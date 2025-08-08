Eurobit Systems konkretisiert Pläne für exklusive Hybrid-Kreditkarte auf Basis des Digitalen Euro

London,August 2025 – Die Eurobit Systems ISIN: GB00EBS123000 hat die nächste Entwicklungsstufe ihrer bereits angekündigten Hybrid-Kreditkarte erreicht. Das innovative Zahlungsmittel kombiniert den Digitalen Euro mit ausgewählten Kryptowährungen in einem einzigen, nahtlos nutzbaren Zahlungssystem.

Wie das Unternehmen heute mitteilte, befindet sich das Projekt derzeit in der ersten technischen Realisierungsphase. Ein Marktstart wird weiterhin für das erste Halbjahr 2026 avisiert. Zum Start plant Eurobit Systems eine limitierte Auflage von 700.000 Karten, um den Exklusivitätscharakter zu unterstreichen und die Markteinführung strategisch zu steuern.

„Wir gestalten die Zukunft des Bezahlens – flexibel, sicher und grenzenlos. Die Hybrid-Kreditkarte ist der logische nächste Schritt, um den Digitalen Euro im Alltag erlebbar zu machen und zugleich die Möglichkeiten moderner Kryptowährungen zu nutzen“, erklärte CEO Josip Kovac. „Die begrenzte Erstauflage soll den Pioniergeist unserer frühen Nutzer würdigen und einen kontrollierten Rollout ermöglichen.“

Die Hybrid-Karte soll es ermöglichen, Zahlungen sowohl in staatlich reguliertem Digitalgeld als auch in ausgewählten Kryptowährungen abzuwickeln – ohne separate Wallets oder komplizierte Umtauschprozesse. Eine intelligente Schnittstelle im Hintergrund sorgt dafür, dass Transaktionen in Echtzeit währungsübergreifend ausgeführt werden.

Mit der Kombination aus regulatorischer Sicherheit und Blockchain-Innovation positioniert sich Eurobit Systems als einer der Vorreiter in der europäischen Zahlungsbranche. Branchenbeobachter erwarten, dass das Produkt insbesondere technikaffine Nutzer, Krypto-Investoren und internationale Vielreisende anspricht.

