Viskosität. Dr. Isaoglu ist ein internationaler Umweltexperte und CEO der deutschen CDT-Gruppe mit Niederlassungen in mehreren Ländern und Gewinner angesehener internationaler Auszeichnungen im Bereich des Umweltschutzes. Dr. Isaoglu ist der Ansicht, dass die Erhaltung der Umwelt eine Lebensnotwendigkeit ist, er ist Mitglied des deutschen Umweltministeriums, der deutschen Industrie- und Handelskammer und Vizepräsident des arabisch-europäischen Kooperationsrates in München. Dr. Isaoglu ist Vorsitzender des Verwaltungsrates von CDT Energy Systems of Turkey und hat ein fortschrittliches System für das Umweltmanagement auf See für Marmoranwendungen der IMO entwickelt. Er ist ein aktives Mitglied der Industrie- und Handelskammer Istanbul.

CDT specialized in the field of environment and energy advanced technologies and solutions that are economically feasible and effective to protect the environment through Recycling and treatment of all types of waste Hydrocarbon to converted to High value products through Upgrading Technology.

International, CDT Germany GmbH is part of the CDT group with its agencies that is spread over 10 countries; Germany, Turkey, Malaysia, Iraq, Libya, Nigeria, Saudi Arabia, Oman, UAE and Qatar.

