expert startet Vertriebspartnerschaft mit imoo

Kinder Smartwatches des Weltmarktführers jetzt im deutschen Elektronikfachhandel

Bonn, Langenhagen, 25. Juli 2025 – expert und imoo geben gemeinsam den Start der strategischen Vertriebspartnerschaft bekannt. Ab sofort sind die beliebten Kinder-Smartwatches des Weltmarktführers imoo an ausgewählten expert Standorten sowie online erhältlich.

„Wir bei expert sind kontinuierlich auf der Suche nach modernen Produkten“, sagt Keywan Rahbar, Teamleiter Telekommunikation bei expert. „Die Nachfrage nach verlässlicher Kommunikation und Sicherheit für Kinder wächst kontinuierlich. Smartwatches wie die von imoo greifen diesen Bedarf gezielt auf: Sie verbinden moderne, sichere Technologie mit echtem Alltagsnutzen für Eltern und Kinder. Mit imoo erweitern wir unser Portfolio um eine etablierte Marke, die hohe Standards in den Bereichen Qualität, Datenschutz und Funktionalität erfüllt – und damit eine weitere hochwertige Option für unsere Kunden bietet.“

Starke Allianz für mehr Sicherheit im Kinderalltag

Die imoo-Modelle Z1 und Z7 sind ab sofort in ausgewählten expert-Fachgeschäften und -märkten sowie im expert-Onlineshop verfügbar. Beide Geräte bieten moderne Kommunikationsmöglichkeiten bei höchsten Sicherheitsstandards und richten sich gezielt an Familien mit Kindern.

„expert bietet uns als Partner mit starker regionaler Präsenz und hohem Kundenvertrauen die ideale Plattform, um imoo im stationären Handel flächendeckend sichtbar zu machen“, erklärt Eckhard Schumacher, Geschäftsführer der AI-Sunrise GmbH. „Die Kooperation unterstreicht unser gemeinsames Ziel, Familien in Deutschland sichere und innovative Smartwach-Lösungen für Kinder zugänglich zu machen.“

Technologie trifft Vertriebsstärke

Die neue Vertriebspartnerschaft vereint imoos technologische Expertise mit experts langjähriger Handelskompetenz. Die Zusammenarbeit soll nicht nur den Zugang zu sicheren Kinder-Smartwatches vereinfachen, sondern auch das Bewusstsein für digitale Lösungen im Familienalltag stärken.

Begleitende Marketingmaßnahmen zur Markteinführung sind für die kommenden Monate geplant und sollen die Sichtbarkeit der Marke im deutschen Markt weiter erhöhen.

Bildunterschrift

Bild 1: Links-AI-Sunrise_Geschäftsführer_Eckhard Schumacher,rechts-expert_Teamleiter TK_Keywan Rahbar

Pressekontakt expert

expert SE

Viviane Müller

Unternehmenskommunikation

Bayernstraße 4 | D-30855 Langenhagen

Tel.: +49 511 7808 – 250

E-Mail: viviane.mueller@expert.de

www.expert.de

Pressekontakt AI-Sunrise

AI-Sunrise GmbH

Simon Westphal

Marketing Manager

Hinter Hoben 149 | D-53127 Bonn

Tel.: +49 151 41241694

E-Mail: marketing@ai-sunrise.de

https://www.ai-sunrise.de/

Über die expert SE

Die expert SE mit Sitz in Langenhagen ist eine Handelsverbundgruppe für Consumer Electronics, Informationstechnologie, Telekommunikation, Entertainment und Elektrohausgeräte. Aktuell sind in ihr 180 expert-Gesellschafter mit insgesamt 378 Standorten im gesamten Bundesgebiet zusammengeschlossen. Für über 14.000 Mitarbeiter ist expert deutschlandweit ein starker und verlässlicher Arbeitgeber. Getreu dem Markenclaim „Mit den besten Empfehlungen“ steht expert wie kein anderer Elektronikfachhändler für höchste Service- und Beratungskompetenz. In der über 60-jährigen Unternehmensgeschichte hat expert seine starke Position im Markt gefestigt und ist heute zweitgrößter Elektronikfachhändler in Deutschland. Seit Jahren verzeichnet die expert-Gruppe Geschäftsergebnisse, die über dem Branchendurchschnitt liegen. Im Geschäftsjahr 2024/2025 belief sich der Innenumsatz zu Industrieabgabepreisen (ohne MwSt.) auf 2,15 Milliarden Euro. www.expert.de

Die expert-Gruppe ist an mehr als 4.000 Standorten in insgesamt 22 Ländern vertreten. Die jeweiligen Landesgesellschaften sind in der 1967 gegründeten expert International GmbH zusammengeschlossen, die ihren Sitz in Zug (Schweiz) hat. Im Jahr 2024 erwirtschafteten alle Mitglieder der expert International einen Gesamtumsatz von rund 16 Milliarden Euro. www.expert.org

Über imoo

imoo wurde 2014 gegründet und ist heute Weltmarktführer für Kinder-Smartwatches mit über 50 Millionen aktiven Nutzern weltweit. Die Produkte kombinieren innovative Technologien wie Dual-Kameras, klappbare Displays und Gesundheitsmonitoring mit höchsten Sicherheitsstandards und intuitiver Bedienbarkeit. Alle Geräte durchlaufen 160 Qualitätstests und entsprechen vollständig den DSGVO-Anforderungen. imoo unterstützt Familien dabei, moderne Technologien sicher und sinnvoll in den Alltag zu integrieren.

Über AI-Sunrise GmbH

Die AI-Sunrise GmbH ist europäischer Partner für den Markteintritt von imoo und begleitet die Marke umfassend bei Import, Vertrieb, Marketing und regulatorischer Umsetzung in Deutschland.

AI-Sunrise hat sich zum Ziel gesetzt, chinesische Hardcore-Technologie-Unternehmen auf den europäischen Markt zu führen, indem es innovative Vertriebs- und Marketingstrategien anbietet, die ihr Wachstum und ihre dauerhafte Präsenz sicherstellen.

