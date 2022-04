OfficeStars ist offizieller Ausbildungsbetrieb

OfficeStars Businesscenter GmbH ist offizieller Ausbildungsbetrieb

“Wir möchten (jungen) Menschen eine Chance geben, den spannenden Alltag eines Businesscenters kennenzulernen” so der Geschäftsführer Ben Kompan von der Firma OfficeStars. Eine Ausbildung in dem Bereich Büromanagement bietet einen krisenfesten Beruf und ist von großer Vielfalt geprägt. Die Firma OfficeStars Businesscenter GmbH in Hamburg ist für Unternehmen der erste Ansprechpartner für die Übernahme von Sekretariatstätigkeiten und Bürovermietung.

Erstmalig in diesem Jahr ist es zum 01.08.2022 möglich, eine dreijährige Ausbildung als Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement zu absolvieren. Die Anforderungen an die Bewerber sind neben einem Haupt- oder Realschulabschluss vor allem auf die Softskills gerichtet.

“Persönlicher Einsatz, Zuverlässigkeit und Freude an der Ausbildung stehen für uns an erster Stelle bei der Kandidatenauswahl” berichtet die Geschäftsführerin Natalie Meißner. Auszubildene werden aufgrund der flachen Hierarchien vom ersten Tag an in das operative Geschäft eingebunden.

Die Firma OfficeStars ist ein Unternehmen mit zwei Standorten in Hamburg und als anerkannter Ausbildungsbetrieb der IHK Hamburg ausgezeichnet worden. Interessierte Bewerbung können sich bei Fragen direkt an die E-Mail Adresse: info@office-stars.com wenden.

Die OfficeStars Businesscenter GmbH wurde 2020 gegründet und hat Ihren Firmensitz in Hamburg. Zu den Geschäftsbereichen der Firma gehört die Vermietung von virtuellen Geschäftsadressen und Bürolösungen sowie der Büro & Telefonservice für Businesskunden. Die Office-Stars GmbH richtet sich mit Ihrem Angebot an Konzerne, Unternehmen, Starts-ups und Freiberufler. Die Positionen der Geschäftsführung besetzt Frau Natali Meißner und Herr Ben Kompan.

Kontakt

OfficeStars Businesscenter GmbH

Ben Kompan

An der Alster 6

20099 Hamburg

04023724330

info@office-stars.com

https://www.office-stars.com/

