Sommerurlaub: Bremer investieren in der Regel am meisten Geld in den Urlaubsflug – Sachsen-Anhaltiner am wenigsten

Bremer sind am spendierfreudigsten, wenn es darum geht, wie viel sie für Flüge in den Sommerurlaub ausgeben möchten. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der weltweit führenden Reisesuchmaschine KAYAK. Gleichzeitig sind sie auch am reisefreudigsten. Im Jahresvergleich sind die Flugsuchen in Bremen mit elf Prozent am stärksten innerhalb Deutschlands gestiegen. Schlusslicht im Bundeslandvergleich ist Sachsen-Anhalt. Nicht nur liegen dort die Suchen mit elf Prozent unter dem Vorjahresschnitt, auch der Durchschnittspreis für recherchierte Flüge ist mit 320 Euro am niedrigsten.*

Auch im Saarland (Ø 396 Euro), Baden-Württemberg (Ø 389 Euro) und Hessen (Ø 386 Euro) geben Urlauber mehr Geld für Flüge aus. Reisende aus Schleswig-Holstein (Ø 333 Euro), Mecklenburg-Vorpommern (Ø 329 Euro) und Brandenburg (Ø 322 Euro) gehören eher zu den preisbewussten Fluggästen in Deutschland.

„Reisende aus Bremen scheinen sich in diesem Sommer etwas zu gönnen und sind bereit, für Flüge in den Sommerurlaub tiefer in die Tasche zu greifen als Urlauber aus anderen Bundesländern“, sagt Yvonne Bonanati von KAYAK. „Insgesamt ist die Reiselust aber ungebrochen. Nur in fünf Bundesländern haben Reisewillige weniger oft nach Flugreisen im Sommer gesucht als im Vorjahr. Überall sonst lag das Suchvolumen zum Teil sogar zweistellig über dem Vorjahr.“

Tokyo im Trend: Suchanfragen steigen deutlich

Bei allen Bundesländern gleichermaßen unter den beliebtesten Zielen für den Sommerurlaub ist die Lieblingsinsel der Deutschen: Mallorca. In Baden-Württemberg liegen die Suchanfragen für dieses ohnehin sehr beliebte Sommerreiseziel sogar noch einmal neun Prozent über dem Vorjahr.

Das Trendreiseziel für den Sommer 2025 scheint aber Tokyo zu sein. Das Interesse für Flüge in die japanische Hauptstadt ist in vielen Bundesländern gestiegen – zum Teil deutlich. So liegen die Suchanfragen für Tokyo in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz 59 Prozent über dem Vorjahreswert, in Sachsen 40 Prozent. Aber auch in Baden-Württemberg (22 Prozent) und Berlin (17 Prozent) ist ein gestiegenes Interesse für Tokyo-Flüge zu verzeichnen.

Weitere Trendreiseziele in einzelnen Bundesländern: Bali ist bei Rheinland-Pfälzern in diesem Sommer sehr beliebt (+62 Prozent). Hamburger zieht es ins spanische Málaga (+34 Prozent), Berliner nach Paris (+34 Prozent) und Niedersachsen nach Lissabon (+31 Prozent).

First und Business Class vor allen in Mecklenburg-Vorpommern gefragt

Wer möglichst komfortabel und erholt an seinem Urlaubsort ankommen möchte, der wählt bei Langstrecken oft die First oder Business Class, um alle Annehmlichkeiten an Bord genießen zu können – inklusive einer Liegefunktion bei vielen Airlines. Am häufigsten suchen Reisewillige in Mecklenburg-Vorpommern nach Tickets in diesen beiden Klassen. Auf dem letzten Platz des Rankings landen Reisende aus dem Saarland.

*Methodik:

Alle Erkenntnisse basieren auf Flug- und Hotelsuchen, die auf KAYAK.de von einem anhand der IP-Adresse identifizierten Standort aus zwischen dem 01.01.2025 und dem 03.06.2025 für Reisezeiträume zwischen dem 15.06.2025 und dem 15.09.2025 durchgeführt wurden. Alle Flugpreise sind Durchschnittspreise für Economy-Hin- und Rückflugtickets. Die Hotelpreise sind gewichtete Durchschnittspreise pro Nacht für ein Doppelzimmer. Die Preise können variieren.

Um das Interesse an Luxusreisen zu beurteilen, haben wir den Anteil der Suchanfragen für Business- und First-Class-Flüge, Vier- und Fünf-Sterne-Hotels sowie Premium-Mietwagen innerhalb derselben Such- und Reisezeiträume wie oben analysiert.

KAYAK, Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist die weltweit führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und ihr Urlaubspaket zu finden. Millionen Reisende vertrauen der KAYAK-App für eine nahtlose Reiseplanung auf iOS und Android. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen.

Firmenkontakt

KAYAK

Florian Stark

Sendlinger Straße 42A

80331 München

08921187166



https://www.kayak.de

Pressekontakt

Schwartz Public Relations GmbH

Florian Stark

Sendlinger Straße 42A

80331 München

08921187166



https://schwartzpr.de

Bildquelle: KAYAK