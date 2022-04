Exklusive Premium Hundedecke mit Anti Haar-Funktion kaufen und mit Hundezubehör clever ergänzen…

Praktisch, funktionell, innovativ, hochwertig, langlebig und leistungsstark; diese Attribute charakterisieren die haarabweisend konzipierte Tierdecke “Jack” des Labels DoggyBed auf Basis von Nanopartikeln.

Die hochwertig verarbeitete Tierdecke aus der Kategorie Anti Haar – Hundedecke ist explizit für Tiere entwickelt und aus schmutzabweisendem, feuchtigkeitsregulierendem Material gefertigt, das Haare wirksam abstößt bzw. Tierhaare abstößt. Charakteristisch für die Hunde Decke aus der Gattung Anti Haar – Tierdecke ist eine Kombination aus Funktionalität, Strapazierfähigkeit, unkomplizierter Handhabung, Langlebigkeit und stilvollem Design. Aufgrund der erstklassigen Produkteigenschaften dient eine Anti Haar – Tierdecke der Marke DoggyBed als essentieller Grundbaustein für ein anlassgerechtes Hundezubehör. Jetzt Ihre Hundedecke online kaufen!

Moderne Hunde Decke dient als unverzichtbares Must- Have für ein gut sortiertes Zubehör

Die Hundedecke schützt Polster, Böden und Möbeln zielgerichtet vor etwaigen Verunreinigungen, Kratzern oder Tierhaaren. Dank der hochwertigen Verarbeitung fungiert die Hunde Decke zudem als komfortable Liegefläche für den Vierbeiner. Ausstaffiert mit einer sinnlich- weichen Füllung aus Polsterwatte eignet sich die Haar Tierdecke ebenso als bequemes Hundebett mit praktischer Anti Haar – Funktion.

Das pflegeleichte Gewebe verfügt über eine besonders feine Oberflächenstruktur und punktet mit einer exklusiven Haptik. Die Hunde Decke, die das Prädikat ” made in germany” trägt, besteht aus innovativen Easy Clean- Gewebefasern, die gegen Flecken und Tierhaare sowie Feuchtigkeit und Schmutz resistent sind. Die neuartige Tierdecke aus dem Segment Anti Haar – Tierdecke besitzt demnach eine Außenmembran, an der Schmutz und Feuchtigkeit abperlen, die Tierhaare abstößt und wirksam verhindert, dass Haare in das Innenleben der Decken eindringen.

Hochwertige Hunde Decke online kaufen und von den erstklassigen Produkteigenschaften profitieren

Die Anti Haar – Hunde Decke der begehrten Marke DoggyBed ist vielseitig einsetzbar. Erhältlich in mannigfaltigen Größen und Ausführungen eignet sich das Modell ” Jack” sowohl als funktionelle Unterlage im Bereich von Auto, Couch, Polstermöbeln und Fußböden als auch als robustes Hundebett. Jetzt die perfekte Hundedecke kaufen.

Versehen mit einer edel anmutenden satinierten Oberfläche, beeindruckt die Hundedecke mit ihrer exklusiven Optik, fungiert als origineller Eyecatcher und harmoniert mit jedem stilvollem Interieur -Konzept. Das Modell lässt sich bei Bedarf leicht aufrollen und platzsparend transportieren oder einlagern. Wegen der verarbeiteten Nanofasern präsentiert sich das in die Decke eingelassene Gewebe besonders pflegeleicht, sodass sich lediglich durch einfaches Ausschütteln effektiv Tierhaare von der Oberfläche der Decke entfernen lassen. Anders als bei herkömmlichen Modellen anderer Hersteller bleiben im Nachgang an das Ausschütteln keine Hunde- bzw. Katzenhaare am Anti Haar- Deckengewebe haften oder dringen in das Innenleben der Hundedecke und den Stoff ein.

Aufgrund der innovativen Easy Clean- Technologie, die den Fasern ihre extreme Robustheit verleiht, lassen sich selbst hartnäckige Flecken ohne nennenswerten Pflegeaufwand von der Gewebeoberfläche der Hundedecke entfernen. Grober Schmutz und Verunreinigungen sind demnach mit Hilfe eines Löffels in Verbindung mit einem befeuchteten Papiertuch zu beseitigen. Im Nachgang an das Trocknen zeigt sich die Decke makellos ohne etwaige Verschmutzungen. Der Einsatz von gesundheitlich bedenklichen Reinigungsmitteln ist daher in diesem Kontext nicht nötig. Da die Anti Haar- Decken für die maschinelle Reinigung bis 30 ° C geeignet sind, lassen sie sich zudem einfach maschinell reinigen.

Modell Hundedecke ” Jack” shoppen und das entspannte Zusammensein mit dem Vierbeiner genießen

Nie war es unkompliziertes das Hundezubehör für den eigenen Vierbeiner sinnvoll zu ergänzen, als mit dem Kauf der schmutz- und feuchtigkeitsabweisenden Hundedecke ” Jack” aus dem Hause DoggyBed.

Gefertigt aus innovativem Hightech- Gewebe mitsamt Easy Clean- Technologie begeistern entsprechende Decken, die Haare wirksam abstoßen, mit einer anhaltend einfachen Handhabung. Sie sind an keinen nennenswerten Pflegeaufwand gekoppelt und fördern einen entspannten Alltag mit dem Hund. Zudem dienen sie als exklusiver Schutz vor Tierhaaren, Verunreinigungen und Kratzern. Shoppen Sie die Hundedecke ” made in germany” und vervollständigen die clever Ausrüstung für ihren Hund. Jetzt die perfekte Hundedecke online kaufen.

Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundedecken. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf – auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie.

Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet.

Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich.

