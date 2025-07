Tunap Sports bringt neues Kettenöl Ultimate auf den Markt

Bewährt, verbessert und erneut ganz vorn

Das weiterentwickelte Tunap Sports Kettenöl Ultimate beweist, dass echte Performance nicht nur im Labor zählt, sondern vor allem auf der Straße. Mit verbesserter Rezeptur auf synthetischer Basis, optimierter Schmierleistung bei Kälte und nochmals gesteigerter Wasserabweisung bringt es alles mit, was eine Kette bei Nässe, Schmutz und hoher Belastung braucht. Im aktuellen Kettenöl-Vergleich des Radfahren-Magazins (Ausgabe 04/2025) landete das neue Ultimate unter 18 getesteten Produkten auf dem ersten Platz.

Das Tunap Sports Kettenöl Ultimate steht seit Jahren für zuverlässige Schmierung und effektiven Schutz. In der neuen Generation konnten zentrale Eigenschaften noch einmal gezielt verbessert werden: weniger Reibung, besserer Korrosionsschutz, geringere Schmutzhaftung und eine spürbar längere Lebensdauer der Kette – selbst bei widrigen Wetterbedingungen und intensiver Nutzung.

„Das neue Kettenöl Ultimate überzeugt durch eine langanhaltende Schmierung und einen extrem niedrigen Reibwert. Es schützt die Kette zuverlässig vor Verschleiß, sorgt für einen leisen Antrieb und unterstützt eine saubere Schaltperformance, auch bei Nässe oder Kälte. Ob Stadtverkehr, Alpenüberquerung oder tägliche Pendelstrecke: Das Kettenöl Ultimate liefert – in jeder Situation“, sagt Björn von Dressler, Head of Tunap Sports.

Einfach in der Anwendung – stark in der Wirkung

Tunap Sports präsentiert mit dem neuen Kettenöl Ultimate eine weiterentwickelte Formel: eine mineralölbasierte Rezeptur – synthetisch optimiert, mit verbesserter Kennzeichnung und optimierten Anwendungseigenschaften. Das Ergebnis ist spürbar mehr Performance, ganz gleich ob im Alltag oder bei sportlichen Einsätzen. Dank der präzisen Tropfflasche ist die Anwendung schnell, einfach und sauber: Die überarbeitete Rezeptur lässt sich punktgenau auftragen und entfaltet sofort ihre volle Wirkung.

Das neue Kettenöl Ultimate in der 100 ml Nadeltropfflasche kostet UVP 15,95 Euro.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung der Kettenöl Ultimate Tropfflasche:

Schritt 1: Die Kette mit dem Tunap Sports Antriebsreiniger gründlich von alten Ölresten säubern und anschließend mit einem Tuch trocknen.

Schritt 2: Das Kettenöl kurz schütteln und den Nadeltropfer auf die Kette aufsetzen.

Schritt 3: Die Flasche leicht drücken und durch rückwärtsdrehen der Kurbel jedes Kettenglied mit einem Tropfen benetzen, bis die Kette einmal komplett durchgelaufen ist.

Schritt 4: Das Kettenöl mindestens zehn bis fünfzehn Minuten einwirken lassen.

Schritt 5: Vor der nächsten Ausfahrt mit einem Tuch die Kette abreiben und überschüssiges Öl entfernen.

Testurteil Platz 1

Im aktuellen Vergleichstest des Radfahren-Magazins (Ausgabe 04/2025) wurden unter anderem Schmierleistung, Reibwert, Verschleißschutz und Korrosionsverhalten bewertet – basierend auf anerkannten Testverfahren wie dem SRV- und Brugger-Test sowie Salzsprühnebel-Prüfungen. Das neue Ultimate konnte sich in allen Bereichen behaupten und setzte sich im Gesamturteil mit der Note 1,2 gegen 17 weitere Kettenöle durch.

Mehr Informationen zum Sortiment an hochwertigen Fahrradpflegeprodukten von Tunap Sports unter https://tunap-sports.com/

Das neue Tunap Sports Kettenöl Ultimate: Grünes Gold – maximaler Schutz, minimale Reibung. Hier geht“s zum Video: https://youtu.be/ZoQ6-zO7ihE

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 17 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group über 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 269 Millionen Euro (2024).

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter tunap.com.

Firmenkontakt

TUNAP GmbH & Co. KG

Martin Rappenglück

Bürgermeister-Seidl-Straße 2

82515 Wolfratshausen

+49 8171 1600-51



http://www.tunap.com

Pressekontakt

ORCA an der Isar GmbH

Bettina Schönherr

Palmstraße 8

80469 München

+49 89 716 77 40 51



http://www.orca-isar.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.