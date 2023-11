Experience Asia erobert den deutschen Reisemarkt

– Experience Asia, hat angekündigt, seinen Fokus im Bereich Luxusreisen im Jahr 2024 verstärkt auf die deutschsprachigen Märkte zu legen.

Experience Asia erobert den deutschsprachigen Markt mit maßgeschneiderten Luxusreisen für Südostasien

Experience Asia, ein führendes Reisegestalter für Thailand und den breiteren asiatischen Markt, hat angekündigt, seinen Fokus im Jahr 2024 verstärkt auf die deutschsprachigen Märkte zu legen. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Luxusreisen anzubieten und richtet sich an anspruchsvolle Reisende, die stressfrei und perfekt organisiert reisen Experience Asia möchten.

Mit einem fundierten Hintergrundwissen des europäischen Reisemarktes und über 30 Jahren Erfahrung in der Reisebranche hat Experience Asia eine einzigartige Position im am schnellsten wachsenden Sektor der thailändischen Reiseindustrie eingenommen. Das Unternehmen konzentriert sich auf personalisierte individuell gestaltete Touren, unvergessliche Erlebnisse und außergewöhnliche Unterkünfte. Durch sein innovatives Geschäftsmodell kann Experience Asia Reisenden im B2B-Umfeld ein hohes Maß an Kundenservice zu geringeren Kosten im Vergleich zu traditionell strukturierten Wettbewerbern bieten.

Im Gegensatz zu internationalen Reiseveranstaltern legt Experience Asia großen Wert auf Individualisierung und Kundenorientierung. Die Programme werden genau auf die Bedürfnisse der Reisenden zugeschnitten, wodurch ein unvergleichliches Reiseerlebnis geboten wird. Durch diese differenzierte Ausrichtung ermöglicht Experience Asia kleineren Luxus-Reiseagenturen, ihre Kunden maßgeschneiderte Lösungen für Individualreisende anzubieten.

Stephen McEvoy, CEO von Experience Asia, betont: „Unser Ziel sind nicht die großen Reiseveranstalter sondern vielmehr die Luxusreiseagenturen in ganz Europa, die ihren wohlhabenden Kunden den bestmöglichen Service auf dem südostasiatischen Markt bieten möchten.“

Das Team von Experience Asia besteht aus einem engagierten und erfahrenen Team europäischer Manager und Direktoren, die mit den spezifischen Anforderungen anspruchsvoller Reisender vertraut sind. Sie verfügen über umfangreiches Fachwissen über die Länder, in denen Experience Asia tätig ist, sowie über langjährige Erfahrung in der Tourismusbranche.

Nachdem bereits der US-amerikanische und englischsprachige europäische Markt erfolgreich erschlossen wurden, steht nun die Expansion in den deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) im Mittelpunkt der strategischen Pläne von Experience Asia für das Jahr 2024.

