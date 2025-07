Smart VibroAnalyzer von Schenck – Handhelds mit umfangreichen Analysefunktionen

Mobile Analyse der Maschinenzustände in Bestform – Schnelle und zuverlässige Messung bei Service und Wartung

Die Schwingungsanalyse ist eine der effektivsten und wichtigsten Methoden zur Bestimmung von Maschinenzuständen. Schenck bietet hierfür ein mobiles Messwerkzeug an. Der Smart VibroAnalyzer in den zwei Varianten SVA 90 und SVA 95, identifiziert Fehler und potenzielle Ausfälle, senkt die Lebenszykluskosten und maximiert die Produktivität. Sie helfen bei der Beurteilung von Wälzlagern, beim Erkennen von Maschinenresonanzen, bei der Stoßprüfung auf störende Eigenfrequenzen, Schallschwingungsmessungen sowie beim effizienten und routenbasierten Maschinenmanagement. Dazu sind sie mit leistungsstarken Diagnosefunktionen ausgestattet, die u.a. eine mehrkanalige Schwingungsanalyse, Wärmebilder, Ultraschallmessungen, Zustandsüberwachung und Auswuchten ermöglichen. Durch den großen Frequenzbereich (0,5 Hz bis 25 kHz bei 64 kHz Abtastung und 0,35 Hz bis 90 KHz bei 194 kHz Abtastung) lassen sich nahezu alle Fehler eindeutig und schnell identifizieren.

Beide Handhelds (SVA 90 und 95) sind für die Anforderungen in den unterschiedlichsten Branchen konzipiert, von der Prozessindustrie bis zur Petrochemie. Der kompakte SVA 90 ist ein 3-Kanal-Schwingungsmessgerät und perfekt für die Bedienung mit einer Hand geeignet, selbst mit Schutzhandschuhen. Der SVA 95 verfügt über vier simultane Messkanäle. Mit seinem hochauflösenden Touch-Display eignet er sich für feine Messungen, um Details zu vergrößern und zoomen.

Dank ihrer Multifunktionalität und benutzerfreundlichen Bedienung meistern sie selbst anspruchsvollste Aufgaben im Feld, beim Einsatz von Service-, Wartungs- und Messtechnikern.

Breites Portfolio mit Sensoren, Diagnose-Modul und Software

Mit den Geräten SVA 90 und SVA 95 bietet Schenck umfangreiche Optionen: eine Auswahl von Sensoren für Schwingung, Beschleunigung (auch Triax-Sensoren), Geschwindigkeit oder Wegmessung, Mikrophone für Schallmessung oder Wärmebildkamera.

Die Geräte beinhalten ein Standard-Diagnose-Modul für eine schnelle Beurteilung der Maschinenzustände. Mit nur einer Messung wird der Zustand der Maschine bestimmt und die Schwingungen einem bestimmten Ursprung, wie zum Beispiel Unwucht, Lager, Kupplung oder Fundament zugeordnet. Grenzwerte lassen sich nach ISO-Norm einstellen und farblich darstellen.

Beide Geräte verfügen über die vollständige PC-Software-Lizenz „Schenck Diagnostic Center“. Die Ergebnisse der Analyse-Messung lassen sich auf diese PC-Software übertragen. Mit erweiterter Software können so z.B. die Fehlerfrequenzen aus der umfangreichen Lagerdatenbank über die Messergebnisse positioniert werden, um Lagerschäden zu bewerten – und vieles mehr.

Schenck RoTec ist Weltmarktführer in dem Gebiet der Auswuchtlösungen. Das Unternehmen verfügt über 17 Tochtergesellschaften und Joint Ven-tures mit weltweit sechs Produktionsstandorten. Hinzu kommen über 36 Vertretungen und Büros auf allen fünf Kontinenten. Die Schenck RoTec Gruppe beliefert Branchen wie die Automobil- und -zulieferindustrie, die Elektroindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Turbomaschinenindustrie und den allgemeinen Maschinenbau mit innovativen Technologien.

Schenck RoTec ist Teil des Dürr-Konzerns, einem weltweit führenden Ma-schinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technolo-giefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhal-tige Fertigungsprozesse – vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,7 Mrd. EUR. Der Dürr-Konzern hat rund 18.400 Beschäftigte sowie 139 Standorte in 33 Ländern. Zum 1. Januar 2025 wurden die bisherigen Divisions Paint and Final As-sembly Systems und Application Technology in der neuen Division Auto-motive zusammengeführt. Seitdem agiert der Dürr-Konzern mit vier Divisions am Markt:

Automotive: Lackiertechnik, Endmontage-, Prüf- und Befülltechnik

Industrial Automation: Automatisierte Montage- und Prüfsysteme für Automobilkomponenten, Medizinprodukte und Konsumgüter sowie Auswuchtlösungen und Beschichtungsanlagen für Batterie-elektroden

Woodworking: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie

Clean Technology Systems Environmental: Abluftreinigungsan-lagen und Schallschutzsysteme

