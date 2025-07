Exklusive Baugrundstücke direkt an der Ostsee

Im Seebad Glowe sind noch zwei Baugrundstücke erschlossen zu verkaufen

In Seebad Glowe, einem malerischen Ort mit erstklassiger Infrastruktur, stehen noch zwei Baugrundstücke zum Verkauf. Die Grundstücke befinden sich nur ca. 200 Meter von der Ostsee entfernt und werden direkt vom Eigentümer angeboten. Dies bietet potenziellen Käufern die Chance auf eine Investition ohne zusätzliche Maklercourtage.

Attraktive Lage im Seebad Glowe

Seebad Glowe ist bekannt für seinen kilometerlangen, herrlichen Badestrand und bietet eine außergewöhnliche Möglichkeit für zukünftige Immobilienbesitzer, die Nähe zur Natur mit modernen Annehmlichkeiten zu kombinieren. Die vorhandene Infrastruktur umfasst zwei Bäckereien, einen Einkaufsmarkt sowie Freizeitmöglichkeiten wie Minigolf und eine Strandpromenade. Die gute Verkehrsanbindung sorgt dafür, dass alle Annehmlichkeiten leicht erreichbar sind, während die atemberaubende Landschaft des Hafens und die malerischen Aussichten den Charme des Ortes unterstreichen.

Vorteile des direkten Kaufs

Der direkte Verkauf dieser Baugrundstücke bedeutet für Käufer erheblichen Mehrwert. Ohne Maklercourtage ist es eine seltene Gelegenheit, erschlossene Grundstücke in bester Ostseenähe zu erwerben. Die Grundstücke folgen einem genehmigten B-Plan, was den Bauprozess vereinfacht und zukünftigen Bauherren Planungssicherheit gibt. Dies bietet eine ideale Basis für individuelle Bauprojekte, die Wünsche nach einem persönlichen Heim oder potenziellen Mietobjekten berücksichtigen. Käufer können so direkt von der Lokalität und der Investition profitieren.

Perfekte Infrastruktur in einer idyllischen Umgebung

Seebad Glowe kombiniert die Ruhe einer idyllischen Küste mit dem Komfort eines Ortes, der alle notwendigen Einrichtungen bietet. Die nahegelegene Strandpromenade lädt zum Flanieren ein und der Hafen dient als Ausgangspunkt für maritime Ausflüge. Diese hervorragende Lage in Kombination mit der Verfügbarkeit von Baugrundstücken macht diesen Ort zu einem beliebten Ziel für Investoren und zukünftige Immobilieneigentümer. Die Nähe zu Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten steigert die Attraktivität zusätzlich.

Zukunftsfähige Investition

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Immobilien in Küstennähe stellen die verbleibenden Grundstücke eine zukunftssichere Investition dar. Der Fokus auf direkt verfügbaren Angeboten, ohne Maklergebühren, spricht insbesondere junge Käufer an, die flexibel und zukunftsorientiert sind. Diese Maßnahme spiegelt den Trend wider, dass immer mehr Menschen Wert auf Ersparnisse, Transparenz und die unmittelbare Umsetzung ihrer Immobilienpläne legen.

Der aktuelle Verkauf der Baugrundstücke im Seebad Glowe wird vom Eigentümer ausgerichtet und bietet den idealen Zusammenhang zwischen Investition und Lebensqualität. Potenzielle Käufer profitieren von einem Standort, der durch die Nähe zur Ostsee und eine harmonische Mischung aus Natur und urbanem Leben besticht. Dies entspricht dem Anspruch, hochwertige Angebote in erstklassigen Lagen zur Verfügung zu stellen und dabei individuelle Kundenwünsche zu berücksichtigen.

Verkauf direkt vom Eigentümer – keine Courtage. Sonneninsel Rügen GmbH Tel 01715662049 www.ostseeparadies.de

