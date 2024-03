Exotec erhält Great Place to Work® Auszeichnung „Beste Arbeitgeber & Industrie 2024“ und gewinnt ersten Platz

Landshut, 11. März 2024 – Exotec Deutschland GmbH, ein global agierendes Unternehmen, das skalierbare Robotiksysteme für die Intralogistik entwickelt und als Lagerautomatisierungslösung realisiert, ist mit den Great Place to Work Awards® „Beste Arbeitgeber Fertigung und Industrie 2024“ und „Beste Arbeitgeber im kleinen Mittelstand 2024“ ausgezeichnet worden. In der erstgenannten Kategorie „Beste Arbeitgeber Fertigung und Industrie“ kann sich Exotec zudem über den ersten Platz freuen. Die Auszeichnungen stehen für ein besonderes Engagement bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Kultur der Zusammenarbeit im Unternehmen.

Beide Auszeichnungen resultieren aus einer umfassenden anonymen Mitarbeiterbefragung und einer Analyse der Arbeitsplatzpraktiken von Exotec durch das unabhängige Institut Great Place to Work®. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Exotec hoben die offene Kommunikation, die Förderung von Weiterbildungsmöglichkeiten und die Zusammenarbeit im Team positiv hervor.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, von Great Place to Work® als einer der besten Arbeitgeber im Bereich Fertigung und Industrie ausgezeichnet worden zu sein. Vor fast zweieinhalb Jahren habe ich als Managing Director für Zentraleuropa als One-Man-Show angefangen und seitdem hat sich ein Team gebildet, das von seinem Teamspirit und seiner -kultur her einzigartig ist“, berichtet Markus Schlotter, Managing Director für Zentraleuropa bei Exotec. „Diese Auszeichnung bestätigt unser kontinuierliches Engagement, ein positives und unterstützendes Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen.“

„Die Auszeichnung steht für ein glaubwürdiges Management, das fair und respektvoll mit den Beschäftigten zusammenarbeitet, für eine hohe Identifikation der Mitarbeitenden und für einen starken Teamgeist im Unternehmen“, sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer bei Great Place to Work Deutschland, anlässlich der Preisverleihung.

Am aktuellen Branchenwettbewerb von Great Place to Work® nahmen Unternehmen aller Größenordnungen teil. Aus den teilnehmenden Unternehmen wurde die diesjährige Liste der besten Arbeitgeber der Branche ermittelt.

Über Exotec

Exotec ist ein global agierendes Unternehmen, das skalierbare Robotiksysteme für die Intralogistik der größten Marken der Welt entwickelt und diese als Lagerautomatisierungslösung realisiert. 2015 von Romain Moulin und Renaud Heitz in Frankreich, Lille gegründet, bietet das Unternehmen flexible Lagerautomatisierung zur Verbesserung der Betriebswirtschaftlichkeit und Effizienz an. Die revolutionäre Lösung von Exotec, das Skypod-System, besteht aus Robotern, die bis zu 12 Meter hoch klettern können, um eine hohe Dichte in der Bestandslagerung zu erreichen. Exotec unterstützt mehr als 30 branchenführende Marken aus den Bereichen E-Commerce, Lebensmittelhandel, Einzelhandel, Produktion und 3PL. Bis heute hat Exotec 446 Millionen Dollar an Finanzmitteln von namenhaften Investoren wie Goldman Sachs, 83North, Dell Technologies Capital, Iris Capital, 360 Capital Partners und Breega erhalten. Weitere Informationen auf: www.exotec.com/de

