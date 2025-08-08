Druckmaschinen nachhaltig nachrüsten für individuelle Inhalte

REA Elektronik zeigt auf der Labelexpo Europe 2025 in Barcelona seine umfassenden Kennzeichnungslösungen – digital, flexibel, zuverlässig und für den Hybriddruck

Mühltal, 8. August 2025 – Verpackungen tragen zunehmend individuelle und serialisierte Druckinhalte. Das bringt statischen Druck an seine Grenzen. Wie Druckmaschinen effizient und nachhaltig fit für neue Anforderungen gemacht werden können, zeigt REA Elektronik auf der Labelexpo Europe 2025. Das Motto des Spezialisten für industrielle Kennzeichnung, Etikettiertechnik und Codeprüfung: „Upgrade your existing press – Go Hybrid!“ („Verpassen Sie Ihrer Druckmaschine ein Upgrade – Arbeiten Sie hybrid!“)

Flexibilität ist das A und O in der Kennzeichnung. Mit gezielten Upgrades können Druckereien, Lohnverpacker und verpackende Hersteller ihre Anlagen fit für neue Anforderungen wie Serialisierung, Late Stage Customization oder variable Datendrucke machen. Und das ohne kostenintensive Neuanschaffungen oder aufwendige Umrüstung. Die Systeme von REA Elektronik für die industrielle Kennzeichnung ergänzen effizient vorhandene Drucksysteme und lassen sich flexibel in bestehende Linien und Anlagen integrieren. Diese Möglichkeit der modularen Erweiterung eröffnet insbesondere Akteuren im Onlinehandel oder Anbietern kundespezifischer Verpackungen die Chance, ihre Prozesse zu digitalisieren und gleichzeitig Kosten zu senken.

Customization Suite Software für passgenaue Druckinhalte

Für die passgenaue Entwicklung der Druckinhalte ist auf dem REA-Messestand die Customization Suite Software zu sehen: Mit dem Promotion Modul können datenbankgestützte Promotion- oder Gaming-Codes gedruckt werden; das Numbering Modul wurde für anspruchsvolle Nummerierungsaufgaben entwickelt und ermöglicht individuellen Zählerdruck über mehrere Nutzen. Die modular aufgebauten Softwarebausteine ermöglichen eine präzise Verwaltung der zu druckenden Inhalte und Codes. Anwender können je nach Anforderung das für sie passende Softwarepaket für ihre eigene maßgeschneiderte Lösung wählen, agil und effektiv auf Veränderungen reagieren und ihre Produktion optimieren.

Die Anwendung der REA-Lösungen im Etikettendruck können Besucher der Labelexpo live vor Ort verfolgen. Auf einem Podest bringt ein REA JET UP in Kombination mit der Customization Suite Inhalte unterschiedlicher Nutzen auf – sowohl mit dem Promotion Modul als auch dem Numbering Tool. Ebenso ist eine „schlüsselfertige“ Kombination der Drucksysteme REA JET HR 2.0 oder REA JET UP mit der Customization Suite und einer Kamera zu einem integrierten System möglich. Denn die Branche fragt zunehmend nach Konzepten, Codes zu applizieren, gegenzulesen und die Daten für Audits zu nutzen. Das ist auch ein Beispiel dafür, dass Anwender sich beim Wechsel zwischen verschiedenen Systemen von REA JET nicht umstellen müssen: Alle Kennzeichnungssysteme werden mit der Software REA JET TITAN bedient. Für die Eingabe stehen der REA JET Universal Controller oder der REA JET Touch Controller mit Touch-Display zur Wahl.

Eine weitere mögliche Kombination von REA-Systemen für anspruchsvolle Aufgaben zeigt ein weiterer Aufbau auf dem REA-Messestand: Zwei REA JET HR-Drucksysteme applizieren Etiketteninhalte auf die Vorder- und Rückseite mit dem Promotion Modul. Überprüft werden die Druckbilder mit einer Kamera beziehungsweise einem System von REA Verifier. Die Kennzeichnung von Vorder- und Rückseite selbstklebender Etiketten kommt zunehmend in der Pharma- und Luxusgüterindustrie zum Einsatz. Über die eindeutige Nummerierung des Etiketts erfolgt seine „Verheiratung“ mit dem zugehörigen Produkt und dessen Seriennummer.

Der REA Verifier mit integriertem Drehteller für die manuelle Prüfung von 1D- und 2D-Codes nach internationalen Normen ist ein weiteres Messe-Highlight. Er ermöglicht eine schnelle und normenkonforme Qualitätssicherung direkt im Produktionsumfeld – selbst bei kleinsten Losgrößen oder komplexen Verpackungsdesigns.

Druck-Spende-Systeme für individuellen Etikettendruck

Die Etikettiertechnik von REA LABEL unterstützt mit maximaler Geschwindigkeit und variablen Layouts bei industriellen Kennzeichnungsaufgaben – inklusive professioneller Softwarelösungen für den Etikettendruck. Standardprogramme von Loftware NiceLabel und Codesoft von Teklynx bilden die Basis und können nach individuellen Kundenanforderungen flexibel angepasst werden. Auf der Labelexpo zu sehen: der Farbetikettendrucker REA LABEL ColorJet 2 für den Einsatz in Produktion, Logistik und Automatisierung. Im hochwertigen 1:1-Vollfarbdruck erstellt und appliziert er einzelne Etiketten oder Serien kleiner und mittlerer Mengen in höchster Auflösung von bis zu 1.200 dpi und mit einer Druckbreite von bis zu 21 Zentimetern. Das macht ihn zu einer preiswerten und praktischen Alternative zu externen Druckereien.

Besuchen Sie REA Elektronik auf der Labelexpo Europe 2025, vom 16. bis 19. September in Barcelona: Halle 4, Stand 4G33.

Über REA

REA JET, REA LABEL, REA LASER und REA VERIFIER sind Geschäftsfelder der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme, während REA eCharge Anbieter von Schnellladesäulen ist. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

Im Geschäftsfeld REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

Im Geschäftsfeld REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder.

Im Geschäftsfeld REA LASER werden Lasersysteme entwickelt und produziert, mit denen Kennzeichnungen auf organische Materialien sowie Kunststoffe, Glas, eloxiertes Aluminium, Metalle aufgebracht oder mittels Farbabtrag in die Oberfläche eingebracht werden. Wesentliche Motive für den Einsatz von Lasersystemen sind der Plagiatschutz und die Rückverfolgung von Produkten durch Unverlierbarkeit der Kennzeichnung.

Im Geschäftsfeld REA VERIFIER werden Codeprüfgeräte zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation.

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL, REA LASER und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

Firmenkontakt

REA Elektronik GmbH

Reto Heil

Teichwiesenstraße 1

64367 Mühltal

+49 (0)6154/638-0



http://www.rea-jet.com

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 39900



http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.